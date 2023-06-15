Bitget, yapay zeka destekli Martingale stratejisi başlatıyor

Bitget, yapay zeka tarafından desteklenen yeni bir Martingale stratejisi başlatıyor

Bitget, Martingale AI stratejisinin Martingale yatırım stratejisi hizmetleri arasına eklendiğini duyurdu. Yeni araç, kripto para piyasasına yeni giren kullanıcılara, yapay zeka tarafından desteklenen kullanışlı ve geliştirilmiş bir yatırım stratejisi sunmayı amaçlıyor.

Kullanıcılarına sorunsuz ve güvenli bir kripto işlem deneyimi sunmak için hizmetlerini geliştirmeyi sürdüren Bitget, Martingale'ı daha erişilebilir hale getirmek ve bu yatırım stratejisinden faydalanmak için Martingale AI özelliğini geliştirdi. Martingale ticaret stratejisi, düşüşler sonrası zararları telafi etmek ve kar elde etmek amacıyla yatırım miktarını artırmayı içeriyor. Bu strateji, zaman ilerledikçe piyasaların büyüme eğilimini gösteren geçmiş verilere dayanıyor, yatırımcıların piyasa davranışlarına daha geniş bir perspektiften bakabilmelerine ve işlemlerini buna göre ayarlamalarına yardımcı oluyor. Böylece yatırımcılar, sermaye tahsislerini verimli bir şekilde yapabiliyor.

“Ürünlerimize ve hizmetlerimize yapay zekayı entegre etmeye devam edeceğiz”

Konuyla ilgili açıklama yapan Bitget Yöneticisi Gracy Chen, "Martingale AI'ın piyasaya sürülmesi, Bitget kullanıcılarının ihtiyaçlarına göre güvenli ve akıllı bir şekilde yatırım yapmalarını sağlamak için araç ve stratejilerle güçlendirmeye yönelik taahhüdünü yansıtıyor. Yapay zekanın gücünden faydalanan basit ve sofistike hizmetler sunmak, Bitget'in odak noktası olan bireylerin dijital varlıklara güvenle adapte olmalarına yardımcı olma misyonuyla uyum sağlıyor. Yatırımcıları güçlendirmek için ürünlerimize ve hizmetlerimize yapay zekayı entegre etmenin yeni yollarını keşfetmeye devam edeceğiz. Bu yeni özellikler, Bitget'in küresel bir genişleme ve türev ötesi stratejisi ışığında sağlanan hizmet serisini güçlendirmesiyle birlikte geliyor” dedi.

Martingale AI, yatırımcıların Bitget'in özel yapay zekası tarafından önerilen parametrelere dayanarak risk alma sınırlarını ve yatırım sıklığını belirledikten sonra otomatik ticareti etkinleştiriyor. Parametreler, Bitget'in arka uç algoritmalarıyla geçmiş piyasa fiyatları ve varlık dalgalanmaları temel alınarak hesaplanıyor ve yatırımcılara güvenilir yatırım referansları sağlıyor.

Yatırımcılar birçok avantaja sahip oluyor

Martingale stratejisi sayesinde hem acemi hem de deneyimli yatırımcılar birçok avantaja sahip oluyor. Bu avantajlar arasında iki yönlü ticaret bulunuyor. Bu stratejiyi seçtikten sonra yatırımcılar, uzun veya kısa pozisyon alarak, dip seviyelerden satın almalar yaparak ya da geri çekilmeleri yakalayarak kar elde edebiliyor.

Özelleştirilebilir ve kontrol edilebilir risk avantajları ise yatırımcıların kendi ticaret alışkanlıklarına ve risk alma sınırlarına göre Martingale stratejisinin çeşitli parametrelerini ayarlamalarına olanak tanıyor. Kar hedefi ve ek pozisyonların çarpanları gibi faktörler, yatırımcıların stratejiyi kişiselleştirmelerine imkan sağlıyor. Acemi yatırımcılar, yapay zekadan faydalanarak daha düşük bir eşikle tasarlanmış stratejileri deneyebiliyor ve sistem tarafından belirlenen kategorilere göre seçim yapabiliyor. Bunlar sırasıyla muhafazakar, dengeli ve agresif olarak ayrılıyor.

Bitget Futures Martingale stratejisi, yatırımcıların farklı risk alma isteklerine yönelik ihtiyaçları karşılamak ve büyük fonlara erişim sağlamak için 100x kaldıraç desteği sunuyor. Bu yaklaşım, kripto para ticaretiyle deney yapmak isteyen kullanıcılara dijital varlık ticaretinde yeni fırsatlar sağlıyor.