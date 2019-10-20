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Alkollü kaza yapanlar tazminatsız işte kovulabilecek!

Karar Yargıtay'dan çıktı. Alkol alıp çalıştığı şirketin direksiyonuna geçen ve ardından kaza yapan çalışanlar, tazminatsız işten kovulacak.

Alkollü kaza yapanlar tazminatsız işte kovulabilecek!

Karar Yargıtay'dan çıktı. Alkol alıp çalıştığı şirketin direksiyonuna geçen ve ardından kaza yapan çalışanlar, tazminatsız işten kovulacak.

20 Ekim 2019 Pazar 17:40
Alkollü kaza yapanlar tazminatsız işte kovulabilecek!

Alkollü kaza yapanlar tazminatsız işte kovulabilecek!

Şirket araçlarıyla yapılan trafik kazalarında Yargıtay'dan emsal oluşturacak önemli bir karar çıktı. Kazaya neden olan şirket aracını kullanan kişinin alkollü olması durumunda çalıştığı sürenin uzunluğuna bakılmaksızın tazminatsız iş akti feshedilebilecek. Yargıtay bu konuda açılan bir davada, şirketin tazminatsız olarak kapı dışına koyduğu çalışanının açtığı itiraz davasını karara bağladı. Buna göre Yargıtay, benzer davalara emsal olabilecek karara imza attı. İşta o haberin detayları. 

ALKOLLÜ ŞİRKET SÜRÜCÜSÜNE KÖTÜ HABER

Şoför olarak çalıştığı şirket aracını alkollü şekilde kullanan genç, tazminatsız şekilde işten kovuldu. Mahkemenin 'tazminat almalı' dediği alkollü sürücüye kötü haber Yargıtay'dan geldi. Emsal kararla çalıştığı şirket aracını alkollü kullananların tazminatsız şekilde işten çıkarılmalarının önü açıldı.

TRAFİK POLİSİ TUTANAKĞINDA ALKOL VURGUSU


İddiaya göre, şoför olarak çalıştığı şirkete ait aracın direksiyonuna alkollü olarak geçen genç kazaya karıştı. Trafik polislerinin yaptığı kontrolde şirket aracını kullanan gencin 0.50 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkol alıp şirket aracıyla kazaya karışan şoför, tazminatsız şekilde işten kovuldu. İş mahkemesinin kapısını çalan şoför, kazada kendisinin kusursuz olup, diğer araç şoförünün tam kusurlu olduğunu, buna rağmen iş sözleşmesinin işverence haksız şekilde feshedildiğini ileri sürdü. Davacı, kıdem ve ihbar tazminatı ile fazla çalışma, hafta tatili, yıllık izin, ulusal bayram ve genel tatil alacaklarının tahsilini istedi.

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ

Davalı iş yeri sahibi ise davacının karıştığı trafik kazasında 0.50 promil alkollü olduğunun tespit edildiğini, bu nedenle iş akdinin sona erdirildiğini, alacağı olmadığını savundu. Mahkeme, iş sözleşmesinin feshine konu kazada davacı 0,50 promil alkollü olsa da kazanın oluşumunda kusuru bulunmadığına, buna göre iş sözleşmesinin feshinin haksız olduğuna hükmetti. Mahkeme davacının kıdem ve ihbar tazminatlarına hak kazandığına karar verirken, davalı şirket kararı temyiz etti.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, alkol alıp sorumsuzca davranarak şirket aracının direksiyonuna geçen şoförü kusurlu buldu. Kararda, ''Davacının sabah saatlerinde maddi hasarlı ve yaralamalı trafik kazasına karıştığı, yapılan ölçümde davacının 0,50 promil alkollü olduğunun tespit edildiği ve davacının kazadan önceki akşam alkol aldığını kabul ettiği anlaşılmıştır. Şoför olarak çalışan davacının iş yerine ait aracı alkollü olarak kullanması işverene 4857 saylı Kanun'un 25/II-ı madde hükmüne göre haklı fesih imkanı verir. Davacı, feshe konu kazada kusurlu olmasa dahi alkollü olarak direksiyon başına geçmesi nedeniyle haklı feshe sebebiyet vermiştir. Buna göre mahkemece davacının kıdem ve ihbar tazminatına yönelik taleplerin reddi gerekirken hatalı değerlendirme ile kabulü isabetsizdir. Kararın bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir'' denildi.

O MADDE NEYİ KAPSIYOR?

İşverene haklı nedenle derhal fesih hakkı tanıyan 4857 Sayılı İş Kanunu'nun 25/II-ı maddesinde, ''İşçinin kendi isteği veya ilgisizliği yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, iş yerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri 30 günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması işverene derhal fesih hakkı tanır'' ifadeleri yer alıyor.

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