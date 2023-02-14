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Benzin ve motorin fiyatlarına zam geldi

Türkiye deprem yaralarını sarmak için topyekün mücadele ederken gece yarısı benzin ve motorine zam yapıldı.

14 Şubat 2023 Salı 10:31
Benzin ve motorin fiyatlarına zam geldi

Benzin ve motorin fiyatlarına zam geldi


Deprem felaketinin ardından petrol ürünlerine zam geldi. Petrol ve döviz kurunda yaşanan dalgalanmanın ardından akaryakıt fiyatları gündemden düşmüyor. Benzinin ve motorinin litre fiyatına 14 Şubat tarihinden itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldı. 14 Şubat 2023 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar...

Petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. 

Akaryakıt fiyatlarına zam yapıldı.

Benzinin litre fiyatı 14 Şubat tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1.09 TL zamla 20.92 TL'ye yükseldi.

Motorinin litre fiyatı ise 1.21 TL artışla 21.28 TL oldu.

Yılbaşında benzin fiyatları 21.14 TL; motorin fiyatları ise 23.50 TL seviyesindeydi.

Benzin ve motorine herhangi bir indirim beklenmiyor.

İLLERE GÖRE GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARI

İstanbul

Motorin litresi 21.23

Benzinin litresi 20.92

Ankara

Motorin litresi 21.55

Benzinin litresi 21.19

İzmir

Motorin litresi 21.06

Benzinin litresi 21.09

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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