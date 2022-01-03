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2022 emekli maaşları | Umutları TUİK rakamları söndürdü

2022 emekli maaşları belli oldu. Milyonlarca emekli hayal kırıklığına uğradı kabine toplantısından ek zam çıkmadı.

03 Ocak 2022 Pazartesi 22:01
2022 emekli maaşları | Umutları TUİK rakamları söndürdü


2022 emekli maaşları | Umutları TUİK rakamları söndürdü


Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emeklilere yapılan zamlar büyük hayal kırıklığına neden oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerini bugün açıkladı. 2021 yılının enflasyonu yüzde 36,08 olarak hesaplandı. Bununla birlikte memur, esnaf ve çiftçi emeklilerinin aylıklarına yapılacak zam oranları belli oldu.

Ancak milyonlarca emeklinin gözü akşam saatlerinde yapılan kabine toplantısındaydı.

Emekliler ek zam beklentisi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını takip etti.

Kabine toplantısı sonrası yapılan açıklamada Erdoğan, “Emeklilerimizin maaşlarında genel olarak enflasyon oranı kadar artış zaten yapıyoruz. Buna ilave olarak düşük maaş alan emeklilerimizle ilgili yeni alt sınır belirledik. Hiçbir emeklimiz 2 bin 500 liranın altında maaş almayacak yeni düzenlemeye göre. Böylece aylık geliri 1500 TL'den başlayan 1 milyon 266 bin emeklimizin maaşlarını 2 bin 500 liraya yükseltmiş oluyoruz” dedi.

Ek zam bekleyen milyonlarca emekli hayal kırıklığına uğradı. Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında 2022 yılında emeklilerin alacağı maaşlar şöyle oldu:

İşçi, esnaf ve çiftçi emekli aylıklarına bu zamlar gelecek;

2021    2022              Zam miktarı

1.500     2.500,00              1.000,00

1.750     2.500,00              750,00

2.000     2.500,00              500,00

2.250     2.500,00              250,00

2.500     3.136,75              636,75

2.750     3.450,43              700,43

3.000     3.764,10              764,10

3.250     4.077,78              827,78

3.500     4.391,45              891,45

3.750     4.705,13              955,13

4.000     5.018,80              1.018,80

4.250     5.332,48              1.082,48

4.500     5.646,15              1.146,15

4.750     5.959,83              1.209,83

5.000     6.273,50              1.273,50

5.500     6.900,85              1.400,85

6.000     7.528,20              1.528,20

6.500     8.155,55              1.655,55

7.000     8.782,90              1.782,90

8.000     10.037,60           2.037,60

8.500     10.664,95           2.164,95

9.000     11.292,30           2.292,30

9.500     11.919,65           2.419,65

10.000  12.547,00           2.547,00

Not: En düşük emekli aylıkları 2.500 liraya çıkarıldı. Diğer aylıklara yüzde 25.47 zam yapıldı.

Memur emekli aylıklarına bu zamlar gelecek:

2021    2022              Zam miktarı

3.000     3.899,10              899,10

3.250     4.224,03              974,03

3.500     4.548,95              1.048,95

3.750     4.873,88              1.123,88

4.000     5.198,80              1.198,80

4.250     5.523,73              1.273,73

4.500     5.848,65              1.348,65

4.750     6.173,58              1.423,58

5.000     6.498,50              1.498,50

5.500     7.148,35              1.648,35

6.000     7.798,20              1.798,20

6.500     8.448,05              1.948,05

7.000     9.097,90              2.097,90

8.000     10.397,60           2.397,60

8.500     11.047,45           2.547,45

9.000     11.697,30           2.697,30

9.500     12.347,15           2.847,15

10.000  12.997,00           2.997,00

Not: Bu emeklilere toplamda yüzde 29,97 zam yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
Emekli Maaşları
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