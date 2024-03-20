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TEV Ankara yeni kız öğrenci yurdunun temeli atıldı

Türk Eğitim Vakfı (TEV), eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve kız öğrencilerin eğitimine destek olma misyonu doğrultusunda yeni bir projeye daha imza attı.

20 Mart 2024 Çarşamba 12:22
TEV Ankara yeni kız öğrenci yurdunun temeli atıldı






Türk Eğitim Vakfı’nın Ankara’daki yeni kız öğrenci yurdunun temeli atıldı


Ankara, İzmir ve Trabzon’da bulunan kız öğrenci yurtlarına bir yenisini daha ekleyen TEV’in, Ankara’daki ikinci yurdunun yapımına başlandı. Özel TEV Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu’nun temeli, 19 Mart Salı Günü düzenlenen törenle atıldı. Yenimahalle Belediyesi Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Türk Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş ve TEV Genel Müdürü Banu Taşkın’ın ev sahipliğinde düzenlenen törene, TEV yetkilileri ve Yenimahalle sakinleri katıldı. 

Yenimahalle Belediyesi Belediye Başkanı Fethi Yaşar: Yeni yurdumuzu önümüzdeki öğretim yılında kullanıma açmış olacağız

Yenimahalle Belediyesi Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Özel TEV Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu’nun açılış töreninde gerçekleştirdiği konuşmada: “Yenimahalle Belediyesi olarak daha önce 650 kişilik bir öğrencini yurdunu yaptık ve senelerdir gençlerimize hizmet veriyor. Şimdi de bu değerli arsayı önemli bir ücret karşılığında satın alarak Türkiye’de eğitime büyük destek sunan TEV’e tahsis ettik ve yapımın sürecinde de gereken desteği vererek gençlerimizin hizmetine sunacağız. Eğitime harcadığımız paradan hiçbir zaman pişman olmadım. Türkiye eğitim sistemini düzeltemezse üretim olmaz, sorunlarını çözemez. Çağdaş, sorgulayan, düşünen, düşündüğünü yüreklice söyleyebilen nesiller yetiştirmedikçe Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize emanet ettiği Cumhuriyetin değerlerini yaşatamayız. Bu nedenle kız yurdumuz bizim için çok önemli. Önümüzdeki öğretim yılında çocuklarımızın kullanıma açmış olacağız. Kız yurdunun tüm öğrencilerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

TEV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şükrü Tekbaş: 324 öğrenciye eğitim barınma imkânı sağlamayı hedefliyoruz

Türk Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş gerçekleştirdiği açılış konuşmasında duygularını şu sözlerle ifade etti: “Türk Eğitim Vakfı olarak eğitimde fırsat eşitliği yaratmak adına kız öğrencilerimizin eğitimine hassasiyet gösteriyoruz. İzmir ve Trabzon’dan sonra bugün Ankara’da kızlarımıza yuva sıcaklığı yaşatacak ikinci yurdumuzu hayata geçirecek olmanın heyecanı içindeyiz. Yenimahalle Belediye Başkanı Sayın Fethi Yaşar’ın kıymetli destekleri ile başlattığımız Türk Eğitim Vakfı – Yenimahalle Belediyesi Kız Öğrenci Yurdumuzun temel atma töreninde sizlerle birlikte olduğumuz için mutluyuz, gururluyuz. Gerçekleştirdiğimiz proje kapsamında, Özel TEV Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu’nda 324 öğrenciye eğitim süreçlerinde ihtiyaç duydukları modern imkânlar ile barınma imkânı sağlamayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda eğitimde fırsat eşitliğine olan inancımız ve kız öğrencilerimizin eğitimine verdiğimiz değeri bizimle paylaşan Yenimahalle Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz. Gençlerimizin eğitim yolculuklarını destekleyerek, onların daha güçlü bir gelecek inşa etmelerine katkı sağlamak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.”

324 Öğrenciye Barınma İmkânı 

Kız öğrencilerin eğitim hayatlarını kolaylaştırarak onlara güvenli barınma imkânları sunmak ve eğitim hayatlarını sürdürebilmelerini desteklemek amacıyla 2024 yılında inşaatına başlanan Özel TEV Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu’nun, önümüzdeki eğitim yılında kullanıma açılması hedefleniyor. 324 genç kız öğrenciye barınma imkânı sağlanacak yurtta, özellikle depremden etkilenen kız öğrencilere öncelik verilecek. Her biri 4 kişilik 81 normal ve 1’i engelli olmak üzere 82 oda kapasitesine sahip olan yurtta Etüt salonu, kütüphane, dinlenme odası, yemekhane, revir, yönetim odası, yangın ve kullanım suyu depoları gibi eğitim yaşamında ihtiyaç duyabilecek her türlü modern olanak öğrencilerin kullanımına sunulacak. 
 

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