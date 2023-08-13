ASTOR A.Ş. ilk yarı bilanço verilerini açıkladı

ASTOR A.Ş. ilk yarıyıl bilanço açıklaması sonrasında ASTOR Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel, ASTOR Enerji A.Ş. Genel Müdürü Hakan Ünsal, ASTOR Enerji A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı- CFO Olcay Doğan, ve ASTOR Enerji A.Ş. Genel Müdürü Fatih Işık, çok sayıda basın mensubu üyesi ile kahvaltı eşliğinde bir araya geldi. 2023 yılının faaliyetlerinin aktarıldığı ve ilk yarıyıl bilanço verilerinin paylaşıldığı ekonomi değerlendirme toplantısı basın mensuplarının soru- cevap oturumu ile sona erdi.

2023 ilk yarıyıl bilançosu 2022 yıl sonuna göre yüzde 56 oranında artarak 10 milyar TL aktif büyüklüğüne ulaşan Astor Enerji, 2022 yılı haziran dönemine göre hasılatını yüzde 68 oranında artırarak 4.7 Milyar TL’ye taşıdı. Yurt dışı satışları toplam hasılatının yüzde 33’üne ulaşan şirket, haziran 2022 dönemine göre 2023 haziran itibari ile net Dönem karını yüzde 150 oranında arttırarak 1.6 Milyar TL’ye ulaştırdı.

ASTOR A.Ş. KENDİ ÜRETTİĞİ TEMİZ ENERJİ İLE ÜRETİMİNİ SÜRDÜRÜYOR

40 Yıllık bir geçmişi olan Astor Enerji 1983 yılında İstanbul’da kuruluyor. Geçgel ailesi 2005 yılında şirket hisselerini satın alıyor. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Feridun GEÇGEL ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Enver GEÇGEL, transformatör imalatına başladıkları 2005 yılı öncesinde; elektrik- elektronik malzeme ve transformatör alım satımı yaparak bu alanda ticari faaliyette bulunuyor ve sektörel tecrübelerini imalat sanayine taşıyorlar.

Şirket merkezi 2014 yılında İstanbul’dan Ankara’ya taşınmış ve halen Ankara ili Sincan ilçesinde yer alan Ankara ASO 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde 140.000 m² arsa üzerinde toplam 105.000 m² kapalı alanlı birbiri ile entegre iki ayrı fabrika binasında üretim faaliyetine devam ediyor. Üretim tesislerinde kurulu olan 6,6 MW çatı GES ile kendi ürettiği temiz enerjiyle üretimini sürdürüyor.

Şirket’in ürettiği Transformatör ve Anahtarlama Ürünleri; elektrik üretim işletmelerinde, iletim ve dağıtım sistemlerinde, demir-çelik, çimento, cam, kâğıt gibi tüm endüstriyel üretim tesislerinde, hastaneler, alışveriş merkezleri ve okullar gibi kamu ve özel teşebbüslere ait tesisler başta olmak üzere birçok alanda kullanılıyor. Özet bir ifade ile; Enerjinin üretiminden son kullanıcıya kadar olduğu her yerde Astor Enerji’ nin ürünleri kullanılıyor.

İSO-500 2021 yılı verilerine göre de 147. büyük sanayi kuruluşu olan Astor Enerji, transformatör ve anahtarlama ürünleri üreticileri bazında sıralamaya bakıldığında ilk sırada yer aldığı görülüyor.

Bu yönleri ile Astor Enerji A.Ş., 40 yıllık bilgi birikimi ile transformatör imalat ve satışı yaparak elektromekanik imalat sanayinde sektöre yön veriyor. Astor A.Ş. yenilikçi, 90’dan fazla ülkeye yaptığı ihracat ile ülkemizi dünya çapında başarı ile temsil eden güçlü bir marka oluyor.

HALKA ARZ VE ENDEKSLER

Güçlü bir özkaynak ve finansal güce sahip olan Astor Enerji, 30 Haziran 2023 itibari ile 10 Milyar TL’ye ulaşan bilançosunu yüzde 61 oranında özkaynaklar ile karşılıyor. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 4.250 Milyon TL olurken ödenmiş sermayesi 998 Milyon TL olarak belirtiliyor.

Şirket hisseleri 18.01.2023 tarihinde Borsa İstanbul (BIST)’da Yıldız Pazarda “ASTOR” kodu ile işlem görmeye başlıyor. Halka Arz Büyüklüğü 210.000.000 Adet ve 2.625.000.000.-TL olarak gerçekleşiyor. Halka arz fiyatı 12,50 TL olan Astor Enerji’nin halka arz öncesi piyasa değeri 750 milyon ABD doları olup, güncel durum itibariyle piyasa değeri 4 milyar ABD doları seviyesine geliyor. Ulusal ve Uluslararası endekslerde yer alan Astor Enerji şirketinin işlem hacmi ve piyasa değerindeki yükselişe balı olarak 1 Temmuz 2023 itibarıyla; BIST 100, BIST 50 endekslerine ilaveten BIST 30 endeksinde işlem görmeye başlıyor.

BIST Banka Dışı Likit 10 ve BIST Katılım endekslerinde de yer alan şirket Haziran 2023 itibariyle uluslararası endekslerden FTSE Russel Large Cap, FTSE Tüm Dünya ve S&P Global BMI’a dahil ediliyor.

90’DAN FAZLA ÜLKEYE İHRACAT YAPIYOR

Astor Enerji; Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika, Birleşik Krallık, Orta Asya ve Kafkas bölgeleri dahil olmak üzere 90’dan fazla ülkeye ihracat yapıyor. İhracatının yüzde 53’ünü AB ülkelerine yapılıyor. Yurt içi müşteri tabanını koruyarak ve genişleterek, toplam satışlarının yüzde 40’ını ihraç etme hedefi olan Astor Enerji, Haziran 2023 itibariyle 4.7 Milyar TL olan toplam hasılatının yüzde 33’üne karşılık gelen 1.5 milyar TL ihracat geliri elde ediyor.

2023 yılında 540 Milyon USD hasılat hedefi olan Astor Enerji, siparişlerdeki düzenli artışa bağlı olarak yüzde 40 oranındaki yurt dışı satış hedefini de önümüzdeki yakın dönemde yakalamayı öngörüyor. Zira halka arzdan Ağustos 2023 başına kadar KAP üzerinde kamuoyu ile paylaşılan alınan siparişlerinin bir bölümüne ait duyurusu 310 Milyon ABD dolarını aşıyor.

İSTİHDAMA KATKI SAĞLIYOR

Faaliyet hacmindeki gelişmeye bağlı olarak çalışan sayısını da artırmakta olan Astor Enerji; 2020 yılında 1.000 kişi düzeyinde olan çalışan sayısını, 2022 yılında 1.531 kişiye, Haziran 2023 itibariyle ise 1.706 kişiye ulaştırdı. Şirket reel sektörde istihdama önemli oranda katkı sağlayan ve aynı zamanda adeta bir teknik okul gibi hizmet veren bir niteliğe sahip oluyor.

AR-GE MERKEZLİ BÜYÜME STRATEJİSİNE SAHİP

AR-GE: 2016 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Ar-Ge Merkezi belgesi alan Astor Enerji, Ar-Ge merkezli büyüme stratejisine sahiptir. Bu kapsamda Ar-Ge merkezi için 3.034 m² alan tahsis etmiştir.

Ar-Ge ve kalite politikalarına sahip olan şirket, Sektör için önem taşıyan Dağıtım Transformatörleri, Güç Transformatörleri, Orta Gerilim ve Yüksek Gerilim anahtarlama ürünlerini tek çatı altında üretme kapasitesine sahiptir. Ayrıca özel trafolar, proje bazlı trafolar üretmekte ve yurt içi yurt dışında kurulumları kendi teknik kadrolarını yapıyor.

Sürdürülebilirlik Yatırımları: Şirket mevcut üretim hatlarında kesintisiz olarak sürdürülebilirlik yatırımları yapıyor. Ayrıca dağıtım trafoları bölümünde kapasite arttırıcı yatırım kararı alarak ve süreci başlatıyor. Bununla 15.000 MVA olan dağıtım trafoları, Enerji sektöründeki faaliyet yelpazesini genişletmekte olan Astor Enerji, mevcut işlerine ilaveten, GES ve Şarj ağı işletmeciliği yatırımları da yapıyor.

Bala GES: Ankara ili Balâ ilçesinde 13.950 kWe/17.732kWp gücünde arazi üzeri, Proje tutarı yaklaşık 10.600.000 USD olan, güneş enerjisi santrali yatırımının 2023 yılında tamamlanması öngörülüyor.

Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Yatırımları: 2023 yılı birinci yarıyıl itibariyle 14 ilde toplam 124 adet şarj ünitesi tesis edilerek kullanıma açılıyor. 2023 yılı sonu itibariyle AC/DC olmak üzere toplam 300 slot istasyon kurulumunun tamamlanması hedefleniyor.

Söz konusu hedef ile de uyumlu olmak üzere; toplam 37 ili kapsayacak şekilde 107 DC ve 76 AC şarj istasyonu sayısına 2023 yılının sonuna kadar ulaşılması için yeni anlaşmalar yapılıyor. Bunun yanında görüşmelerin devam ettiği lokasyonlar da mevcuttur.

Şarj istasyonları için 2022 yılında 750.000 ABD Doları yatırım yapılmış olup, 2023 yılındaki yatırım tutarının 10 Milyon ABD Doları seviyesinde olması öngörülüyor.

Astor Enerji; Elektromekanik sektörü içerisinde ülkemiz ekonomisine ve dış ticaretine verdiği katkıyı önümüzdeki yıllarda da sürdürülebilir bir anlayışla daha da artırmayı, üretim kapasitesini ve birikimini uluslararası alana taşımayı hedefliyor.

Astor Enerji A.Ş. Hakkında:

Şirket, endüstri tesislerinin ve elektrik üretim, iletim ve dağıtım enerji ve sektörlerinin ihtiyacı olan transformatörler ile orta ve yüksek gerilim anahtarlama ürünleri üretimi gerçekleştiriyor. Bu üretimleri gerçekleştirmek için gerekli makine, teçhizat, hammadde, mamul ve yarı mamullerin ithalatı, ihracatı, alımı ve satımı faaliyetlerini de yerine getiriyor. Ayrıca, şirket ürettiği ürünlerin satış sonrası hizmetler kapsamında saha kurulumlarının yapılması, devreye alınması, saha test hizmetlerini veriyor.