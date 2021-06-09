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Altın Mücevherlerin Vazgeçilmezleri

Özel günlerde günlük hayat için tercihler yapılarak kolye ucu modelleri üretilir. Altın harf kolyelerde en sevilen altın kolye modelleridir Bu modeller genellikle altın harflerde standart yazı formunda bir plaka üzerinde kabartmalar şeklinde tasarlanır.

09 Haziran 2021 Çarşamba 16:17
Altın Mücevherlerin Vazgeçilmezleri

Altın Mücevherlerin Vazgeçilmezleri

Altın Kolyeler den en değişik tasarım olan mesh altın kolye modelidir. Özellikle gece davetlerinde kullanılan kolye seçimleridir. Bu kolye modeli kadınlara asil bir görünüm kazandırır. Göz kamaştıran mesh altın kolyeler büyük ve taşlı tasarımlardır.

Altın kolyeler görünüm ve göz dolduran tasarımlardır. Kişiden kişiye göre değişen zevklere istinaden yonca ve çiçek desenli kolyeler vardır. Ayrıca kuş motifli tasarımlarda tercih edilebilir. Nazar boncuklu ve kalp desenli kolyeler de rağbet gören tasarımlardır. Altın kolyeler aynı zamanda özel günlerde hediye olarak tercih edilirler.


Altınla Birleşmiş Trabzon İşi Kolyeler Ve Bilezikler

Tasarımlarda klasik kolyeler farklı taşlarla altın kolyeler vardır. Altın kolye ucu modelleri her tarza uygun ve büyüklükte üretilip günlük hayatta, ister özel günlerde tercih edilir. Takıldığı kolyeye ile bütünlük yaratır. Sade veya ışıltılı olan kolye ucu modelleri tasarımları vardır. Altın kolye ucu modelleri de altın kolyelerin en önemli parçalarındandır. Altın kolye ucu kullanılan kolye ucu olarak anlam ve farklılık yaratılabilir. Kadınlar için özellikle günlük üretilen çeşit çeşit kolye ucu vardır.

Özel günlerde günlük hayat için tercihler yapılarak kolye ucu modelleri üretilir. Altın harf kolyelerde en sevilen altın kolye modelleridir Bu modeller genellikle altın harflerde standart yazı formunda bir plaka üzerinde kabartmalar şeklinde tasarlanır. Altın harf kolyeler, farklı geometrik şekillerin üzerinde zincir kalınlıkları farklı ebatlarda olan modellerdir.

Altın zincir kolye altın ve çeşitli modelleri ile kadınların güzelliğini tamamlayan ve her zevke uygun şekilde üretilen ürünlerdir. Günlük kullanım için tercih edebilen ince ya da düz modelleri ile birlikte ağır ve kalın altın zincir kolye modelleri https://www.elizi.com.tr/ sitesinde vardır. Altın bilezik modelleri de tüm kadınların kollarında estetik kazandıran takılardır. Özellikle kelepçeli modelleri işçilik açısından değerlidir.


Altın Küpeler Ve Yüzükler


Trabzon Hasır küpeler kadınlar için her dönem ve her yaşta vazgeçilmez ve değerli bir mücevherlerdir. Altın küpe modeli olan halka küpe kadınların yapmış olduğu her kombine uyum sağlayan günlük hayatta çok fazla kullanılan modellerdir. Altın küpelerde altın suyolu küpe 14 ayar beyaz veya sarı altın olarak geniş ürün yelpazesine sahip modellerdir.

Trabzon hasır yüzükler altın yüzük modellerinde en çok yonca şeklinde, baget, elegant taşlı ve örme yüzük şeklinde tasarlanır. Altın yüzükler arasında değişik türden takı çeşitleri vardır. Yüzükler modellerine göre farklı türden tasarımlar vardır.

Özellikle taşlı olanlar, fantezi olan modeller, pembe yeşil altın gibi altın türleri şeklinde işçilik taşırlar. Altının Trabzon hasırı ile birleşmiş mücevherleri için Elizi firması hizmet veriyor.

Son Güncelleme: 09.06.2021 17:01
Anahtar Kelimeler:
Altın Mücevher
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