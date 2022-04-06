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Fatih Arslan: Aynaların Geniş Kullanım Önemini Anlattı

Fatih Arslan “Aynalar, yaşam alanlarının şıklığını tamamlamasının yanında fonksiyonelliği ile de hayatımızın olmazsa olmazları arasındadır” açıklamalarında bulundu.

06 Nisan 2022 Çarşamba 20:48
Fatih Arslan: Aynaların Geniş Kullanım Önemini Anlattı

Fatih Arslan “Aynalar, yaşam alanlarının şıklığını tamamlamasının yanında fonksiyonelliği ile de hayatımızın olmazsa olmazları arasındadır” açıklamalarında bulundu.

Aynanın geniş kullanım alanları hakkında bilgiler veren genç girişimci, Ayna Merkezi CEO’su Fatih Arslan “Aynalar artık hayatımızın birçok alanında kullanılmaktadır. Masa, sehpa, dolap zeminleri, duvar ve tavan uygulamalarında sıklıkla tercih ediliyor. Ortama şıklık katmasının yanında daha ferah bir alan olmasını da sağlıyor. Aynayı dekorlarında tercih eden işletmeler başlıca; mağazalar, restoranlar, oteller, spalar, spor merkezleridir. Bu alanda hizmet veren birçok müşterimizle başarılı projeler gerçekleştirdik” dedi.

30 yılı aşkın sektörde deneyimi ve tecrübeyle devam ettiklerini ve babadan oğula devreden bir şirket olduklarını belirten Ayna Merkezi CEO’su Fatih Arslan, “Babadan oğula devreden ve sektörde 30 yılı aşkın tecrübeye sahip olan bir şirketiz. Ayna, geçmiş yıllardan günümüze gelen, modası geçmeyen dekorasyon aksesuarları arasındadır. Aksesuar olarak tercih edilmesinin dışında, kullanıldığı alanın daha aydınlık ve ferah gösterilmesini sağlar. Aynalarla yaratılacak küçük illüzyonlar sayesinde ortam daha şık ve cazibeli görünebilir” dedi.

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