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Baharat ihracatı | Türkiye'den 144 ülkeye baharat ihraç edildi

Dünya sofralarında pişen binlerce çeşit yemeğin baharatları Egeli ihracatçılar tarafından gönderiliyor. 2022 yılının ilk yarısında Türkiye 105,7 milyon dolarlık baharat ihraç ederken bu ihracatın 67 milyon dolarlık büyük kısmını Ege İhracatçı Birlikleri üyesi ihracatçılar gerçekleştirdi.

28 Temmuz 2022 Perşembe 08:23
Baharat ihracatı | Türkiye'den 144 ülkeye baharat ihraç edildi

Baharat ihracatının yüzde 64’ü Ege Bölgesi’nden


 

Lezzet tutkunlarının yemeklerde baharat kullanımı dünya genelinde her geçen gün artarken, Ege Bölgesi’nden yapılan baharat ihracatı 2022 yılının ocak-haziran döneminde, bir önceki yılın aynı zaman aralığına göre yüzde 3’lük artışla 64,8 milyon dolardan 67 milyon 58 bin dolara yükseldi.

2022 yılında kekikten çörekotuna, defneden sumağa, kimyondan anasona, ıhlamurdan ada çayına onlarca tür baharatı dünyanın dört bir tarafına ihraç eden Ege İhracatçı Birlikleri üyeleri dünya mutfaklarında pişen yemekleri lezzetlendirmeye devat etti.

Türkiye’nin 2022 yılının ilk yarısındaki baharat ihracatının 105 milyon 778 bin dolar olduğu bilgisini veren Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nurettin Tarakçıoğlu, bu ihracatı yüzde 64’lük büyük diliminin Ege İhracatçı Birlikleri üyesi ihracatçılar tarafından yapıldığını dile getirdi.

Baharat sektöründe 1 milyar dolar ihracat hedefliyoruz 

Türk gıda ürünlerinin ABD pazarında bilinirliğini ve ihracatını artırmak için Ege İhracatçı Birlikleri tarafından 4 yıldır TURQUALITY Projesi yürütüldüğünü anlatan Tarakçıoğlu, “Bu projenin en önemli ayaklarından birisi Türk baharatlarının tanıtımıydı. ABD’de baharat kullanımı daha yaygın olduğu batı bölgelerinde tanıtımlarımızı yoğunlaştırdık. Amacımız çevreye duyarlı, üretimlerimizde izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik şartlarını yerine getirerek üretim yapmak, üreticilerimizi bu yönde bilgilendirecek projeleri hayata geçirmek. İzlenebilirlik ve sürdürülebilirlik esaslı üretilen Türk baharatlarının ihracatını düzenli olarak artırmak. Günümüzde yıllık 200-250 milyon dolar aralığında olan baharat ihracatımızı 1 milyar dolar seviyesine taşımak” şeklinde konuştu.

Ege İhracatçı Birlikleri çatısı altındaki baharat ihracatçıları Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği ve Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği bünyesinde bulunuyor.

Avrupalı 250 baharatçı Bodrum’da buluşacak

EİB çatısı altındaki iki ihracatçı birliği olarak 5-8 Ekim 2022 tarihlerinde Bodrum’da Avrupa Baharat Birliği Genel Kurulu’na evsahipliği yapacaklarını aktaran Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, “Avrupa Baharat Birliği’nin Genel Kurulu’na 12 yıl aranın ardından ev sahipliği yapmış olacağız. Avrupa’da baharat sektörüne yön veren 250 iş insanını Türkiye’de ağırlayacağız. Bu organizasyonda kurulacak iş ilişkilerinin ihracat rakamlarımızın artışına katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

Türkiye’nin baharat ihracatında lider ürünlerin kekik ve defne olduğunun altını çizen Öztürk, sözlerini şöyle tamamladı: “Kekik ihracatından 31 milyon dolar, defne yaprağı ihracatından 24,5 milyon dolar döviz elde ederken, 5,1 milyon dolarlık adaçayı, 4,8 milyon dolarlık kimyon, 3,5 milyon dolarlık biberiye, 2,5 milyon dolarlık sumak, 2,3 milyon dolarlık meyan kökü, 1,5 milyon dolarlık anason, 1,1 milyon dolarlık çörekotu ihraç ettik.”

2022 yılının ocak-haziran döneminde Türkiye’den 144 ülkeye baharat ihraç edilirken, ilk üç ülke Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Çin oldu. ABD’ye yapılan baharat ihracatı 13 milyon 370 bin dolar olurken, Almanya, Türkiye’den 11 milyon 634 bin dolarlık baharat talep etti. Çin’e yapılan baharat ihracatımız ise; 10 milyon 122 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

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BaharatBaharat Ihracatı
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