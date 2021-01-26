3. Manisa AR-GE ve İnovasyon Kongresi | OSB'ler 'Model' olacak

Sanayide dönüşümde küresel bakış açısı, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın (SKA) önemi ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)’nin OSB’lere sağladığı destek, 3. Ulusal Üniversite Sanayi İşbirliği AR-GE ve İnovasyon Kongresi’nde OSB’lerde Teknoloji Geliştirme Projesi Koordinatörü Kısmet Deniz Çiftçi Arslan’ın anlatımı ile yer aldı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi tarafından bu yıl 3.sü gerçekleştirilen Ulusal Üniversite Sanayi İşbirliği AR-GE Ve İnovasyon Kongresi’nde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Manisa Üniversitesi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Ofisi (UNDP), kamu kuruluşları ve özel sektörden çok sayıda temsilcinin katılımıyla sanayide dönüşümü geçmişten geleceğe değerlendirdi.

Sanayide dönüşümün, insani ve sürdürülebilir kalkınma, kapsayıcı büyüme ve yeşil ekonomi gibi yaklaşımlardan bağımsız düşünülemeyecek bir yapı olduğunun altını çizen UNDP Projeler Koordinatörü Deniz Çiftçi, sunumunda UNDP’nin 2030 yılına kadar gerçekleştirmeyi hedeflediği sürdürülebilir kalkınma amaçları çerçevesinde Türkiye sanayisinde dönüşüm ve OSB’lerde yenilikçilik temalarında yapılan faaliyetleri aktardı. Buna göre UNDP, son dönemde verimlilik, yenilikçilik, girişimcilik gibi temalara öncelik veren 3 büyük proje ile Türkiye’nin kalkınma önceliklerine yönelik pratik ve yenilikçi çözümler bulmak için çalışıyor.

Kongrede, Türkiye’de OSB’lerin dönüşümü projesi kapsamında kurulan“Teoriden Politika ve Uygulamaya: Manisa Organize Sanayi Bölgesi Yenilik Merkezi” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Sunumunda yenilik merkezinin kısa ve uzun vadeli hedeflerini dinleyicilerle paylaşan Şavlı, proje kapsamında deneysel nitelikte çok sayıda faaliyet yürüterek özgün iyi uygulama örnekleri ortaya çıkarmak arzusunda olduklarını dile getirdi. Sunumunda ayrıca, yetkin ve istekli bir çekirdek ekip etrafına inşa edilmiş etkin koordinasyon yapısı ile MOSB Yenilik Merkezi’nin önemli başarılara imza atacağına ilişkin inanç ve kararlılığını vurguladı.

Halihazırda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile yürütülmekte olan Model Fabrika Projesi kapsamında üretimde verimliliğin arttırılması ve dijital dönüşüm sürecinin hızlandırılmasına yönelik olarak farklı illerde Model Fabrikalar kuruluyor. 2018 yılında Ankara’da kurulan Model Fabrika’yı Konya ve Kayseri Model Fabrikaları takip etmekte. Özel sektör ve kamu ortaklığında kurulan Merkezler; verdiği eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile sürekli iyileştirme, yalın üretim, dijital dönüşüm vb. konularda işletmelerin mevcut zihniyet yapısını değiştirip tüm kaynaklarını en verimli şekilde kullanmalarını ve rekabet güçlerini kısa zamanda artırmayı amaçlıyor.

Yine öncelikli projelerden birisi olan OSB’lerde Teknoloji Geliştirme Projesi’nde ise, OSB’lerin yenilikçi OSB’lere dönüşümüne sağlayacak birer ara yüz yapıları olan Yenilik Merkezlerinin kurulumu üzerine çalışılıyor.

UNDP bu projelere uluslararası deneyim ve perspektifle uygulama pratiği getirmek için çalışıyor ve yenilikçi çözümlerin üretilmesini destekliyor. OSB’lerde Teknoloji Geliştirme Projesi kapsamında da küresel gündeme paralel olarak önemli roller üstlenmesini öngörülen OSB’lerin SKA modelinde OSB’lere dönüşmesini, açılan Yenilik Merkezleri’nin farklı OSB’lerde replikasyonunu ve edinilen deneyimleri iyi uygulamalar olarak aktarmayı hedefliyor. Sanayi politikalarının en temel unsurlarından biri olan OSB’lerin, yenilik temelli Türkiye ekonomisine katkı sağlamaları hedefine doğrudan hizmet eden Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın desteğiyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ortaklığında çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Dönüşüm süreçlerinde bir dönüm noktası olmayı hedefleyen proje, 2020 yılında “Türkiye’de OSB’lerin Dönüşümü - Manisa OSB Yenilik Merkezi Tasarım ve Kuruluşu” adlı kitabı bu ortaklıkta yayınladı. Türkiye’de OSB’lerin dönüşümü projesi kapsamında 18 aylık bir proje olarak tasarlanan Manisa OSB Yenilik Merkezi Pilot Projesi, 2021 yılı itibariyle faaliyetlerine başladı.