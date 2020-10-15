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Bayer | Bepanthol Baby’e İçgörülü Araştırma Ödülü!

Baykuş Ödülleri’nde İçgörü Geliştirme/Ortaya Çıkarma Araştırmaları kategorisinde ödüle layık görülen proje, millenial anne-babaların yaklaşımlarını ortaya koyuyor.

15 Ekim 2020 Perşembe 09:48
Bayer | Bepanthol Baby’e İçgörülü Araştırma Ödülü!

Bepanthol Baby’e İçgörülü Araştırma Ödülü!

15 Ekim 2020, İstanbul – Bepanthol Baby, “I love You Baby” kampanyası için IPSOS ile birlikte gerçekleştirdiği araştırmayla, bronz Baykuş Ödülü kazandı. Türkiye Araştırmacılar Derneği (TÜAD) tarafından en başarılı araştırma projelerinin ödüllendirildiği Baykuş Ödülleri’nde İçgörü Geliştirme/Ortaya Çıkarma Araştırmaları kategorisinde ödüle layık görülen proje, millenial anne-babaların yaklaşımlarını ortaya koyuyor.

Araştırma sonuçları Bepanthol Baby’nin yeni reklam kampanyasında babaların da bebek bakımında üstlendiği aktif rolün ve pişik gibi sorunlarda da anneler kadar endişeli olduklarının vurgulanması konusunda iç görü sağlayarak, markanın yer aldığı kategoride ilk kez babalara konuşan bir marka olmasında rol oynadı. Bayer lohusalık dönemindeki anne – babaların duygusal davranışlarını incelemek üzere geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği proje ile geçen yıl da Altın Baykuş ödülüne layık görülmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Bepanthol Baby
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