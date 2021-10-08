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Dolar - TL’de yeni rekor kırıldı. Kur 8,97’nin üstüne çıktı.

08 Ekim 2021 Cuma 23:20
Dolar - TL’de yeni rekor kırıldı. Kur 8,97’nin üstüne çıktı.

Dolar / TL’de yeni rekor kırıldı. Kur 8,97’nin üstüne çıktı.

ABD’de beklentilerden iyi gelen ADP Tarım Dışı istihdam verisinin ardından, Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin borçlanma yetkisinin süre sınırının Aralık ayının başına çekilme konusunda anlaşması ve ABD’nin piyasaya yön vermek adına stratejik petrol düzenlemelerini kullanabileceğini açıklaması, doların küresel piyasalarda değer kazanmasını sağladı.

Dolar Endeksinin 94,00 seviyesinin üstünde kalması ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin %1,60 seviyesine yükselmesi, gelişmekte olan ülke para birimlerini baskılarken, geçtiğimiz haftalarda TCMB’den gelen 100 baz puan faiz indirimi sonrası Türk Lirası varlıklar bu baskıdan daha çok etkileniyor.

Bu hafta 8,85 – 8,90 seviyesinde dengelenen Dolar / TL, ABD’den gelen pozitif haber akışlarıyla 8,97’yi test etti ve tüm zamanların rekor seviyesine ulaştı. 9,00 seviyesi psikolojik destek seviyesi olarak ön plana çıkarken, 9,00’un kırılması durumunda 9,30 direnç seviyesi olarak ön plana çıkıyor.

Geri çekilmelerde ise 8,85 – 8,65 destek seviyeleri olarak takip edilecek.
 

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