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 Afrika'da Türk Savunma Sanayisini Bekleyen Fırsatlar

Belçikalı savunma analisti Joseph Henrotin, Afrika’da Türk savunma sanayisini bekleyen fırsatları Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi - DLSS’te anlatmak için Ankara’ya geliyor

29 Eylül 2022 Perşembe 14:39
 Afrika'da Türk Savunma Sanayisini Bekleyen Fırsatlar

 Afrika'da Türk Savunma Sanayisini Bekleyen Fırsatlar


Türk savunma sanayisini lojistik alanında bekleyen fırsatlarla tanıştırmayı ve ihracat potansiyelini artırmayı hedefleyen 2. Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi - DLSS, Ankara Sanayi Odası (ASO) tarafından, T.C. Milli Savunma Bakanlığı ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın destekleriyle 4-5 Ekim 2022 tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek.

Belçika Kraliyet Askeri Akademisi’nde akademisyenlik yapan savunma analisti Joseph Henrotin de Zirve’ye katılarak Afrika ülkelerindeki ordu modernizasyon süreçlerini ve bu alanda Türkiye’yi bekleyen iş fırsatlarını paylaşacak. Henrotin, Afrika ülkelerinin güvenlik ortağı olarak görülen Türkiye’nin teknoloji transferi ve askeri kapasite inşasında üstlenebileceği role dair değerlendirmelerde bulunacak. 

Joseph Henrotin hakkında:

Joseph Henrotin, Paris’teki Center for Analysis and Forecasting of International Risks (Uluslararası Risklerin Analizi ve Tahmini Merkezi) Karşılaştırmalı Strateji Enstitüsü’nde Araştırma Görevlisi ve Lyon-3 Stratejik Araştırmalar ve Savunma Enstitüsü’nde araştırmacı olarak görev yapıyor. Défense & Sécurité Internationale’in Genel Yayın Yönetmeni olan Henrotin, Belçika Kraliyet Askeri Akademisi’nde de akademisyendir. Bu güne kadar 12 kitabın ve 700’den fazla makale ve kitap bölümünün yazarı veya ortak editörüdür.

Hilton Garden Inn Ankara Gimat Hotel’de gerçekleşecek DLSS hakkında detaylı bilgiye www.dlssummit.org adresinden ulaşılabiliyor. 

Anahtar Kelimeler:
Savunma SanayiAfrika
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