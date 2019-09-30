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Silivri'de deprem, 29 okulda eğitime ara verildi

5.8 büyüklüğündeki Silivri Depremi'nin ardından İstanbul Valiliği, eğitime ara verilen 29 okuldaki öğrencilerin, misafir öğrenci olarak gönderileceği okulları açıkladı.

Silivri'de deprem, 29 okulda eğitime ara verildi

5.8 büyüklüğündeki Silivri Depremi'nin ardından İstanbul Valiliği, eğitime ara verilen 29 okuldaki öğrencilerin, misafir öğrenci olarak gönderileceği okulları açıkladı.

30 Eylül 2019 Pazartesi 16:50
Silivri'de deprem, 29 okulda eğitime ara verildi

Silivri'de deprem, 29 okulda eğitime ara verildi


Türkiye'nin yüreğini ağzına getiren 4 gün önceki deprem felaketinin ardından 29 okulda meydana gelen çatlaklar velilerin kabusu oldu. Yapılan ilk incelemenin ardından bu okulların bazıları mühürlenirken, tamamında eğitime ara verildi. Okul öğrencileri ise misafir öğrenci statüsünde çevrelerinde bulunan en yakın okullara nakledildi. İşte o haberin detayları; İstanbul Valiliği, eğitime ara verilen 29 okuldaki öğrencilerin eğitimlerine hangi okullarda devam edileceğini açıkladı

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "26 Eylül 2019’da meydana gelen deprem nedeniyle İstanbul Valiliği Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nde faaliyete başlayan görevli kurumlarımızın çalışmaları devam etmektedir" denildi .

Öğrencilerin 1 Ekim 2019 Salı gününden itibaren eğitim-öğretime devam edecekleri okullar şöyle:

1 ARNAVUTKÖY   ŞEHİT ER TUNCAY TÜRKEN ORTAOKULU MİMAR SİNAN İLKOKULU  (5. VE 6. SINIFLAR)  MİSAFİR OKUL ÖĞLENCİ OLACAK
NECİP FAZIL KISAKÜREK İMAM HATİP ORTAOKULU (7. VE 8.SINIFLAR) MİSAFİR OKUL ÖĞLENCİ
2 AVCILAR ABDULKADİR UZTÜRK ORTAOKULU ABDULKADİR UZTÜRK İLKOKULU MİSAFİR OKUL SABAHÇI OLACAK
3 BAHÇELİEVLER  ** YENİBOSNA ORTAOKULU  PİRİ REİS ANADOLU LİSESİ  MİSAFİR OKULDAN 5-7. SINIFLAR ÖĞLENCİ,  6-8. SINIFLAR SABAHÇI OLACAK
4 BAHÇELİEVLER  REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ  PROF. DR. AZİZ SANCAR ORTAOKULU  NORMAL ÖĞRETİM
5 BEYKOZ FATİN HOCA ILKOKULU                                                      (C BLOK) FATİN HOCA ILKOKULU                                                      (A BLOK) NORMAL ÖĞRETİM
6 BÜYÜKÇEKMECE ** MIMAR SİNAN İLKOKULU ORTAOKULU BATIKÖY MEMURDAN ARMAĞAN İLK VE ORTAOKULU MİSAFİR OKUL ÖĞLENCİ OLACAK
7 BÜYÜKÇEKMECE GÜZELCE CEVDET ZEBURE KOTAN ORTAOKULU GÜZELCE CEVDET ZEBURE KOTAN İLKOKULU MİSAFİR OKUL SABAHÇI OLACAK
8 ÇATALCA ARİF NİHAT ASYA MTAL      (A BLOK) B VE C  BLOĞA TAŞINACAK NORMAL ÖĞRETİM
9 EYÜPSULTAN ÜÇ ŞEHİTLER İLKOKULU/ORTAOKULU GÜMÜŞSUYU ORTAOKULU NORMAL ÖĞRETİM
10 FATİH ÇAPA FEN LİSESİ                                                                        (KIZ YURDU BİNASI) ÇAPA FEN LİSESİ BİNASI (DAHA ÖNCE DE PANSİYON OLARAK KULLANILAN BÖLÜMLERİNDE EK DÜZENLEME YAPILARAK) PANSİYON
11 GAZİOSMANPAŞA  VEFA POYRAZ ANADOLU LİSESİ ALİYA İZZETBEGOVİÇ İLKOKULU MİSAFİR OKUL SABAHÇI OLACAK
12 GAZİOSMANPAŞA  ** 100.YIL İLKOKULU- ORTAOKULU ERTUĞRUL GAZİ İLKOKULU MİSAFİR OKUL ÖĞLENCİ OLACAK
GÖNÜL PINARI ÖZEL EĞİTİM İŞ OKULU HÜSEYİN KEÇİCİ ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA OKULU MİSAFİR OKUL ÖĞLENCİ OLACAK
13 GAZİOSMANPAŞA  KÜÇÜKKÖY ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ     (A BLOK)  KÜÇÜKKÖY ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ                        ( B BLOK) MİSAFİR OKUL ÖĞLENCİ OLACAK
14 GAZİOSMANPAŞA  ŞEHİT ÖĞRETMEN MUSTAFA GÜMÜŞ İMAM HATİP ORTAOKULU (SADECE İSTİNAT DUVARI HASARLI) ŞEHİT ÖĞRETMEN MUSTAFA GÜMÜŞ İMAM HATİP ORTAOKULU  (İSTİNAT DUVARIYLA İLGİLİ GEREKLİ GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI BAŞLATILMIŞTIR.) MİSAFİR OKUL ÖĞLENCİ OLACAK
15 GAZİOSMANPAŞA  KARLITEPE ORTAOKULU BEKİR SAMİ DEDEOĞLU İLKOKULU MİSAFİR OKUL ÖĞLENCİ OLACAK
16 GAZİOSMANPAŞA  GAZİPAŞA İLKOKULU                                                                (B BLOK) ADNAN MENDERES ORTAOKULU MİSAFİR OKUL ÖĞLENCİ OLACAK
17 GÜNGÖREN  MEHMETÇİK İMAM HATİP ORTAOKULU SULTAN ALPARSLAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ MİSAFİR GELEN OKUL İKİLİ EĞİTİM
18 KÜÇÜKÇEKMECE NERGİS ANAOKULU  (145) YASEMİN ANAOKULU İKİLİ EĞİTİM
EFKAN KIRAN İLKOKULU İKİLİ EĞİTİM
19 KÜÇÜKÇEKMECE TAHSİN BANGUOĞLU İLKOKULU                         MUNİS FAİK OZANSOY ORTAOKULU MİSAFİR OKUL ÖĞLENCİ OLACAK
MUNİS FAİK OZANSOY İLKOKULU MİSAFİR OKUL ÖĞLENCİ OLACAK
İKİTELLİ ORTAOKULU (ANASINIFI-138 ÖĞRENCİ) MİSAFİR ANA SINIFI ÖĞRENCİLERİ SABAHÇI OLACAK
EBU HANİFE İMAM HATİP ORTAOKULU MİSAFİR OKUL ÖĞLENCİ OLACAK
20 KÜÇÜKÇEKMECE SÖĞÜTLÜÇEŞME ORTAOKULU SÖĞÜTLÜÇEŞME İLKOKULU MİSAFİR OKUL ÖĞLENCİ OLACAK
DR.İFFET ONUR İLKOKULU MİSAFİR OKUL ÖĞLENCİ OLACAK
21 MALTEPE HALİT ARMAY ANADOLU LİSESİ MUHSİNE ZEYNEP ORTAOKULU MİSAFİR OKUL ÖĞLENCİ  OLACAK
22 PENDİK SEYİT BURHAN TOPRAK İLKOKULU                            (B BLOK) SEYİT BURHAN TOPRAK İLKOKULU  (A BLOK) İKİLİ EĞİTİM
23 PENDİK MEHMET AKİF ERSOY ORTAOKULU ARTUKBEY ORTAOKULU MİSAFİR OKUL ÖĞLENCİ  OLACAK
24 PENDİK ERGENEKON İLK/ORTAOKULU   (İLKOKUL) ÇAVUŞOĞLU İSMAİL YEŞİLYURT İMAM HATİP ORTAOKULU MİSAFİR OKUL ÖĞLENCİ  OLACAK
ERGENEKON İLK/ORTAOKULU   (ORTAOKUL) CEMİL MERİÇ ORTAOKULU MİSAFİR OKUL ÖĞLENCİ  OLACAK
ERGENEKON İLK/ORTAOKULU   ANASINIFI AHMET YESİVİ ANADOLU İMAM HATİP LSESİ ANA SINIFINDA  İKİLİ EĞİTİM
25 SANCAKTEPE REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ SANCAKTEPE 75. YIL CUMHURİYET ORTAOKULU TAM GÜN
26 SANCAKTEPE OSMANGAZİ İLKOKULU SARIGAZİ 60. YIL İLKOKULU MİSAFİR OKUL ÖĞLENCİ  OLACAK
27 SİLİVRİ PROF. DR. BESİM ÜSTÜNEL ANAOKULU  SELİMPAŞA İLKOKULU  MİSAFİR OKUL SABAHÇI OLACAK
SELİMPAŞA AHMET ZİYLAN ORTAOKULU  MİSAFİR OKUL SABAHÇI OLACAK
28 SULTANGAZİ İSTİKLAL ORTAOKULU ŞEHİT TEGMEN ALİ YILMAZ İLKOKULU MİSAFİR OKUL ÖĞLENCİ OLACAK
İSTİKLAL İLKOKULU 1.2.3.SINIFLAR ŞEHİT TEGMEN ALİ YILMAZ ORTAOKULU MİSAFİR OKUL ÖĞLENCİ OLACAK
İSTİKLAL İLKOKULU 4.SINIFLAR  VEYSEL SACIHAN İMAMHATİP ORTAOKULU MİSAFİR OKUL ÖĞLENCİ OLACAK
İSTİKLAL İLKOKULU VE İSTİKLAL ORTAOKULU ÖZEL EĞİTİM SINIFI SULTANGAZİ ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA OKULU NORMAL ÖĞRETİM
29 ÜSKÜDAR BURHAN FELEK ANADOLU LİSESİ BURHAN FELEK ANADOLU LİSESİ TARİHİ BİNASINA İKİLİ EĞİTİM
AZİZ MAHMUT HÜDAYİ AİHL NORMAL ÖĞRETİM
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Anahtar Kelimeler:
Silivride DepremOkullarKapatılan Okullar
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