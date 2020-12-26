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YTÜ, TÜBA-GEBİP Ödüllerinden En Fazla Ödül alan devlet üniversitesi oldu

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bulunan Türkiye Bilimler Akademisinin "GEBİP-Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı" ödülleri 2020 yılı kazananları açıklandı. 

26 Aralık 2020 Cumartesi 12:09
YTÜ, TÜBA-GEBİP Ödüllerinden En Fazla Ödül alan devlet üniversitesi oldu

Yıldız Teknik Üniversitesi TÜBA-GEBİP Ödüllerinden En Fazla Ödül Alan Devlet Üniversitesi Oldu


Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Didem Özçimen, Doç. Dr. Aysel Kantürk Figen ve Doç. Dr. Ozan Erdinç TÜBA-GEBİP ödülü, Doç. Dr. Mehmet Beşikçi ise TÜBA-TESEP Mansiyon (Kayda Değer Telif Eser Ödülü) almaya layık görüldü.

2001 yılından beri Türkiye’de çalışan genç bilim insanlarını teşvik ve takdir etmek için verilen TÜBA- GEBİP Ödülleri’nin 2020 yılı kazananları açıklandı.
Bu yıl beş farklı alanda 31 genç ve üstün başarılı bilim insanı ödüle layık görülürken Yıldız Teknik Üniversitesi’nden dört öğretim üyesi ödül almaya hak kazandı. Bor içerikli hidrojen depolama ortamlarının üretilmesi, hidrojen salınımı, katalizör sentezlenmesi ile sürdürülebilir enerji sistemleri  üzerine çalışmalar yürüten Doç. Dr. Aysel Kantürk Figen "Hidrojen Enerjisi" alanında ödül almaya hak kazanırken, son yıllarda ağırlıklı olarak çalışmalarına Antarktika mikroalgleri ile devam eden Prof. Dr. Didem Özçimen "Kutup Çalışmaları-Biyomühendislik" alanında, Doç. Dr. Ozan Erdinç  "Elektrik Mühendisliği" alanında TÜBA-GEBİP Ödülüne layık görüldü.

Üniversitelere yönelik nitelikli Türkçe telif eser üretimi teşvikini amaçlayan Bilimsel Telif Eser Programı (TESEP) kapsamında; Doç. Dr. Mehmet Beşikçi’nin "Cihan Harbini Yaşamak ve Hatırlamak" isimli kitabı Kayda Değer Eser (Mansiyon) ile ödüllendirildi.

Böylelikle Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye Bilimler Akademisinin Doğa Bilimleri, Mühendislik, Sosyal, Sağlık bilimleri ve Kutup Çalışmaları alanlarında başarılı genç araştırmacıları ödüllendirdiği bu önemli etkinlikte en fazla ödül alan devlet üniversitesi oldu.  

Konuyla ilgili görüşlerini bildiren Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, "Üniversitemizin üç ayrı alanda böyle değerli bir ödüle layık görülmesine katkı sağlayan öğretim üyelerimizi canı gönülden tebrik eder, üniversitemize kattıkları değer dolayısıyla teşekkür ederim. Önümüzdeki günlerde Yıldız Teknik Üniversitesi adını sıkça duyacağımızı belirtmek isterim" dedi.


Ödüller ilerleyen günlerde belirlenecek tarihte Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenecek tören ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sahiplerine tevdi edilecek.

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Yıldız Teknik ÜniversitesiTÜBA GEBİP Ödülleri
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