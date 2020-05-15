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3M Türkiye’den COVID-19 ile mücadeleye 425 bin TL değerinde destek

COVID-19 virüsünün görülmeye başladığı ilk günden itibaren salgına koruyucu ekipman ve tıbbi malzeme üretimiyle cevap verebilmek için tüm imkanlarını kullanan 3M, şimdi de T.C. Sağlık Bakanlığına 425 bin TL değerinde medikal ekipman bağışında bulundu.

15 Mayıs 2020 Cuma 12:34
3M Türkiye’den COVID-19 ile mücadeleye 425 bin TL değerinde destek

3M Türkiye’den COVID-19 ile mücadeleye 425 bin TL değerinde destek


 

3M Bilimi. Hayatın her anında.” felsefesiyle bilimin, inovatif yaklaşımlarla insan yaşamını kolaylaştıracak çözümlere dönüştürülmesi için çalışan 3M, bilimi günlük yaşama entegre ediyor. İnovasyon kültürü ile dünyada pek çok yeniliğe, insanların yaşamlarını dönüştürecek ilklere imza atan 3M; Post-it not kağıtları, Nexcare yara bantları, Scotch-Brite temizlik malzemeleri gibi tüketiciye yönelik ürünlerin yanı sıra elektronikten enerjiye, otomotivden madenciliğe, tasarım ve inşaattan güvenlik ve sağlığa kadar neredeyse her sektöre ürünleriyle hizmet veriyor.

Öte yandan sağlık 3M’in en önemli iş birimlerinden biri arasında yer alıyor. Hasta izleme, sterilizasyon, deri ve yara bakımı, koruma, cerrahi çözümler gibi pek çok alanda sağlık sektörünün de dünyadaki en önemli oyuncularından biri olan 3M, COVID-19 virüsünün ortaya çıkışından itibaren, salgına cevap verebilmek adına solunum koruma malzemelerinin üretimini tüm dünyada artırdı. En fazla ihtiyaç duyulan yerlerde malzemelerin temin edilmesine yardımcı olmak için dünya çapında hükümetler, sağlık görevlileri, müşteriler ve distribütörlerle birlikte çalışan 3M, Türkiye’de de değerli bir adım attı.

425 bin TL değerinde medikal ekipman bağışı

3M Türkiye, COVID-19 ile mücadeleyle desteğini sürdürerek T.C. Sağlık Bakanlığına 425 bin TL değerinde medikal ekipman bağışında bulunuyor. Özellikle yoğun bakım ünitelerinde kullanılan, enfeksiyon önleyici özelliği de bulunan ekipmanlar arasında; hastaların merkezi vücut sıcaklığının cilt üzerinden elde edilmesini sağlayan sıcaklık takip sistemi sensörü, antiseptik mendiller, dezenfektan port koruyucu kapaklar, şeffaf film örtüler ve kateter koruyucu örtüler gibi tıbbi malzemeler yer alıyor.

3M Türkiye Ülke Lideri Mert Büyükyazgan konuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede “COVID-19 salgınının Çin’de görülmesiyle birlikte sağlık sektöründeki kritik ürünlerin temin edilmesine katkıda bulunmak için, dünya çapında üretim kapasitelerimizi artırmaya başladık. Sürekli değişim ve yayılım gösteren bu virüsle mücadelede önceliğimiz ürünlerimizi sağlık çalışanlarına ulaştırmak olduğu için var olan tüm envanterimizi ‘sağlık’ alanına kanalize ettik. İçinden geçtiğimiz bu zorlu süreçte desteğimizi en iyi bildiğimiz yolla, bilimimizle göstermeye gayret ediyoruz. Bu amaçla Sağlık Bakanlığımıza 425 bin TL değerinde medikal malzeme bağışında bulunduk. Tesislerimizde özveriyle üretime devam eden 3M Türkiye çalışanlarımıza da ne kadar teşekkür etsek az. Önceliğimiz her zaman çalışanlarımızın ve toplumun sağlığını korumak oldu, bundan sonra da öyle olmaya devam edecek. İnanıyorum ki kenetlenerek hep birlikte bugünlerin üstesinden geleceğiz ve sağlıklı günlerde yine bir arada olacağız” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
3M Türkiye3MCOVID19
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