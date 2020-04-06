Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Digitürk faturası olanlar dikkat | Ödemeden önce arayın

Digiturk, spor paketi olan üyelerine verdiği ücretsiz eğlence içeriği izleme hakkının yanı sıra şimdi, erteleme hakkı da tanıdı.

06 Nisan 2020 Pazartesi 23:22
Digitürk faturası olanlar dikkat | Ödemeden önce arayın

Digitürk faturası olanlar dikkat | Ödemeden önce arayın



Koronavirüs iptal edilen spor karşılaşmalarının ücretini peşin peşin tahsil ettiği için on binlerce abonesinin tepkisiyle karşılaşan Digiturk, nihayet geri adım attı. Digitür, abonelerinden tahsil ettiği, ancak spor kulüplerine ödemediği milyonlarca lirayı kasasına aktarmaya hazırlanırken sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkilerin ardından bugün bir açıklama yaparak spor paketi üyelerine yeni seçenek sunduğunu duyurdu. Ancak şirket bu durumu tüm spor abonelerine otomatik uygulamak yerine başvuru yapma şartını getirdi. Şirkete haftalardır yüksek abone ücreti ödeyen kullanıcıların durumu ise belirsizliğini koruyor.

İYİGUNLER.NET OKURLARI İSYAN ETMİŞTİ

Digitürk'ün vermediği hizmetin bedelini abonelerinden istemesi, Türkiye'de ilk kez iyigunler.net sayfalarında yer almış, sosyal medyada geniş yankı bulmuştu.

iyigunler.net haberi okurlarına böyle duyurmuştu

İzlemediği futbol maçlarının bedelini ödemeyi sürdürmek isteyen Digitürk kullanıcıları abonelik ücretini şirketin hesabına yatırmaya devam edecek, ancak almadığı hizmetin bedelini ödemek istemeyenlerin, şirketin internet sayfasına girerek başvuru yapması gerekiyor.
 

DİGİTÜRK'TEN AÇIKLAMA GELDİ 

Bugünden itibaren Digiturk spor paketi üyeleri, alt paket üzerinden fatura ödeyebilecek. Böylece, spor karşılaşmalarının ertelendiği bu dönemde, spor içeriği için yaptıkları ödemeyi 2 ay boyunca dondurarak maddi yüklerini önemli ölçüde hafifletebilecekler. Taahhütlerini 2 ay uzatarak bu imkandan yaralanmak isteyen Digiturk üyelerinin müşteri hizmetlerini arayıp başvurması yeterli olacak. Digiturk müşteri hizmetleri ekibi, bu imkandan yararlanmak isteyen üyelere farklı öneriler de sunarak kendileri için en uygun seçeneği tercih etmelerini sağlayacak.

Spor paketi üyelerine sunulan bu yeni imkan, Digiturk’ün iki hafta önce toplumsal dayanışma amacıyla mevcut üyelerine ve yeni üye olacaklara sunduğu fırsatların bir devamı niteliğinde. Digiturk birkaç gün önce, ertelenen spor müsabakaları yeniden başlayana kadar, tüm dizi ve film kanallarını spor paketi üyelerinin ücretsiz erişimine açmış, eğlence içeriklerine de daha fazla üyenin erişmesini sağlamıştı. Ayrıca beIN CONNECT'e yeni üye olan herkese tüm eğlence içeriklerini 1 ay boyunca ücretsiz izleyebilme hakkı tanımıştı. Digiturk'ün bu zorlu dönemde üyelerine sunduğu tüm imkanlar, Türkiye’nin en iyi içeriğine benzersiz erişim fırsatı sağlıyor.

beIN MEDIA GROUP ve Digiturk CEO'su Yousef Al-Obaidly, konuya ilişkin açıklamasında, “Herkes için oldukça zorlu geçen ve yayıncılık endüstrisini pek çok sektörden daha fazla etkileyen bu dönemde, Türkiye'deki üyelerimizi önceliklerimiz arasında ilk sıraya koyarak onlara, elimizden gelenin en iyisini sunuyoruz. Bugün açıkladığımız paket dondurma hakkı ve daha önce açıkladığımız eğlence içeriğine daha fazla ve ücretsiz erişim gibi imkanlar, üyelerimize farklı seçenekler sağlıyor. İyi günlerde olduğu kadar kötü günlerde de üyelerimizin yanında olmak istiyoruz. Teknik servislerimiz ve bayilerimiz bu zorlu dönemde üyelerimize kesintisiz hizmet vermek için büyük bir özveriyle, onların güvenliği ve rahatı için tüm tedbirleri alarak çalışmaya devam ediyorlar. Ayrıca, tüm Digiturk ailesi ile gurur duyuyorum; çünkü Türk futbolu başta olmak üzere dünyanın önde gelen spor organizasyonları tamamen durmuşken üyelerimize, mümkün olan en iyi içeriği mümkün olan en iyi fiyatlarla sunmak için kimse onlar kadar hızlı hareket edemezdi” dedi.

Evden çalışma ve sokağa çıkma kısıtlamaları gibi zorluklara rağmen Digiturk personeli, popüler spor programları ve özel röportajlarla birlikte sezonun en çok izlenen Süper Lig, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Serie A, Ligue 1 ve Euroleague karşılaşmalarının tekrarlarını beIN SPORTS kanallarından yayınlanmak için 24 saat kesintisiz çalışmaya devam ediyor. Digiturk ayrıca, özel spor programlarının yanı sıra dizi, film, belgesel, yaşam ve çocuk programları ile eğlence içeriği pazarında da liderliğini sürdürüyor ve zengin televizyon izleme deneyimi sunuyor.

Digitürk oynamayan maçların parasını alıyor, aboneler isyanda
Digitürk oynamayan maçların parasını alıyor, aboneler isyanda
Digiturk'ten futbolseverlere müjde
Digiturk'ten futbolseverlere müjde
TRT ve Digiturk binasını işgal eden sanıklara savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi
TRT ve Digiturk binasını işgal eden sanıklara savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi
"Digiturk'ün Türkiye'deki yatırım hacmi 12 milyar TL'ye ulaştı"
Lig Tv ve Digiturk adı değişiyor
Lig Tv ve Digiturk adı değişiyor
7 Kanal o platformlar'dan da çıkarıldı
7 Kanal o platformlar'dan da çıkarıldı
Digitürk 7 kanal'ı yayından kaldırdı
Digitürk 7 kanal'ı yayından kaldırdı
Periscope üzerinden canlı maç yayınına ceza geliyor
Periscope üzerinden canlı maç yayınına ceza geliyor
Anahtar Kelimeler:
DigitürkDigitürk şikayetDigitürk FaturaHaberiHaberleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Le Meridien Bodrum Beach Resort mayıs ayında açılıyor
Le Meridien Bodrum Beach Resort mayıs ayında açılıyor
İstanbul havalimanı ilk yılını tam kapasite ile tamamladı
İstanbul havalimanı ilk yılını tam kapasite ile tamamladı
Tiryaki Agro’dan sağlık çalışanlarının evine 95 ton yardım götürdü 
Tiryaki Agro’dan sağlık çalışanlarının evine 95 ton yardım götürdü 
Korona virüs, uzaktan sağlık sistemine talebi artırdı
Korona virüs, uzaktan sağlık sistemine talebi artırdı
Kısa çalışma ödeneği nasıl alınır? Kısa çalışma ödeneği için istenen belgeler
Kısa çalışma ödeneği nasıl alınır? Kısa çalışma ödeneği için istenen belgeler
Gliad Sciences bağışı ile 2 yeni covid-19 test merkezi kuruldu
Gliad Sciences bağışı ile 2 yeni covid-19 test merkezi kuruldu
Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı Cevdet Alemdar oldu
Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı Cevdet Alemdar oldu
GNC ailesinin yeni üyesi: Nakamura-Tome
GNC ailesinin yeni üyesi: Nakamura-Tome
Alper Sesli covid-19'un etkilerini değerlendirdi | Eğlence sektörü destek bekliyor
Alper Sesli covid-19'un etkilerini değerlendirdi | Eğlence sektörü destek bekliyor
Penti'den kadın sağlık çalışanlarına destek
Penti'den kadın sağlık çalışanlarına destek

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim