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Besiciler uyarıyor | Et ve süt fiyatı çok artacak

Hayat pahalılığı üretici ile tüketiciyi vuruyor. Hızla artan maliyetler yüzünden et ve süt üreticileri ahırlarını boşaltırken, dar gelirli vatandaşlar kasabın yolunu unuttu.

06 Haziran 2022 Pazartesi 16:59
Besiciler uyarıyor | Et ve süt fiyatı çok artacak

Besiciler uyarıyor | Et ve süt fiyatı çok artacak


Enflasyon sadece dar gelirli tüketiciyi değil üreticiyi de vuruyor. Artan üretim maliyetleri yüzünden gıda üretim zincirinin en başında yer alan besiciler, fiyatların daha da artacağı uyarısında bulunuyor. Ağrılı besici Sezai Barbaros, CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç ile CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek’e yaşadıkları sorunları anlattı. “Gübre, yem, mazot fiyatı arttığı için biz de üretimi azaltıyoruz. Hem et hem süt fiyatı çok artacak millet perişan olacak” diyen Barbaros, büyükbaş kurbanlık fiyatının en az 30 bin lira olacağını söyledi.


CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç ile CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, CHP’nin 51 ilde planladığı saha çalışması kapsamında Ağrı’daydı. CHP’li milletvekilleri, Ahmetbey köyünde kurbanlık hayvan besicisi Sezai Barbaros’u dinledi.

"MİLLET PERİŞAN OLACAK"

Barbaros, “Maliyetler artınca hayvan sayısını azalttık. Geçen yıl 90 liraya aldığımız yemin torbası bu yıl olmuş 350 lira. Bu işin içinden çıkamıyoruz. Bu yıl bir büyük baş kurbanlık en az 30 bin lira olacak. Buna hazırlıklı olsunlar. Gübre, yem, mazot fiyatı arttığı için biz de üretimi azaltıyoruz. Hem et hem süt fiyatı çok artacak millet perişan olacak” diye konuştu.

Yedi çocuğu, 10 torunu olduğunu belirten Barbaros, “Hepsi bu besiciliğe bakıyor. Buradan geçiniyor. Bir ineği 5 liraya alıp 10 liraya yem verirsek kazanamayız” diyerek besicilerin geçim sıkıntısı dile getirdi.

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