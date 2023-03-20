Deprem fırsatçıları üreticinin emeğine çöktü



Türk halkı deprem bölgesinde yaraları sarmak için seferber olurken, tüccar kılıklı alçaklar, depremzede üreticinin seralarına çökmeye çalışıyor.

Depremin en çok etkilediği illerden Hatay’da depremzedeler yaralarını sarmaya çalışırken bir yandan da fırsatçılarla uğraşıyor. Tüm evlerin boşaltıldığı Samandağ ilçesinde, çadır yetersizliği nedeniyle çiftçiler domates ve biber seralarını barınma alanına çevirmiş durumda. Seraların dağıtılmasını fırsat bilen aracılar ise fiyatları 5 liraya kadar düşürdü. Çiftçi ise düşük fiyatlar nedeniyle seraların içerisinde kalan domateslerini toplamama kararı aldı.

Çiftçi Birol Çıkmaz, depremde kendi evinin ağır hasar aldığını belirterek eşini ve dört çocuğunu güvenli alana taşıdığını söyledi.



Akrabalarından da kayıplar olduğunu belirten Çıkmaz, “Depremden sonra fiyatlar anlamadığımız şekilde düştü. Buradan İstanbul’a giden domates 40 liraya satılıyor. Ancak aracılar bizden 5 liraya alıyor. Bu bize zulümdür” diye konuştu.

"DOMATESİ DEVLET ALSIN"

Fiyatların düşük olması nedeniyle domatesini toplamamaya karar veren Çıkmaz, “Ben domatesin bir kısmını komşulara, depremzedelere dağıttım. Kalanları ise toplamayacağım. Hepsi salkımlarda kaldı. Alttan gelen fidan yazın domatesi. Ben önceki kökleri toplamadığım için şimdi onlar da büyüyemiyor. Bunun ilacı, gübresi, seranın naylonu, fidanın ipi hepsi masraf. Borcumuz da var. Yeni üretim yeni borç demek. Ben bunu istemiyorum. Yaza da domates yok” dedi. Çıkmaz, çözüm beklediklerini söyleyerek “Burada tamamen serbest piyasa var. Denetim yok. Devlet bizden alsa depremzedeye dağıtsa güzel olurdu” dedi.

Samandağ’da çiftçiyi bir de susuzluk vurdu. Devlet Su İşleri’nin Samandağ’da çiftçiye su ulaştıran tesisi enkaz altında kaldı. Çiftçi, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından susuz tarıma davet edilirken Samandağlılar ise duruma tepki gösterdi. Çıkmaz, “Bu fidanlar insan gibidir, susuz yapamaz. Kökleri aynı damar gibidir. Bu seralarda susuz tarım ürünü yetişmez. Burada biz ancak domates ya da biber ekebiliriz” değerlendirmesinde bulundu.