Airbus yeni nesil CityAirbus’ı tanıttı

Airbus, gelişmekte olan Kentsel Hava Taşımacılığı (Urban Air Mobility - UAM) pazarının güçlenmeye başlamasıyla birlikte şirketin “Sürdürülebilir Havacılığa Öncülük” konusunda düzenlediği ilk Airbus Zirvesi’nde yeni CityAirbus için planlarını açıkladı. Tamamen elektrikli yeni nesil CityAirbus, benzersiz bir tasarıma sahip dağıtılmış tahrik sisteminin bir parçası olarak elektrikle çalışan sekiz adet pervane, sabit kanatlar ve V şeklinde kuyruk ile donatılmış ve sıfır emisyonlu bir uçuşta dört adete kadar yolcuyu taşıyacak şekilde tasarlanmıştır.

Airbus Helicopters CEO’su Bruno Even, “Çevresel ve sosyal kaygıları ele alırken kentsel hava taşımacılığının şehirlere sürdürülebilir bir şekilde entegre edildiği tamamen yeni bir pazar yaratma arayışındayız. Airbus, asıl zorlukların araç teknolojisi ve iş modelleri ile olduğu kadar kentsel entegrasyon, toplumun kabulü ve otomatik hava trafik yönetimi ile ilgili olduğu kanaatindedir. Topluma güvenli, sürdürülebilir ve tam entegre bir hizmet sunmak için tüm yetenek ve uzmanlıkları bir araya getiriyoruz” dedi.

80 km menzille saatte 120 km hıza ulaşacak şekilde geliştirilen CityAirbus, büyük şehir operasyonlarının çeşitli görevlerini yerine getirmek için idealdir.

Ses seviyeleri, kentsel bir görev için çok önemli bir faktördür; Airbus’ın ses azaltan tasarımlardaki kapsamlı uzmanlığı, CityAirbus’ın ses seviyelerini uçuş sırasında 65 desibelin ve iniş sırasında 70 desibel altına çekiyor. Geçiş sırasında hareketli yüzeyler veya eğimli parçalar gerektirmeden, havada bekleme ve seyir verimliliği için optimize edildi. CityAirbus NextGen, en yüksek sertifikasyon standartlarını karşılarken (EASA SC-VTOL Geliştirilmiş Kategori) sade ve basit tasarımının yanı sıra operasyonlarda sınıfının en iyi ekonomik performansını sağlayacak.

Airbus, uzun yıllara dayanan özel araştırmalar, inovasyon, iki adet elektrikli dikey kalkış-iniş (eVTOL) aracı ve ürün portföyünde ses teknolojisi üzerine geliştirmelerin yanı sıra uçakları sertifikalandırma konusundaki onlarca yıllık tecrübesinden yararlanıyor. Vahana ve CityAirbus araçları, toplamda 242 uçuş ve yer testi gerçekleştirdi ve yaklaşık 1.000 km uçtular. Buna ek olarak, Airbus kapsamlı az ölçekli uçuş testleri ve rüzgâr tüneli uygulamaları kullanarak bilgisayar ve modelleme gücünden yararlandı. CityAirbus NextGen, şu anda detaylı bir tasarım aşamasındadır ve prototipin ilk uçuşunun 2023 yılında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Even, “CityAirbus ve Vahana ile yaptığımız deneme uçuşlarından çok şey öğrendik. CityAirbus NextGen, her iki dünyanın en iyilerini, bekleme ve ileri uçuş arasında doğru dengeyi sağlayan yeni mimariyle birleştiriyor. Prototip, 2025 yılı beklenen sertifikasyonun önünü açıyor” dedi.