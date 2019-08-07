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Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor

YKS yerleştirme sonuçları dün itibariyle açıklandı. Tercihleri doğrultusunda bir programa kayıt hakkı kazanan öğrenciler ÖSYM tarafından belirtilen tarihlerde üniversite kayıtlarını yapabilecek

Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor

YKS yerleştirme sonuçları dün itibariyle açıklandı. Tercihleri doğrultusunda bir programa kayıt hakkı kazanan öğrenciler ÖSYM tarafından belirtilen tarihlerde üniversite kayıtlarını yapabilecek

07 Ağustos 2019 Çarşamba 10:12
Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor

Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler üniversitelerde kayıt sürecine çevrildi. Okullar kayıt tarihlerini resmi web sitelerinden duyuruyor.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları dün itibariyle açıklandı. Tercihleri doğrultusunda bir programa kayıt hakkı kazanan öğrenciler ÖSYM tarafından belirtilen tarihlerde üniversite kayıtlarını yapabilecek. Peki Üniversite kayıtları ne zaman? İşte haberin detayları...


Üniversite kayıt tarihleri açıklandı. Tercihleri doğrultusunda bir programa kayıt hakkı kazanan öğrenciler belirtilen tarihler arasında kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek. Peki Üniversite kayıtları ne zaman? İşte haberin detayları... 

ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN?

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlem süreci için son gün 23 Ağustos 2019 olduğunu söyleyen İstanbul Rumeli Üniversitesi Rehberlik ve Aday İlişkileri Müdürü Tuba Uçar, "YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında gerçekleşecektir. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır" dedi.

Belirtilen son günden sonra kayıt alınamayacağının altını çizen Uçar, "Bizleri tercih eden adaylarımızı 19-23 Ağustos tarihleri arasında üniversitemize bekliyoruz. Kayıt işlemleri için özel danışmanlarımızın yer alacağı kayıt bürolarında adaylarımıza yardımcı olacağız" ifadelerini kullandı.
 

Anahtar Kelimeler:
Üniversite KayıtlarıYKS
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