Çalışanların ofiste imza atma zorunluluğu bitiyor

Uzaktan çalışma eğiliminin artmasıyla çalışanlar imzalarını dijitale taşıdı. Çalışanların e-imzayı tercih etmelerindeki en büyük nedenler; ofiste bulunma, kağıt, kurye, doküman tarama, depolama ve arşivleme zorunluluğunun olmaması.

Koronavirüs önlemleri kapsamında birçok şirket evden çalışma yöntemini tercih etti. Yapılan araştırmalar başta bir zorunluluk olan bu eğilimin, gelecek dönemde en çok tercih edilen çalışma yöntemi olacağına işaret ediyor. Global Workplace Analytics’in verilerine göre, ABD’de evden çalışanların sayısı son on yılda yüzde 115 arttı. Çalışanların yüzde 93’ü esnek çalışma olanağı sunan işverenleri tercih ettiğini ifade ediyor.

Evden çalışanların yüzde 83’ü iş-yaşam dengesinden yana mutlu

Cushman & Wakefield’in gerçekleştirdiği çalışmaya katılan 300 şirketin yöneticilerinin yüzde 89'una göre uzaktan çalışmak kalıcı hale gelecek. Citrix-OnePoll tarafından gerçekleştirilen anket sonuçları ise çalışanların özel hayatlarını yönetme esnekliğini gözler önüne seriyor. Ankete katılan çalışanların yüzde 83’ü evden çalışırken daha iyi bir iş-yaşam dengesine sahip olduklarını belirtiyor.

Evden çalışmanın yeni normali e-imza ve mobil imza

Uzaktan çalışmaya şartlarına uygunluğu ve kolay kullanımı ile öne çıkan LetSign platformu, e-imza çözümü arayışındaki bireysel kullanıcıların ilk tercihi durumunda. Platform, anlık imza ihtiyaçlarına çözüm getirmesi, hemen kullanıma olanak sağlaması ve mobil imza seçeneğini de bünyesinde barındırması gibi özellikleri ile dikkat çekiyor.

Yeni normallerden biri de e-imza

Mart ayı ortasından bu yana e-imza çözümlerine artan ilgiyi değerlendiren E-GÜVEN Genel Müdürü Can Orhun, “Birçok ülke gibi Türkiye de koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için uygulanan kısıtlamaları gevşetmeye başladı. Koronavirüsün sosyal yaşam ve iş hayatı üzerindeki olumsuz etkileri yavaş yavaş azaldıkça yeni normal düzene geçiş yapılıyor, çalışanlar iş yerlerine dönüyor. İş yerlerinde tedbirin bırakılmadığı bugünlerde yöneticiler ve çalışanlar imza ve onay gerektiren işlerde ıslak imzayı değil, e-imzayı tercih ediyor. Kurumsal veya bireysel kullanıcıların istedikleri her yerden, her an imza ve onay süreçlerini tamamlayabilmelerini sağlayan LetSign platformu, yeni normalin öne çıkan tercihlerinden biri oldu.” bilgisini verdi.



