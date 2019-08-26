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Benzin, motorin ve LPG otogaza zam geldi

EPGİS, uluslararası piyasalarda yükselen petrol fiyatlarını gerekçe göstererek benzin, LPG otogaz ile motorine zam yaptı..

Benzin, motorin ve LPG otogaza zam geldi

EPGİS, uluslararası piyasalarda yükselen petrol fiyatlarını gerekçe göstererek benzin, LPG otogaz ile motorine zam yaptı..

26 Ağustos 2019 Pazartesi 17:37
Benzin, motorin ve LPG otogaza zam geldi

Benzin, motorin ve LPG otogaza zam geldi


Ağustos ayı içerisinde akaryakıt ürünlerine ikinci kez zam geldi. Zam açıklaması Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS)'ten geldi. EPGİS'ten gelen duyuru ile motorin ve benzin fiyatları ağustos ayı içerisinde 2, LPG otogaz fiyatları ise bir kez artırıldı. 

Uluslararası piyasada fiyat artışına bağlı olarak bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzinin litresine 16 kuruş, motorinin litresine 11 kuruş, LPG Otogaza 5 kuruş zam yapıldı


Motorinin litresine 11 kuruş, benzinin litresine 16 kuruş, LPG Otogaza da litrede 5 kuruş zam yapıldı. Uluslararası piyasalarda benzin ton fiyatının 565 dolardan 575 dolara, çıkması araç depolarına fiyat artışı olarak yansıdı. 

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS)'ten yapılan açıklamada "27/08/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Motorinde 11, Benzinde 16,  LPG Otogazda 5 Krş/Lt pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." denildi

Ankara'da ortalama 6,26 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,37 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,20 liradan 6,31 liraya, İzmir'de 6,28 liradan 6,39 liraya yükselecek.

Ankara'da ortalama 6,67 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,83 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,60 liradan 6,76 liraya, İzmir'de 6,68 liradan 6,84 liraya yükselecek.

LPG Otogazın litre fiyatı ise ortalama İstanbul'da 3,36 liradan 3,41 liraya, Ankara'da 3,47 liradan 3,52 liraya, İzmir'de ise 3,39 liradan 3,44 liraya yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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