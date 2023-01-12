Sarıyer'de 7 bin 500 öğrenciye burs desteği

Eğitimde fırsat eşitliği ilkesi doğrultusunda yürütülen Sarıyer Belediyesi eğitim destek çalışmaları, doğumdan önce başlayarak ömür boyu sürüyor. Verilen destekler arasında ise Sarıyer 95, Gündüz Bakımevleri, Sarıyer Gençlik Eğitim Merkezi,Sarıyer Akademi, Hibrit Eğitim Modeli: Türkiye Akademi, Büyükdere Kütüphanesi, Engelli Çocuk Ve Ailelerine Destek Merkezi (EÇADEM), Okullara Araç Desteği Yaz Kampı, Kız Konukevi, Sarıyerli Gençlere Avrupa Fırsatı ilk akla gelenler arasında yer alıyor. Bu yıl da 7 bin 500 öğrenciye ulaşan Sarıyer Belediyesi, kaynağın bir kısmını hemen hemen her gün evlerden ve iş yerlerinden çıkan atıklardan sağlıyor. Belediye personeli tarafından toplanan geri dönüşüm atıkları Sarıyerli ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine burs oluyor.

KARTLAR BUGÜN İTİBARİ İLE KULLANILABİLECEK

Her yıl binlerce ailenin yüzünü güldüren burs kartların dağıtımı Sarıyer Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yapıldı. Burs sonuçlarının açıklanması ile Sarıyer’in farklı mahallelerinden gelen vatandaşlar ödemeler için düzenlenen kartları belediye yetkililerinden teslim aldı. Yapılan incelemeler sonucunda titizlikle belirlenen ailelerin burs ücretleri26 Ocak Perşembe günü hesaplara yatırılacak. Kasım, aralık ve ocak ayları bakiyeleri yüklü olacak kartlar, vatandaşlar tarafından ilerleyen yıllarda da kullanılabilecek.

BURSLARA AYRILAN BÜTÇE 12 MİLYON!

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, her yıl öğrencilere burs verildiğini hatırlatarak, eğitimin her alanında velilere ve öğrencilere destek vermenin önemine değindi. Başkan Genç, “Derdimiz çocukların daha iyi eğitim alması, eğitimcilerimizin ise bu fiziki şartlarla uğraşmayıp kaliteli eğitim vermesi. Biz bu işi kendimize amaç edindik. Bu sokakta çöp toplamaktan daha kıymetli bir iş, asfalt dökmekten daha kıymetli bir iş. Bursların bize maliyeti yıllık 12 milyon TL oluyor. Devletten aldığımız herhangi bir destek yok, belediyeye ayrılmış herhangi bir bütçe de yok. Bu 12 milyonu farklı müdürlüklere ayrılan bütçelerden yaptığımız tasarruflarla ortaya çıkarıyoruz. Bursların en önemli destekçilerinden biri de sizlersiniz. Evlerinizde geri dönüşüme ayırdığınız çöplerin ayrıştırılması ile burslara sizler de katkı sağlıyorsunuz. Büyük bir gayret var. Bu gayreti biz içimizden gelerek yapıyoruz ama sizin desteğiniz olmadan bu işi yapmamız mümkün değil. Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi: “Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder.”