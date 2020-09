Avrupa’nın en iyi 125 şirketi belirlendi

Great Place to Work Enstitüsü, Avrupa'nın En İyi İşverenlerini duyurdu. Çalışan odaklı yönetim anlayışı ile insani dokunuşu yüksek kurum kültürüne sahip 125 şirketin bulunduğu listede Türk şirketler de yer aldı.



19 ülkedeki 3.000'den fazla işletmeden yaklaşık 1,5 milyon çalışanın deneyimlerinin incelenmesi sonucuyla oluşturulan Avrupa’nın En İyi İşverenleri listesi belirlendi. Açıklanan listede, 25 uluslararası şirketle birlikte 20 adet 20 ila 49 aralığı çalışana sahip küçük işletme, 50 adet 50 ila 499 çalışana sahip orta ölçekteki işletme ve 30 adet 500’ün üzerinde çalışana sahip büyük işletme yer alıyor.



İngiltere lider, Almanya takipte



Bu yıl açıklanan Avrupa’nın En İyi 125 İşvereni listesinin zirvesinde 30 şirketi bulunan İngiltere yer alıyor. İngiliz şirketlerini 28 şirket ile Almanya şirketleri takip ediyor. 22’şer şirkete sahip İsveç ve Fransa ise bu alanda üçüncülüğü paylaşıyor. Listede Türkiye’den 6’sı uluslararası ve ikisi yerli olarak toplam 8 şirket yer alıyor.



Uluslararası kategoride 25 şirket



Great Place to Work tarafından bu yıl açıklanan listede, 25 uluslararası firma yer alıyor. Bunların altı tanesi Türkiye’de de faaliyet gösteriyor. AbbVie, Daimler Mobility, DHL, Hilton, Novartis, SC Johnson gibi Türkiye operasyonu bulunan şirketler bu kategoride yer alıyor.



İki Türk şirketi listede



Avrupa’nın En İyi İşverenleri 2020 listesinin en önemli kategorilerinden biri olan, 500 üzeri çalışana sahip şirketlerin bulunduğu büyük şirketler kategorisinde bu yıl 30 şirket yer alıyor. Bu şirketlerden ikisi ise Türk. Kuveyt Türk ve Sahibinden.com, kurum kültürlerine yaptıkları yatırımlarla bu listeye girmeye hak kazandılar.



İnsana yatırım yapan şirketler kazanıyor



Yaptıkları analizlerde çalışan merkezli ve güven üzerine kurulu iş yeri kültürünü benimseyen şirketlerin ekonomik performanslarının yükseldiğini belirten Great Place to Work Türkiye Genel Müdürü Eyüp Toprak, “Analizlerimizde şirketlerin tüm İK uygulamalarını hem çalışan hem de yönetici perspektifinden inceleyerek en iyi işverenleri belirliyoruz. İnsana yatırım yapan şirketlerin asla kaybetmeyeceklerinin daha iyi anlaşıldığı bir dönemdeyiz. Listeye giren şirketlerin faaliyet gösterdikleri alanlar farklı olsa bile, başarıya yüksek güven kültürü sayesinde ulaşıyorlar.” bilgisini verdi.



Great Place to Work® hakkında:

Great Place To Work® Enstitüsü, kurum kültürü konusunda uzmanlaşmış, 5 kıtada ve 60’tan fazla ülkedeki ofisiyle sektör ayrımı olmadan tüm ölçeklerdeki şirketlere mükemmel iş yerlerini inşa etmeleri, geliştirmeleri konusunda destek veren bir araştırma ve danışmanlık kurumudur. Great Place to Work ®, 30 yılı aşkın süredir dünya çapındaki en iyi işverenleri belirlemekte ve sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaktadır. En İyi İşverenler listeleri, işveren markasının duyurulması ve güçlendirilmesi için şirketler tarafından tercih edilen ve kabul görmüş bir araştırmadır. Enstitü’nün her yıl 7 bine yakın işletme ve 16 milyondan fazla çalışanı dahil ettiği analizleri, kurum kültürü alanında dünyada gerçekleştirilen en geniş çaplı araştırma olma özelliğini taşımaktadır.



2020 Avrupa’nın En İyi İşverenleri listesi:



Avrupa'nın En İyi Çok Uluslu İş Yerleri 2020



Sıra Şirket Adı 1 Salesforce 2 Cisco Systems Inc.) 3 Hilton 4 Mars, Inc. 5 AbbVie Inc. 6 The Adecco Group 7 Daimler Mobility AG 9 Cadence Design Systems Inc. 11 SAS Institute Inc. 10 DHL Express 8 Admiral Group plc 12 Mundipharma 13 Amgen Inc. 14 Hilti 15 Johnson & Johnson 16 Stryker 17 W. L. Gore & Associates 18 Specsavers 19 EY 20 Novartis 21 Bristol-Myers Squibb 22 Groupe SEB 23 SC Johnson 24 Chiesi 25 Indeed



Avrupa'nın En İyi 20 Küçük Ölçekli İş Yeri 2020 (20-49 Çalışan)



Sıra Şirket Adı 1 Regent 2 status C AG 3 Aava & Bang 4 Viisi 5 IIH Nordic 6 McCarthy Recruitment 7 FotoWare 8 Rewe Markt Andreas Fleischer oHG 9 protek 10 Aventim 11 elaboratum GmbH 12 Studieförbundet Vuxenskolan Halland 13 CSP AG Competence Solutions Projects 14 Aktivhotel Alpendorf 15 amuse 16 PanzerGlass 17 Republiq 18 Hoivatilat 19 Q-Construction 20 Ryan



Avrupa'nın En İyi 50 Orta Ölçekli İş Yeri 2020 (50-499 Çalışan)



Sıra Şirket Adı 1 PASCOE Naturmedizin 2 Cygni 3 EASI 4 Key Solutions 5 UMB AG 6 NOVENCIA GROUP 7 Lean Consultancy Group 8 AE 9 Bending Spoons S.p.A. 10 Tenant & Partner 11 Middelfart Sparekasse 12 Multisoft AB 13 Dropbox 14 Abakion 15 Pentia 16 Delegate 17 Zeta Service 18 Job, Aktivitets- og Kompetencecenteret 19 QAware GmbH 20 Bostads AB Mimer 21 Transcendent Group 22 Esri Ireland 23 Foundation SP 24 MaibornWolff GmbH 25 Cofinpro AG 26 viadee Unternehmensberatung AG 27 AB Stångåstaden 28 Bitzer Electronics 29 Spirit Link GmbH 30 UPTOO 31 mnemonic 32 Centiro 33 Coop Trading 34 Carl Ras 35 Protime 36 Alfame 37 Werkmandejong 38 GEDANKENtanken GmbH 39 ICM opleidingen & trainingen 40 Art-Invest Real Estate 41 Vitari 42 Accuracy 43 Axxes 44 Natilik 45 willhaben internet service GmbH & Co KG 46 Tasmane 47 Impact 48 ORMIT 49 InTech 50 Workhuman



Avrupa'nın En İyi 30 Büyük Ölçekli İş Yeri 2020 (500+ Çalışan)