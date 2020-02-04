Procenne’den Öğrencilere Kriptoloji Eğitimi

Savunma Sanayii Başkanlığı, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi, Savunma Sanayi Akademi, Vizyoner Genç ve Siber Kulüpler Birliği’nin ortak organizasyonu ile düzenlenen Siber Küme Kış Kampı, 27-31 Ocak tarihlerinde Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü’nde gerçekleştirildi. Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi üyesi olan firmaların ve siber güvenlik topluluklarının destekleri ile gerçekleşen etkinlikte, üye firmaların alanında uzman yetkilileri öğrencilere 23 farklı konuda eğitim verdi. Ücretsiz gerçekleştirilen ve 2 bin 500’ün üzerinde öğrenci başvurusu alan etkinlikte öğrenciler Siber Küme’nin belirlediği eleme kriterlerine göre seçildi. Dijital güvenlik alanında hizmet veren Procenne, etkinlik kapsamında lise ve üniversite öğrencilerine kriptoloji eğitimi verdi. Procenne, uygulamalı olarak verdiği bu eğitim ile öğrencilerin kriptolojiye merak ve ilgilerini artırma hedefiyle yol aldı.

Dijital güvenlik alanında faaliyet gösteren Türkiye’nin yerli ve milli Donanım Güvenlik Modülü (HSM-Hardware Security Module) üreticisi Procenne, 27-31 Ocak tarihlerinde düzenlenen Siber Küme Kış Kampı etkinliğinde, çoğunluğu Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi olan katılımcılara kriptoloji alanında eğitim verdi. Savunma Sanayii Başkanlığı, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi, Savunma Sanayi Akademi, Vizyoner Genç ve Siber Kulüpler Birliği’nin ortak organizasyonu ile düzenlenen Siber Küme Kış Kampı, katılım sağlayan öğrencileri ve üye firmaları Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü’nde buluşturdu.

Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi üyesi olan firmaların ve siber güvenlik topluluklarının destekleri ile gerçekleşen bu etkinlikte, üye firmaların alanında uzman yetkilileri öğrencilere 23 farklı konuda ücretsiz eğitim verdi. Üye firmalar arasında yer alan ve dijital güvenlik alanında uzman bir marka olan Procenne, uygulamalı olarak verdiği kriptoloji eğitimi ile öğrencilerin bu alana olan ilgi ve meraklarını artırma ve kapsamlı bilgi sahibi olmaları hedefiyle ilerledi. Eğitimin sonunda katılımcı öğrencilere sertifika veren Procenne, kriptoloji alanına yoğun ilgisi olduğunu gördüğü öğrencilerle iş ve staj görüşmeleri de gerçekleştirecek.

Procenne Hakkında

Dijital güvenlik alanında faaliyet gösteren Türkiye’nin yerli ve milli Donanım Güvenlik Modülü (HSM-Hardware Security Module) üreticisi Procenne, 2013 yılında TÜBİTAK’ın desteğiyle üç mühendis kökenli ismin ortaklığı ile kuruldu. Başlangıçta Milli Güvenlik Modülü oluşturma amacıyla kurulan şirket, günümüzde dijital güvenlik kapsamında yüksek güvenlikli ürün ve çözümler sunuyor. Tamamen yerli kaynaklar ve mühendisler ile yol alan Procenne, HSM üreticisi bir firma olarak Türkiye için bu alandaki ihtiyaca cevap veren önemli bir Ar-Ge markası konumunda. Procenne tarafından geliştirilen bir donanım güvenlik modülü olan ProCrypt KM-3000 HSM; bankacılık işlemleri, dijital dönüşüm uygulamaları ve genel veri koruma alanında yüksek seviyede güvenlik sunuyor. Donanım tabanlı şifreleme ile yüksek hızlı veri şifreleme, şifre çözme ve diğer kriptografi işlemlerine olanak tanıyan ProCrypt KM-3000 HSM, kompakt yapısı ve ölçeklenebilir mimarisi sayesinde her büyüklükteki işletmede kullanılabiliyor. Procenne’in bir diğer ürünü olan ve cep telefonları, tabletler, kişisel bilgisayarlar ve IoT cihazları gibi uç noktalarda bulunan yazılımların güvenliğinin sağlanması için Whitebox teknolojisini kullanan uç nokta yazılım güvenlik modülü EndCrypt, kriptografik işlemlerin anahtar gibi gizli bir bilginin açığa çıkarılmasına gerek kalmadan yapılmasına olanak tanıyor. Procenne, ProCrypt ve EndCrypt ürünleri sayesinde kullanıcıları için uçtan uca veri güvenliği sağlıyor.