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Türkiye’nin en başarılı öğrencileri yine Boğaziçi’nde

Alan Yeterlilik Testinde (AYT) sayısal ve eşit ağırlık puan türlerinin birincileri Boğaziçili oldu.

29 Ağustos 2020 Cumartesi 09:30
Türkiye’nin en başarılı öğrencileri yine Boğaziçi’nde

Türkiye’nin en başarılı öğrencileri yine Boğaziçi’nde

2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yerleştirme Sonuçlarının 26 Ağustos’ta açıklanmasının ardından Boğaziçi, yine en iyi öğrencilerin en çok tercih ettiği üniversite oldu. Buna göre tüm puan türlerinde ilk 100’de yer alan 69 öğrenci Boğaziçi’ne yerleşti. Sayısal puan türünde ilk 10’da bulunan 5 aday ise tercihini yine Boğaziçi Üniversitesi’nden yana kullandı. Ayrıca YKS’nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testinde (AYT) sayısal ve eşit ağırlık puan türlerinin birincileri de Boğaziçili oldu.

Dünya sıralamalarında Türkiye’nin en başarılı devlet üniversitelerinden biri olan Boğaziçi Üniversitesi, üniversite adaylarının da tercih listelerinde geçen yıllarda olduğu gibi ilk sıralarda yer buldu. 26 Ağustos’ta ÖSYM tarafından açıklanan 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yerleştirme Sonuçlarının ardından bu gelenek yine bozulmadı. Türkiye’nin en başarılı adaylarının önemli kısmı Boğaziçili oldu. Bu yıl ilk tüm puan türlerinde ilk 10’da yer alan öğrencilerden 8’i Boğaziçi ailesine katılırken, sayısal puan türünde ilk 10’da yer alan adaylardan 5’i de Boğaziçi’ni tercih etti. Tüm puan türlerinde (EA, SAY, SÖZ ve DİL) ise ilk 1000’de yer alan öğrencilerden 708’i Boğaziçili olmaya hak kazandı. Bununla beraber Alan Yeterlilik Testi (AYT) sayısal ve eşit ağırlık puan türlerimin birincileri de Boğaziçi’ni tercih etti. YKS yerleştirme başarı sırasına göre de eşit ağırlık ve sözel puan türlerinin üçüncüleriyle sayısal puan türü ikincisi de Boğaziçi ailesine katıldı.

İLK 100’DE 69 ADAY BOĞAZİÇİ’Nİ TERCİH ETTİ

Boğaziçi Üniversitesi’nin verilerine göre tüm puan türlerinde ilk 100’de yer alan toplamda 69 aday Boğaziçi’ne yerleşti. Bu sayı, sayısal puan türünde 30; eşit ağırlık puan türünde 32; sözel puan türünde 5 ve dil puan türünde ise 2 oldu.

İlk 250’de de Boğaziçi’ne ilgi dikkat çekti. Bu başarı sırası aralığında yer alan tüm puan türlerinde toplamda 190 aday Boğaziçili oldu. Sayısal puan türünde 77; eşit ağırlık puan türünde 95; sözel puan türünde 16 ve dil puan türünde ise 2 aday Boğaziçili olmaya hak kazandı. İlk 500’de ise toplamda 390 aday Boğaziçi ailesine katıldı.

TÜM PUAN TÜRLERİNDE İLK 1000’DEN YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN 708’İ ÖĞRENCİ BOĞAZİÇİLİ OLDU

Tüm puan türlerinde ilk 1000’e bakıldığında da Boğaziçi Üniversitesi öne çıktı. Sayısal puan türünde 217; eşit ağırlık puan türünde 374; sözel puan türünde 83 ve dil puan türünde ise 34 aday Boğaziçili oldu. İlk 5000’e ait veriler incelendiğinde toplamda 1476 adayın Boğaziçi tercihi yaptığı görüldü.

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