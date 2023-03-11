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Ramazan pidesi zam rekoru kıracak

Ramazan aylarının en önemli tüketim maddesi pideler bu yıl el yakacak. Ankara'da ramazan pidesi satış fiyatı 10 lira olacak

11 Mart 2023 Cumartesi 11:53
Ramazan pidesi zam rekoru kıracak

Ramazan pidesi zam rekoru kıracak

Ramazan ayı zamlarla birlikte geliyor. Et ve süt ürünlerine gelen zamların ardından pide de fiyat artışlarından nasibini aldı. Ankara’da 2023 yılı pide fiyatları belli oldu. Ankara’da geçen yıl 250 gramı 5 liradan satılan Ramazan pidesi, bu yıl 300 gramı 10 TL olarak satışa sunulacak. Fırıncılar zamların yetersiz kaldığını belirterek 'Üretim maliyetlerine bakınca bu fiyatlar bile bizi kurtarmıyor' diyerek dert yandı.

Bu yıl 23 Mart Perşembe günü başlayacak olan Ramazan ayı öncesi 2023 pide fiyatları merak konusu olurken, Ankara'daki pide fiyatları belli oldu.

Ankara’da geçen yıl 250 gramı 5 liradan satılan Ramazan pidesi, bu yıl 300 gramı 10 TL olarak tüketiciyle buluşacak.

"MALİYETİMİZ BİZİ KURTARIYOR"

Ankara’da fırın sahibi olan Muhittin Koca, pide fiyatlarının kendi maliyetlerini karşıladığını belirterek, şöyle konuştu:

"Fiyatlarımız bu sene belirlendi. 300 gram pidemiz şu anda on lira. 500 gram pidemiz de 20 TL olarak yumurtalı ve susamlı ek ilave fiyatlarını belli ettik. Geçen sene normalde 5 liraydı ama bu seneki tabii maliyetler un fiyatları, işçi fiyatları, doğal gaz, enerji. Bütün bu bunları üstüne koyarsanız, bu seneki fiyatlar normal diye düşünüyorum. Maliyetimiz bizi kurtarıyor yani. Ben de şahsımın adına 7,5 TL olmasını öneririm. Bana göre öyle, daha uygun geliyor yani. Vatandaş için de daha iyi olur. Vatandaşın alım gücü tabii ki çok değil. Şartlar malum. Herkes için de şartlar ağır."

Anahtar Kelimeler:
RamazanRamazan Pidesi
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