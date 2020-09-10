Avrupa’nın en iyi 125 şirketi belirlendi
Great Place to Work Enstitüsü, Avrupa'nın En İyi İşverenlerini duyurdu. Çalışan odaklı yönetim anlayışı ile insani dokunuşu yüksek kurum kültürüne sahip 125 şirketin bulunduğu listede Türk şirketler de yer aldı.
19 ülkedeki 3.000'den fazla işletmeden yaklaşık 1,5 milyon çalışanın deneyimlerinin incelenmesi sonucuyla oluşturulan Avrupa’nın En İyi İşverenleri listesi belirlendi. Açıklanan listede, 25 uluslararası şirketle birlikte 20 adet 20 ila 49 aralığı çalışana sahip küçük işletme, 50 adet 50 ila 499 çalışana sahip orta ölçekteki işletme ve 30 adet 500’ün üzerinde çalışana sahip büyük işletme yer alıyor.
İngiltere lider, Almanya takipte
Bu yıl açıklanan Avrupa’nın En İyi 125 İşvereni listesinin zirvesinde 30 şirketi bulunan İngiltere yer alıyor. İngiliz şirketlerini 28 şirket ile Almanya şirketleri takip ediyor. 22’şer şirkete sahip İsveç ve Fransa ise bu alanda üçüncülüğü paylaşıyor. Listede Türkiye’den 6’sı uluslararası ve ikisi yerli olarak toplam 8 şirket yer alıyor.
Uluslararası kategoride 25 şirket
Great Place to Work tarafından bu yıl açıklanan listede, 25 uluslararası firma yer alıyor. Bunların altı tanesi Türkiye’de de faaliyet gösteriyor. AbbVie, Daimler Mobility, DHL, Hilton, Novartis, SC Johnson gibi Türkiye operasyonu bulunan şirketler bu kategoride yer alıyor.
İki Türk şirketi listede
Avrupa’nın En İyi İşverenleri 2020 listesinin en önemli kategorilerinden biri olan, 500 üzeri çalışana sahip şirketlerin bulunduğu büyük şirketler kategorisinde bu yıl 30 şirket yer alıyor. Bu şirketlerden ikisi ise Türk. Kuveyt Türk ve Sahibinden.com, kurum kültürlerine yaptıkları yatırımlarla bu listeye girmeye hak kazandılar.
İnsana yatırım yapan şirketler kazanıyor
Yaptıkları analizlerde çalışan merkezli ve güven üzerine kurulu iş yeri kültürünü benimseyen şirketlerin ekonomik performanslarının yükseldiğini belirten Great Place to Work Türkiye Genel Müdürü Eyüp Toprak, “Analizlerimizde şirketlerin tüm İK uygulamalarını hem çalışan hem de yönetici perspektifinden inceleyerek en iyi işverenleri belirliyoruz. İnsana yatırım yapan şirketlerin asla kaybetmeyeceklerinin daha iyi anlaşıldığı bir dönemdeyiz. Listeye giren şirketlerin faaliyet gösterdikleri alanlar farklı olsa bile, başarıya yüksek güven kültürü sayesinde ulaşıyorlar.” bilgisini verdi.
Great Place to Work® hakkında:
Great Place To Work® Enstitüsü, kurum kültürü konusunda uzmanlaşmış, 5 kıtada ve 60’tan fazla ülkedeki ofisiyle sektör ayrımı olmadan tüm ölçeklerdeki şirketlere mükemmel iş yerlerini inşa etmeleri, geliştirmeleri konusunda destek veren bir araştırma ve danışmanlık kurumudur. Great Place to Work ®, 30 yılı aşkın süredir dünya çapındaki en iyi işverenleri belirlemekte ve sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaktadır. En İyi İşverenler listeleri, işveren markasının duyurulması ve güçlendirilmesi için şirketler tarafından tercih edilen ve kabul görmüş bir araştırmadır. Enstitü’nün her yıl 7 bine yakın işletme ve 16 milyondan fazla çalışanı dahil ettiği analizleri, kurum kültürü alanında dünyada gerçekleştirilen en geniş çaplı araştırma olma özelliğini taşımaktadır.
2020 Avrupa’nın En İyi İşverenleri listesi:
Avrupa'nın En İyi Çok Uluslu İş Yerleri 2020
|
Sıra
|
Şirket Adı
|
1
|
Salesforce
|
2
|
Cisco Systems Inc.)
|
3
|
Hilton
|
4
|
Mars, Inc.
|
5
|
AbbVie Inc.
|
6
|
The Adecco Group
|
7
|
Daimler Mobility AG
|
9
|
Cadence Design Systems Inc.
|
11
|
SAS Institute Inc.
|
10
|
DHL Express
|
8
|
Admiral Group plc
|
12
|
Mundipharma
|
13
|
Amgen Inc.
|
14
|
Hilti
|
15
|
Johnson & Johnson
|
16
|
Stryker
|
17
|
W. L. Gore & Associates
|
18
|
Specsavers
|
19
|
EY
|
20
|
Novartis
|
21
|
Bristol-Myers Squibb
|
22
|
Groupe SEB
|
23
|
SC Johnson
|
24
|
Chiesi
|
25
|
Indeed
Avrupa'nın En İyi 20 Küçük Ölçekli İş Yeri 2020 (20-49 Çalışan)
|
Sıra
|
Şirket Adı
|
1
|
Regent
|
2
|
status C AG
|
3
|
Aava & Bang
|
4
|
Viisi
|
5
|
IIH Nordic
|
6
|
McCarthy Recruitment
|
7
|
FotoWare
|
8
|
Rewe Markt Andreas Fleischer oHG
|
9
|
protek
|
10
|
Aventim
|
11
|
elaboratum GmbH
|
12
|
Studieförbundet Vuxenskolan Halland
|
13
|
CSP AG Competence Solutions Projects
|
14
|
Aktivhotel Alpendorf
|
15
|
amuse
|
16
|
PanzerGlass
|
17
|
Republiq
|
18
|
Hoivatilat
|
19
|
Q-Construction
|
20
|
Ryan
Avrupa'nın En İyi 50 Orta Ölçekli İş Yeri 2020 (50-499 Çalışan)
|
Sıra
|
Şirket Adı
|
1
|
PASCOE Naturmedizin
|
2
|
Cygni
|
3
|
EASI
|
4
|
Key Solutions
|
5
|
UMB AG
|
6
|
NOVENCIA GROUP
|
7
|
Lean Consultancy Group
|
8
|
AE
|
9
|
Bending Spoons S.p.A.
|
10
|
Tenant & Partner
|
11
|
Middelfart Sparekasse
|
12
|
Multisoft AB
|
13
|
Dropbox
|
|
Abakion
|
15
|
Pentia
|
16
|
Delegate
|
17
|
Zeta Service
|
18
|
Job, Aktivitets- og Kompetencecenteret
|
19
|
QAware GmbH
|
20
|
Bostads AB Mimer
|
21
|
Transcendent Group
|
22
|
Esri Ireland
|
23
|
Foundation SP
|
24
|
MaibornWolff GmbH
|
25
|
Cofinpro AG
|
26
|
viadee Unternehmensberatung AG
|
27
|
AB Stångåstaden
|
28
|
Bitzer Electronics
|
29
|
Spirit Link GmbH
|
30
|
UPTOO
|
31
|
mnemonic
|
32
|
Centiro
|
33
|
Coop Trading
|
34
|
Carl Ras
|
35
|
Protime
|
36
|
Alfame
|
37
|
Werkmandejong
|
38
|
GEDANKENtanken GmbH
|
39
|
ICM opleidingen & trainingen
|
40
|
Art-Invest Real Estate
|
41
|
Vitari
|
42
|
Accuracy
|
43
|
Axxes
|
44
|
Natilik
|
45
|
willhaben internet service GmbH & Co KG
|
46
|
Tasmane
|
47
|
Impact
|
48
|
ORMIT
|
49
|
InTech
|
50
|
Workhuman
Avrupa'nın En İyi 30 Büyük Ölçekli İş Yeri 2020 (500+ Çalışan)
|
Sıra
|
Şirket Adı
|
1
|
Sparekassen Kronjylland
|
2
|
St. Gereon Seniorendienste gGmbH
|
3
|
The Sovini Group
|
4
|
coöperatie DELA
|
5
|
adesso SE
|
6
|
EXTIA
|
7
|
I.K. Hofmann GmbH
|
8
|
Baringa Partners
|
9
|
Beierholm
|
10
|
Mandatum Life
|
11
|
MERITIS
|
12
|
B3 Consulting Group
|
13
|
PPI AG
|
14
|
SBAB
|
15
|
Sii Polska
|
16
|
mc2i
|
17
|
SBK Siemens-Betriebskrankenkasse
|
18
|
leboncoin Groupe
|
19
|
sahibinden.com
|
20
|
3
|
21
|
TALAN
|
22
|
Reitangruppen
|
23
|
If Skadeforsikring Danmark
|
24
|
REL Field Marketing
|
25
|
Norgeshus
|
26
|
Sparbanken Skåne
|
27
|
Version 1
|
28
|
Softcat plc
|
29
|
Visma
|
30
|
Kuveyt Türk Katılım Bankası