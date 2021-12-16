Döviz piyasası tam gaz | Bakanlık yardımcıları değiştirildi



Türk Lirası'nın dolar başta olmak üzere uluslararası para piyasalarındaki değer kaybı tarihin en üst zirvesini gördü. Dolar yeni güne, yükselişle başladı. Dolar 16 Aralık sabahı 15 lira üzerinde işlem görüyor. Ziraat Bankası gece yarısından itibaren 1 doların satış fiyatını 15 TL'nin üstüne çıkardı. Bu arada gece yarısı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül ve Bakan Yardımcısı Mehmet Hamdi Yıldırım görevden alındı. Yerlerine Mahmut Gürcan ve Yunus Elitaş atandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu İkinci Başkanlığı'na ise Yakup Asarkaya, Kurul üyeliklerine de Mustafa Balcı ile Olcay Turan getirildi.

PİYASALARIN GÖZÜ MERKEZ'DE

Merkez Bankası'nın merakla beklenen faiz kararı öncesi piyasalar yeniden hareketlendi. Güne 14,79 seviyesinde başlayan dolar/TL sabah saatlerinde yüzde 0,3 civarında yükselerek 14,87 ile yeni zirveyi gördü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2021 yılının son Para Politikası Kurulu toplantısını gerçekleştirerek faiz kararını açıklayacak. Piyasalar TCMB'nin 100 baz puanlık bir faiz indirim kararı almasını bekliyor.

DOLARDA YENİ ZİRVE

Dolar/TL, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı öncesinde 14,8731'i görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Saat 08.45 itibarıyla dolar 14,85 seviyelerinde işlem görürken, euro/TL de 16,79 civarında değerleniyor.

MERKEZ'DEN DÖRDÜNCÜ MÜDAHALE

Dolar/TL pazartesi günü rekor tazeledikten sonra Merkez Bankası’nın müdahalesiyle 14 seviyesinin altına geri çekilmişti. Salı günü öğleden sonra yeniden yükselişe geçen dolar kuru çarşamba günü 14,80 seviyesinin üzerine tırmanmıştı.

21 YIL SONRA EN BÜYÜK DEĞER KAYBI

Dolar/TL Kasım ayında yüzde 40’a yakın yükseliş kaydettikten sonra aralık başından bu yana da yüzde 8 civarında yükseldi. Türk Lirası dolar karşısında sene başından bu yana yüzde 95’ten fazla değer kaybederken en son 2001 yılında yıllık bazda bu kadar büyük bir değer kaybı yaşanmıştı.

Türkiye’nin kredi temerrüt risk primi (CDS) 524 baz puan seviyesinde bulunurken 10 yıllık tahvil faizi yüzde 22,1 civarında seyrediyor.