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Benzin ve motorine yeniden zam geliyor

Enerji piyasası artan dolar kuru karşısında motorin ve benzine bu gece yarısından itibaren yeniden zamlanıyor.

26 Mayıs 2022 Perşembe 09:55
Benzin ve motorine yeniden zam geliyor

Benzin ve motorine yeniden zam geliyor

Benzin litre fiyatı 1.43, motorinde ise  litre fiyatı 1.38 TL birden zamlanıyor. Enerji piyasası artan dolar kuru karşısında motorin ve benzine bu gece yarısından itibaren yeniden zamlanıyor.

Akaryakıta gelen zamlar dur durak bilmiyor. 27 Mayıs Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,43 TL, motorin grubunda 1,38 TL fiyat artışı bekleniyor.


Akaryakıta gelen zamlar hız kesmeden sürüyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Sektörün nabzını tutan uzmanlar 27.05.2022 Cuma gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,43 TL, motorin grubunda 1,38 TL fiyat artışı beklendiğini duyurdu.

GÜNCEL FİYATLAR

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 22,08 liradan satılıyor. Benzinin litresi ortalama 22,86 satılıyor.

LPG litre fiyatı ise 11,25 lira seviyesinde satışa sunuluyor.

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