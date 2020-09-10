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Avrupa’nın en iyi 125 şirketi belirlendi

İçinde Türk şirketlerin de yer aldığı Avrupa'nın En İyi İşverenleri açıklandı

10 Eylül 2020 Perşembe 19:02
Avrupa’nın en iyi 125 şirketi belirlendi


Avrupa’nın en iyi 125 şirketi belirlendi

Great Place to Work Enstitüsü, Avrupa'nın En İyi İşverenlerini duyurdu. Çalışan odaklı yönetim anlayışı ile insani dokunuşu yüksek kurum kültürüne sahip 125 şirketin bulunduğu listede Türk şirketler de yer aldı.
 

19 ülkedeki 3.000'den fazla işletmeden yaklaşık 1,5 milyon çalışanın deneyimlerinin incelenmesi sonucuyla oluşturulan Avrupa’nın En İyi İşverenleri listesi belirlendi. Açıklanan listede, 25 uluslararası şirketle birlikte 20 adet 20 ila 49 aralığı çalışana sahip küçük işletme, 50 adet 50 ila 499 çalışana sahip orta ölçekteki işletme ve 30 adet 500’ün üzerinde çalışana sahip büyük işletme yer alıyor.
 

İngiltere lider, Almanya takipte
 

Bu yıl açıklanan Avrupa’nın En İyi 125 İşvereni listesinin zirvesinde 30 şirketi bulunan İngiltere yer alıyor. İngiliz şirketlerini 28 şirket ile Almanya şirketleri takip ediyor. 22’şer şirkete sahip İsveç ve Fransa ise bu alanda üçüncülüğü paylaşıyor. Listede Türkiye’den 6’sı uluslararası ve ikisi yerli olarak toplam 8 şirket yer alıyor.
 

Uluslararası kategoride 25 şirket
 

Great Place to Work tarafından bu yıl açıklanan listede, 25 uluslararası firma yer alıyor. Bunların altı tanesi Türkiye’de de faaliyet gösteriyor. AbbVie, Daimler Mobility, DHL, Hilton, Novartis, SC Johnson gibi Türkiye operasyonu bulunan şirketler bu kategoride yer alıyor.
 

İki Türk şirketi listede
 

Avrupa’nın En İyi İşverenleri 2020 listesinin en önemli kategorilerinden biri olan, 500 üzeri çalışana sahip şirketlerin bulunduğu büyük şirketler kategorisinde bu yıl 30 şirket yer alıyor. Bu şirketlerden ikisi ise Türk. Kuveyt Türk ve Sahibinden.com, kurum kültürlerine yaptıkları yatırımlarla bu listeye girmeye hak kazandılar.
 

İnsana yatırım yapan şirketler kazanıyor
 

Yaptıkları analizlerde çalışan merkezli ve güven üzerine kurulu iş yeri kültürünü benimseyen şirketlerin ekonomik performanslarının yükseldiğini belirten Great Place to Work Türkiye Genel Müdürü Eyüp Toprak, “Analizlerimizde şirketlerin tüm İK uygulamalarını hem çalışan hem de yönetici perspektifinden inceleyerek en iyi işverenleri belirliyoruz. İnsana yatırım yapan şirketlerin asla kaybetmeyeceklerinin daha iyi anlaşıldığı bir dönemdeyiz. Listeye giren şirketlerin faaliyet gösterdikleri alanlar farklı olsa bile, başarıya yüksek güven kültürü sayesinde ulaşıyorlar.” bilgisini verdi.
 

Great Place to Work® hakkında:

Great Place To Work® Enstitüsü, kurum kültürü konusunda uzmanlaşmış, 5 kıtada ve 60’tan fazla ülkedeki ofisiyle sektör ayrımı olmadan tüm ölçeklerdeki şirketlere mükemmel iş yerlerini inşa etmeleri, geliştirmeleri konusunda destek veren bir araştırma ve danışmanlık kurumudur. Great Place to Work ®, 30 yılı aşkın süredir dünya çapındaki en iyi işverenleri belirlemekte ve sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaktadır. En İyi İşverenler listeleri, işveren markasının duyurulması ve güçlendirilmesi için şirketler tarafından tercih edilen ve kabul görmüş bir araştırmadır. Enstitü’nün her yıl 7 bine yakın işletme ve 16 milyondan fazla çalışanı dahil ettiği analizleri, kurum kültürü alanında dünyada gerçekleştirilen en geniş çaplı araştırma olma özelliğini taşımaktadır.


2020 Avrupa’nın En İyi İşverenleri listesi:


Avrupa'nın En İyi Çok Uluslu İş Yerleri 2020
 

Sıra

Şirket Adı

1

Salesforce

2

Cisco Systems Inc.)

3

Hilton

4

Mars, Inc.

5

AbbVie Inc.

6

The Adecco Group

7

Daimler Mobility AG

9

Cadence Design Systems Inc.

11

SAS Institute Inc.

10

DHL Express

8

Admiral Group plc

12

Mundipharma

13

Amgen Inc.

14

Hilti

15

Johnson & Johnson

16

Stryker

17

W. L. Gore & Associates

18

Specsavers

19

EY

20

Novartis

21

Bristol-Myers Squibb

22

Groupe SEB

23

SC Johnson

24

Chiesi

25

Indeed


Avrupa'nın En İyi 20 Küçük Ölçekli İş Yeri 2020 (20-49 Çalışan)
 

Sıra

Şirket Adı

1

Regent

2

status C AG

3

Aava & Bang

4

Viisi

5

IIH Nordic

6

McCarthy Recruitment

7

FotoWare

8

Rewe Markt Andreas Fleischer oHG

9

protek

10

Aventim

11

elaboratum GmbH

12

Studieförbundet Vuxenskolan Halland

13

CSP AG Competence Solutions Projects

14

Aktivhotel Alpendorf

15

amuse

16

PanzerGlass

17

Republiq

18

Hoivatilat

19

Q-Construction

20

Ryan


Avrupa'nın En İyi 50 Orta Ölçekli İş Yeri 2020 (50-499 Çalışan)
 

Sıra

Şirket Adı

1

PASCOE Naturmedizin

2

Cygni

3

EASI

4

Key Solutions

5

UMB AG

6

NOVENCIA GROUP

7

Lean Consultancy Group

8

AE

9

Bending Spoons S.p.A.

10

Tenant & Partner

11

Middelfart Sparekasse

12

Multisoft AB

13

Dropbox

14

Abakion

15

Pentia

16

Delegate

17

Zeta Service

18

Job, Aktivitets- og Kompetencecenteret

19

QAware GmbH

20

Bostads AB Mimer

21

Transcendent Group

22

Esri Ireland

23

Foundation SP

24

MaibornWolff GmbH

25

Cofinpro AG

26

viadee Unternehmensberatung AG

27

AB Stångåstaden

28

Bitzer Electronics

29

Spirit Link GmbH

30

UPTOO

31

mnemonic

32

Centiro

33

Coop Trading

34

Carl Ras

35

Protime

36

Alfame

37

Werkmandejong

38

GEDANKENtanken GmbH

39

ICM opleidingen & trainingen

40

Art-Invest Real Estate

41

Vitari

42

Accuracy

43

Axxes

44

Natilik

45

willhaben internet service GmbH & Co KG

46

Tasmane

47

Impact

48

ORMIT

49

InTech

50

Workhuman


Avrupa'nın En İyi 30 Büyük Ölçekli İş Yeri 2020 (500+ Çalışan)
 

Sıra

Şirket Adı

1

Sparekassen Kronjylland

2

St. Gereon Seniorendienste gGmbH

3

The Sovini Group

4

coöperatie DELA

5

adesso SE

6

EXTIA

7

I.K. Hofmann GmbH

8

Baringa Partners

9

Beierholm

10

Mandatum Life

11

MERITIS

12

B3 Consulting Group

13

PPI AG

14

SBAB

15

Sii Polska

16

mc2i

17

SBK Siemens-Betriebskrankenkasse

18

leboncoin Groupe

19

sahibinden.com

20

3

21

TALAN

22

Reitangruppen

23

If Skadeforsikring Danmark

24

REL Field Marketing

25

Norgeshus

26

Sparbanken Skåne

27

Version 1

28

Softcat plc

29

Visma

30

Kuveyt Türk Katılım Bankası
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