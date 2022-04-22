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Arabistan, Türk mallarına ambargoyu kaldırıyor

Türkiye ile Arabistan arasında yaşanan gerginliğin ardından, Türk mallarına konulan ambargonun kaldırılacağı bildiriliyor.

22 Nisan 2022 Cuma 20:39
Arabistan, Türk mallarına ambargoyu kaldırıyor

Arabistan, Türk mallarına ambargoyu kaldırıyor


Ankara ile Riyad arasında sürdürülen görüşmelerin ardından iki ülke arasında ilişkilerin normalleşme süreci hız kazanıyor. Resmi olarak yalanlanmasına rağmen bu ülke tarafından Türk mallarına konulan gizli ambargo Riyad yönetimi tarafından kaldırılıyor. Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin davanın devrinin ardından Suudi Arabistan, 2020 yılından beri Türkiye ürünlerine uyguladığı ambargoyu kaldırma kararı verdi. Suud yönetimi Türkiye'ye ambargo uyguladığı haberlerini sürekli yalanlamıştı.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ölümüne ilişkin dosyanın devrinin ardından Suudi Arabistan'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Suudi Arabistan, 2020 yılından beri Türkiye ürünlerine uyguladığı ambargoyu kaldırma kararı verdi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, öldürülmesine ilişkin davanın durdurularak devredilmesinin ardından Suudi Arabistan'ın 2020 yılından beri Türkiye ürünlerine uyguladığı ambargonun kaldırılmasına yönelik aldığı karar dikkat çekti. Suudi Arabistan yönetiminin, Ramazan Bayramı'ndan sonra bu konuda yeni bir adım atması bekleniyor.

Türk Hava Yolları (THY) da bu kapsamda sefer planlarını oluşturdu. Edinilen bilgilere göre, THY, Suudi Arabistan şehirlerine olan sefer sayılarını mayıs ayı başı itibariyle artıracak. 

Dünya Gazetesinden İmam Güneş'in haberine göre karara ilişkin konuşan Mobilya Dernekleri Federasyonu Başkanı Ahmet Güleç, Suudi Arabistan’ın Almanya’dan sonra ikinci güçlü ve büyük pazarları olduğunu kaydederek “Otel ve rezidanslarda Türk mobilyası kullanımı yoğundu. İnşaat ve gayrimenkul sektörünün çok hareketli ve dinamik olduğu Suudi Arabistan pazarına yeniden girmek mobilya ihracatımıza hızlı bir ivme kazandıracak" dedi. 

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Son Güncelleme: 22.04.2022 20:45
Anahtar Kelimeler:
ArabistanSuudi ArabistanAmbargoTürk Malı
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