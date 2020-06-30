Banvit BRF üst yönetimine iki yeni atama

Banvit Pazarlama Direktörlüğüne Yasemin Gürleroğlu ve İnsan Kaynakları Direktörlüğüne ise Behiç Gülşen atandı. Ulusal ve uluslararası şirketlerde pazarlama alanında 18 yıllık deneyimi bulunan Yasemin Gürleroğlu, şirketin marka stratejisi ve iletişimi, kurumsal iletişim ve Ar-Ge bölümlerinden sorumlu olacak. Yasemin Gürleroğlu iş yaşamına Pınar Gıda Grubu’nda başladı.

Sütaş’ta ürün müdürlüğü yaptıktan sonra 2007-2019 yılları arasında Nestle Türkiye’de pazarlama alanında farklı iş birimlerinde yöneticilik görevleri üstlendi. Son olarak aynı şirkette Sütlü İçecekler iş birimi Pazarlama Müdürlüğü görevini yürütüyordu.

Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği mezunu olan Yasemin Gürleroğlu’nun, 9 Eylül Üniversitesi’nde Pazarlama üzerine yüksek lisansı ve Koç Üniversitesi’nde Executive MBA dereceleri bulunuyor.

Banvit İnsan Kaynakları Direktörlüğüne atanan Behiç Gülşen ise iş yaşamında 1992 yılında Olmuksa Kağıt Sanayi’nde başladı, ardından Uyar Grup İK Müdürlüğü’ne atandı. 2001- 2005 yılları arasında Kanada’da değişik şirketlerde çalışan Gülşen, Türkiye’ye dönüşünün ardından Kıraça Holding, Mondi Tire Kutsan ve Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi’nde İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevlerini yürüttü.

Marmara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü mezunu olan Behiç Gülşen, aynı üniversitede İnsan Kaynakları Yönetimi ve Gelişimi master programına devam etti. Gülşen, Humber College ve Adler Coaching Enstitüsünde de çeşitli İnsan Kaynakları yönetimi sertifika programlarına katıldı.