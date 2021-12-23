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Eczacıbaşı Profesyonel işletmeleri;“Hijyende Mükemmellik” sertifikası aldı

Eczacıbaşı Profesyonel’in 2017 yılından bu yana sürdürdüğü “Hijyende Mükemmellik” programı, işletmelerin temizlik ve hijyen standartlarını yükseltmeye devam ediyor.

23 Aralık 2021 Perşembe 21:59
Eczacıbaşı Profesyonel işletmeleri;“Hijyende Mükemmellik” sertifikası aldı

Eczacıbaşı Profesyonel işletmeleri “Hijyende Mükemmellik” sertifikasıyla ödüllendirildi

 

Programın bu yılki ayağında, periyodik denetimlerden geçen Barut Kemer, Barut Sorgun ve Buket Laundry, “Hijyende Mükemmellik” sertifikası almaya hak kazandı. Şirketlere plaket ve sertifikaları,  Eczacıbaşı Profesyonel’in ana sponsoru olduğu POYD (Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği) gala gecesinde takdim edildi.

Ev dışı tüketim noktalarının temizlik ve hijyen ihtiyaçlarını karşılayan, Türkiye’nin alanında öncü markalarından Eczacıbaşı Profesyonel’in 2017’de hayata geçirdiği “Hijyende Mükemmellik” programı devam ediyor. Dört adımda kusursuz hijyen sağlanmasını amaçlayan program çerçevesinde denetim, eğitim, takip ve koruma aşamalarına tabi tutulan işletmelerden Barut Kemer, Barut Sorgun ve Buket Laundry, bu yıl “Hijyende Mükemmellik” sertifikasını almaya hak kazandı. Hijyende mükemmelliklerini tescilleyen işletmeler, plaket ve sertifikalarını POYD (Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği) gala gecesinde aldı.

“Hijyende Mükemmellik” denetimlerini geçen işletmeleri tebrik eden Eczacıbaşı Profesyonel Pazarlama Müdürü Pelin Özbilgin, işletmelerde müşteri güveni ve devamlılığı adına hijyenin ilk ve vazgeçilmez gereklilik haline geldiğini belirterek, “Programımızla işletmelerin hizmet kalitesini güvenilir bir kurum olarak belgeliyor ve müşteriler nezdinde algısını yükselterek işletmelere değer kazandırıyoruz. Hijyen için doğru uygulama yöntemleri sunan ‘Hijyende Mükemmellik’ programı, işletmelere sürdürülebilir hijyen konusunda kendilerini geliştirmeleri yolunda da katkıda bulunuyor” dedi. 

Eczacıbaşı Profesyonel’in, dört adımda kusursuz hijyene ulaşmayı hedefleyen “Hijyende Mükemmellik” programı, işletmelerin hijyen standartlarını yükseltmesine katkı sağlıyor. Programın, temizlik maliyetlerini düşürme, zaman tasarrufu sağlama, personelin hijyen bilincini ve seviyesini artırma gibi faydaları da bulunuyor. “Hijyende Mükemmellik” programı kapsamında belirlenen kriterleri sağlayan noktalar, 1 yıl geçerli sertifika ile ödüllendiriliyor.
Son Güncelleme: 23.12.2021 22:05
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