Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Deprem fırsatçıları üreticinin emeğine çöktü

Felaket bölgesinde seralarda satılmayı bekleyen ürünleri piyasa fiyatlarının çok altında kapatmaya çalışan tefeci kılıklı aracılara tepki yağıyor

20 Mart 2023 Pazartesi 15:22
Deprem fırsatçıları üreticinin emeğine çöktü

Deprem fırsatçıları üreticinin emeğine çöktü


Türk halkı deprem bölgesinde yaraları sarmak için seferber olurken, tüccar kılıklı alçaklar, depremzede üreticinin seralarına çökmeye çalışıyor.

Depremin en çok etkilediği illerden Hatay’da depremzedeler yaralarını sarmaya çalışırken bir yandan da fırsatçılarla uğraşıyor. Tüm evlerin boşaltıldığı Samandağ ilçesinde, çadır yetersizliği nedeniyle çiftçiler domates ve biber seralarını barınma alanına çevirmiş durumda. Seraların dağıtılmasını fırsat bilen aracılar ise fiyatları 5 liraya kadar düşürdü. Çiftçi ise düşük fiyatlar nedeniyle seraların içerisinde kalan domateslerini toplamama kararı aldı.


Çiftçi Birol Çıkmaz, depremde kendi evinin ağır hasar aldığını belirterek eşini ve dört çocuğunu güvenli alana taşıdığını söyledi.


Akrabalarından da kayıplar olduğunu belirten Çıkmaz, “Depremden sonra fiyatlar anlamadığımız şekilde düştü. Buradan İstanbul’a giden domates 40 liraya satılıyor. Ancak aracılar bizden 5 liraya alıyor. Bu bize zulümdür” diye konuştu.

"DOMATESİ DEVLET ALSIN"

Fiyatların düşük olması nedeniyle domatesini toplamamaya karar veren Çıkmaz, “Ben domatesin bir kısmını komşulara, depremzedelere dağıttım. Kalanları ise toplamayacağım. Hepsi salkımlarda kaldı. Alttan gelen fidan yazın domatesi. Ben önceki kökleri toplamadığım için şimdi onlar da büyüyemiyor. Bunun ilacı, gübresi, seranın naylonu, fidanın ipi hepsi masraf. Borcumuz da var. Yeni üretim yeni borç demek. Ben bunu istemiyorum. Yaza da domates yok” dedi. Çıkmaz, çözüm beklediklerini söyleyerek “Burada tamamen serbest piyasa var. Denetim yok. Devlet bizden alsa depremzedeye dağıtsa güzel olurdu” dedi.

Samandağ’da çiftçiyi bir de susuzluk vurdu. Devlet Su İşleri’nin Samandağ’da çiftçiye su ulaştıran tesisi enkaz altında kaldı. Çiftçi, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından susuz tarıma davet edilirken Samandağlılar ise duruma tepki gösterdi. Çıkmaz, “Bu fidanlar insan gibidir, susuz yapamaz. Kökleri aynı damar gibidir. Bu seralarda susuz tarım ürünü yetişmez. Burada biz ancak domates ya da biber ekebiliriz” değerlendirmesinde bulundu. 

Anahtar Kelimeler:
Deprem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yerle bir ettikleri Atatürk Havalimanı'na cami yapıyorlar
Yerle bir ettikleri Atatürk Havalimanı'na cami yapıyorlar
İstanbul Jewelry Show 5. kez kapılarını açtı
İstanbul Jewelry Show 5. kez kapılarını açtı
Türkiye, depremin ağır faturası ile seçime gidiyor…
Türkiye, depremin ağır faturası ile seçime gidiyor…
Kekik ihracatında hedef 150 milyon dolar
Kekik ihracatında hedef 150 milyon dolar
Eyüpsultan'da kentsel dönüşüm için 7 blok yıkıldı
Eyüpsultan'da kentsel dönüşüm için 7 blok yıkıldı
Sağlık sektörü Expomed Eurasia Fuarında buluşuyor!
Sağlık sektörü Expomed Eurasia Fuarında buluşuyor!
Deprem altın üretimini durdurdu, 10 bin kişi işsiz kaldı
Deprem altın üretimini durdurdu, 10 bin kişi işsiz kaldı
Sosyal medyadaki ilçe uyarılarına itibar etmeyin
Sosyal medyadaki ilçe uyarılarına itibar etmeyin
Jino Klinik Açılışında Buluştular 
Jino Klinik Açılışında Buluştular 
İBB Şirketlerine ödül yağdı
İBB Şirketlerine ödül yağdı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim