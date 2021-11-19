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Benzin, motorin ve otogaza yeniden zam

Akaryakıt zamları durmak bilmiyor. Son 2 ayda 12 kez zamlanan akaryakıt ürünlerine gece yarısından itibaren 52 ile 45 kuruş arasında zam geliyor.

19 Kasım 2021 Cuma 17:03
Benzin, motorin ve otogaza yeniden zam

Benzin, motorin ve otogaza yeniden zam

Benzin, motorin, otogaz gece yarısından itibaren zamlanıyor. Son 2 ayda 12 kez fiyat artışı yapılan petrol ürünlerinde yük vatandaşın sırtına biniyor. 

Akaryakıta gelen zam kesinleşti. EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre, benzine 52 kuruş, motorine 50 kuruş, otogaza ise 45 kuruş zam geldi.

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 52 kuruş, motorine ise 50 kuruş zam geldi. Otogaza ise 45 kuruş zam geldi.

EPGİS, "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 20/11/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 52, Motorinde 50 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" dedi.


"AKARYAKIT ÜRÜNLERİNE İKİ AYDA 12 ZAM"

Faiz indirimlerinin hemen ardından doların değer kazanması akaryakıt ürünlerinin fiyatlarına anında yansıdı. Yalnızca son iki ayda akaryakıt ürünlerine 12 kez zam geldi. LPG otogaz; 5 defa zamlanarak litre fiyatı 1 lira 82 kuruş arttı. Benzin 4 defa zamlanarak litre fiyatı 1 lira 18 kuruş, motorin de 3 defa zamlanarak litre fiyatı 87 kuruş yükseldi. 
Zamlardan mutfak tüpleri de nasibini aldı. 12 kilogramlık mutfak tüpü de yalnızca son 2 ay içerisinde 146,5 liradan 180,5 liraya yükseldi. Yalnızca son iki ayda mutfak tüpüne yapılan zam oranı yüzde 23,2 oldu. 
 

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