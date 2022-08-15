Emeklinin promosyon sevinci bloke oldu



Enflasyon altında ezilen ve “muhtaç” duruma düşürülen emekliler, daha fazla promosyon alabilmek için banka değiştirmeye çalışıyor. Krediler ve icra dosyalarını gerekçe gösteren bankalar ise bloke koyarak emeklinin maaşını başka bankaya taşımasını engelliyor. Konu Meclis gündemine de taşındı. Cumhuriyet Gazetesi'nde bugün Mustafa Çakır imzasıyla yayınlanan habere göre bloke konulan emekli maaş hesapları farklı bir bankaya taşınamıyor.

Açlık sınırının altında 3 bin 500 lira aylıkla “muhtaç” durumuna düşürülen emekliler, daha fazla promosyon alabilmek için banka banka dolaşırken, bir de karşılarına “bloke” engeli çıkarılıyor. Krediler ve icra dosyalarını gerekçe gösteren bankalar bloke koyarak emeklinin maaşını başka bankaya taşımasını engelliyor. Konu Meclis gündemine de taşındı.

En düşüğü 3 bin 500 lira olan emekli aylığı 6 bin 840 lira olan açlık sınırının da çok altında kaldı. Birçok emekli yaşamını devam ettirebilmek için çalışıyor. Emeklilerin son günlerdeki umudu ise yarışa giren özel bankaların maaşlarını taşıma karşılığı verdiği promosyonlar. 7-8 bin liraya kadar çıkan promosyonları alabilmek için emekliler banka önlerinde uzun kuyruklar oluşturuyor. Bankalar ise bir yandan yarışırken diğer yandan elektrik, su gibi ödemelerde otomatik ödeme talimatı verilmesi, başka bankalardaki kredi borçlarının kapatılması gibi çeşitli şartlar öne sürülüyor.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Emekli-Sen Genel Sekreteri Fikri Kalender, “Emeklileri dilenci durumuna düşürdüler. Emekliyi bankadan bankaya gezdiriyorlar. 70-80 yaşında insanlar bankaların önünde kuyrukta bekletiliyor. İktidar bundan utansın. Sosyal devlette bunlar yaşanır mı? Devlet emeklisini korur” dedi.

KONU MECLİSE TAŞINDI

TBMM Çalışma ve Sosyal İşleri Komisyonu üyesi, CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ise konuyu soru önergesi ile Meclis gündemine taşıdı. Bulut, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin yanıtlaması istemiyle verdiği önergede, “SGK’nin tahsili gereken alacakları ile nafaka borçları dışında emekli maaşları haczedilemez” hükmüne karşın yurttaşların banka hesaplarına yatan paraya haciz konulduğuna dikkat çekti. Bulut, Nebati’ye şu soruları yöneltti:

“Kaç emekli vatandaşın promosyonuna el konulmuştur, kaç vatandaş iade davası açmıştır, bankalar arasından kamu bankaları var mıdır, bakanlığınız tarafından bankalara herhangi bir yaptırım uygulanmış mıdır, promosyon uygulamasının her yıl en az enflasyon artışı kadar yükseltilmesine yönelik bir çalışmanız var mıdır”