Blokzincir sistemi ile gelecek finans devriminin henüz başındayız

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından 16-17 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen 5. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi’nde konuşan Ava Labs CEO’su Prof. Dr. Emin Gün Sirer, blokzincir üzerinden gelişen sistemlerin finansal mimariyi kökten değiştireceğini söyledi. Sirer, “Blokzincir üzerinden gelişen sistemlerle gelecekte bir finansal devrim olacak. Biz gelecek devrimin henüz başındayız. Bu devrimle finansal mimari kökten değişecek” dedi.

Türkiye Sermaye Piyasaları tarafından 16-17 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen 5. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi, Türkiye’nin dört bir yanından ve yurtdışından yoğun ilgi gördü. İki gün süren Kongre’ye, dünyadan ve ülkemizden alanında önde gelen 200’e yakın akademisyen, uzman, lider ve iş insanı konuşmacı olarak katıldı. Kongre’nin ana konuşmacılarından olan Ava Labs CEO'su Prof. Dr. Emin Gün Sirer, “Finansın Geleceği” başlıklı konuşmasında, blokzincir sistemi üzerinden kurulan yeni dünyanın neler getireceğine ilişkin ayrıntılı bilgi verdi. Sirer, blokzincir sistemi üzerinden gelişen, varlıkların dijital hale getirilmesi olarak tanımlanan tokenizasyon ve akıllı kontratların, bir finansal devrim getireceğini söyledi. Blokzincir teknolojisi alanında dünyadaki en yetkin isimlerden biri olan Sirer, “tokenizasyon ve akıllı sözleşmeler dünyamızı kökten değiştirecek. Blokzincir üzerinden gelişen sistemlerle gelecekte bir finansal devrim olacak. Biz gelecek bu devrimin henüz başındayız. Bu devrimle finansal mimari kökten değişecek” dedi.

İnternet dünyaya nasıl seçenekler sağladıysa, blokzincirinin de finans dünyasına aynı imkânları getirdiğini vurgulayan Sirer, blokzincir ile geliştirilen yeni altyapının içerisine finans ve sermaye piyasalarının bilinen her türlü varlığını, özelliğini almanın mümkün olacağını söyledi. Sirer, “Bu sistemlerin bildiğimiz her türlü iş akımını kendi içlerine alması mümkün. Pay senedi, fon endüstrisi veya ödeme sistemleri, ticaretin finansmanı gibi… Pay senetlerinin bölünmesi, pay senedi devri gibi tüm kuralların blokzincir üzerinden yapılması da mümkün. Ödemeler konusunda bono kuponu olsun, fon dağıtımı olsun bunların hepsinin yeni programatik paradigma içerisinde blokzincir sistemi üzerinde yapılması kolay bir şekilde mümkün. Elimizde bambaşka ve çok kolay kullanılabilen bir sistem var” diye konuştu.

Blokzincir dünyası 1.5 trilyon dolara ulaştı

Blokzincir dünyasında yaratılan değerin bugünden 1.5 trilyon dolara ulaştığını belirten Sirer, “1.5 trilyon dolar çok büyük bir değer. Ancak 700-800 trilyon dolar değerin olduğu bir dünyada bu tutar, ‘devede kulak’ kalıyor. Yakın bir gelecekte blokzincir dünyasında çok daha büyük değerlere ulaşacağız. Değerin nerede üretildiğinin öneminin kalmadığı veya giderek azaldığı bir dünyadayız. Blokzincirler arasında değerlerin çok daha kolay aktığı bir dünyadayız. Sermaye nerede ihtiyaç duyuluyorsa oraya daha kolay akacak ve daha verimli kullanılabilecek” diye konuştu.

Ağlar arası iletişimin önemine vurgu yapan Sirer, blokzincirler arasında köprülerin kurulmaya başladığını, önümüzdeki dönemde bunların daha da artacağını vurguladı. Sirer, bir yıl içerisinde blokzincirler arasında kurulan köprüler arasında savaş yaşanacağını ileri sürdü.

“Demokratikleşmiş yeni bir finansal altyapı”

Blokzincir sistemleri ile varlıkların eski şeklinden çıkarılıp dijital olarak yeniden yapılandırıldığına dikkat çeken Ava Labs CEO'su Prof. Dr. Emin Gün Sirer, yeni sistemle ortaya çıkan altyapının; kolay erişilebilir, eski ile kıyaslanmayacak derecede ucuz ve hızlı olduğunu söyledi. Blokzincir sistemleri ile demokratikleşmiş yepyeni bir finansal altyapı geliştiğini ileri süren Sirer 5. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi’nde yaptığı konuşmada şunları söyledi; “Yenidünyanın üç temel özelliği söz konusu: Birincisi varlık ve varlığa sahip olmak fiziksel değil, programatik. İkincisi, bu varlıklar herkese açık, eşit, herkesin kullanabileceği yeni sistemlerle yönetiliyor. Bununla ortaya demokratikleşmiş yepyeni bir finansal altyapı çıkıyor. Bu altyapı; çok daha ucuz, hızlı, kolay erişilebilir ve yeni olanaklar sunuyor. Üçüncü olarak da kurallar, sistemin içerisine en başından kimsenin bozamayacağı bir şekilde yerleştirilebiliyor. Sistemin o kuralı bozması asla ve asla mümkün değil. Yapısal olarak mümkün değil. İstemediğimiz bir şey varsa ona ilişkin bir programlama yaparak istemediğimiz şeyin gerçekleşmesini engelleyebiliriz. Bu yepyeni bir paradigma. Neden? Çünkü önceden programlandığında sonradan değil anlık olarak kodun denetimi yapılabilecek ve böylece istenmeyen hareketlerin, skandalların olmaması sağlanabilecek.”

“Pay senedinin dijital varlık haline gelmesi 3-5 yılı bulur”

Prof. Dr. Emin Gün Sirer, 5. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi’nde yaptığı konuşmada, bugün varlıkları alıp dijital hale getirme (tokenizasyon) sürecinin en başında olduğumuzu belirterek, hangi varlıkların ne zaman blokzincir sistemiyle dijitalleşeceği konusunda şunları söyledi; “İlk değerler kriptoya has değerlerdi. Önümüzdeki dönemde çok sayıda yeni değer dijital hale gelecek. Bugün dolar, euro, yen, TL karşılığı değere bağlı Stablecoin diye tanımladığımız değerler dijitalleşmiş durumda. Artık merkez bankaları çıkardıkları dijital paraları, blokzincir sisteminde nasıl dijitalleştireceklerine bakıyorlar. Yine altın, petrol gibi emtiaların dijitalleşmeye başladığını görüyoruz. Diğer yandan NFT dediğimiz yeni değerler ortaya çıkmaya başladı. NFT’ler yeni dönemde ortaya çıkacak finansal varlıkların öncüsü. Blokzincire özel yepyeni varlıklar ortaya çıkmaya başladı. Bunların neler olacağına ilişkin en ilginç örnek NBA’de oynayan basketçi Spencer Dinwiddie’den geldi. Dinwiddie, gelecekte alacağı yüksek sponsorluk paralarını blokzincire taşımak ve şu anda kendisine destek olanlara ileride dağıtmak istiyor. Türev ürünler, gayrimenkul, bonolar ve pay senedi varlıkları gibi finansın yapı taşları da gelecekte blokzincir gelecek. Ancak pay senedi değerlerinin dijital hale gelmesi 3-5 yıl gibi bir zaman alacak.”

Prof. Dr. Emin Gün Sirer hakkında:

Emin Gün Sirer, Ava Labs'ın CEO'su, aynı zamanda Kripto Para Birimleri ve Akıllı Sözleşmeler Girişimi'nde (IC3) ortak direktördür. Eşler arası sistemlere (P2P), işletim sistemlerine ve bilgisayar ağlarına katkılarıyla tanınır.

Sirer'in 22 yıllık akademik kariyeri, onlarca hakemli yayını, bir NSF kariyer ödülünü ve Popular Science tarafından “Brilliant 10” listesine dâhil olmasını içerir. Bitcoin'den 6 yıl önce, 2003 yılında iş kanıtı kullanılarak madenciliği yapılan ilk kripto para birimini oluşturmasıyla ve Ittay Eyal ile birlikte, bencil madencilik olarak bilinen Bitcoin protokolündeki en büyük kusuru keşfetmesiyle tanınıyor. Çalışmaları, blokzincirde merkeziyetsizlik ve ölçeklenebilirliğin sınırlarını yeniden belirleyen Sirer, bugüne kadar bilinen en hızlı 2. katman ağını kurdu, ucuz ve düşük işlem gücü ile kurulabilir uzlaşma protokollerini araştırdı. Ek olarak, Sirer’in Ethereum ağında yaşanan ünlü DAO saldırısındaki korsandan önce, bazı güvenlik açıklarını öngördüğü ve tanımladığı da biliniyor. Son 3 yıldır çalışmaları sektörde çığır açan Avalanche protokolüne odaklanan Sirer, 2019 yılında Ava Labs'ı kurdu ve Andreesen-Horowitz, Initialized Capital, Polychain ve Metastable gibi önemli Silikon Vadisi yatırımcılarının finansmanıyla Avalanche platformunu başarıyla hayata geçirdi.