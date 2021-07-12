Felece’den Dünyaya Deneyim ve Teknoloji İhracatı

Teknoloji şirketi Felece, Türkiye’de ve yurt dışında hayata geçirdiği başarılı projeleri farklı pazarlarda da yaygınlaştırmak amacıyla yeni ofisini Londra’da açtı. Global birçok şirketin merkezinin bulunduğu Londra’da Felece Business Solutions adıyla hizmet vermeye başlayan şirket, endüstri uzmanlığını globale taşıyarak dünya şirketlerine tüm iş süreçlerinde uçtan uca teknolojik çözüm, hizmet ve danışmanlık hizmeti verecek. Felece Genel Müdürü Oğuz Kaya, Londra ofisinin de yönetiminden sorumlu olacak.

BT sektöründe uzun yıllara varan tecrübesi ve endüstri uzmanı kadrosuyla müşterilerine uçtan uca teknoloji ve SAP çözüm ortaklığı sunan Felece, dünyaya teknoloji ihraç ediyor. 13 farklı sektörde 250’den fazla müşterisinin dijital dönüşüm süreçlerine dünya çapında yaygınlaşan ağı ile katkıda bulunan şirket, Londra ofisiyle teknoloji çözümlerini global iş ortaklıkları ile dünyaya tanıtmayı hedefliyor.

Felece Genel Müdürü Oğuz Kaya, şirketin büyüyen yapısı ve hedefleriyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Felece olarak kurumların beklentileri doğrultusunda gerekli teknoloji yatırımlarını yapmalarına, gelecek hedeflerine teknolojiyle ulaşmalarına yardımcı oluyoruz. İstanbul ve Eskişehir’den sonra şimdi de Londra ofisimizi açarak dünya çapında sürdürülebilir büyümeye odaklandık. Kendi çalışanlarımız,ekosistemimizde yer alan danışmanlarımız, iş ortaklarımız ve paydaşlarımızda büyük bir aileyiz. BT sektörünün ‘gurusu’ olarak nitelendirilebilecek deneyimli ekibimiz ve uzun yıllara varan endüstri birikimimizle hem büyümeye hem de müşteri portföyümüzü çeşitlendirmeye devam ediyoruz. Pandemi koşullarına rağmen Londra ofisimizin açılışını gerçekleştirdik. Bu ofis tecrübemizi global pazarlarla buluşturma hedefimizde bizim için de bir dönüm noktası olacağı için son derece heyecanlıyız ve mutluyuz. Felece olarak daha önce Amerika, Afrika, Avrupa gibi farklı kıtalarda 45’in üzerinde şirketin en yakın iş ortağı olarak başarılı projeler hayata geçirdik. Bildiğiniz gibi global şirketlerlerin çoğunun merkezi Londra’da. Biz de stratejik hedeflerimiz doğrultusunda Londra’da ofis açarak global pazarın önemli oyuncuları arasında yerimizi alıyoruz. Türk mühendislerimizle Eskişehir Teknopark’ta yer alan Ar-Ge Merkezimizde her sektörden müşterilerimizin ihtiyacına yönelik inovatif çözümler ve yazılımlar geliştiriyoruz. Dünyada ve Türkiye’de alanında ilke imza atan birçok büyük ölçekli projeyi başarıyla hayata geçirdik. Kurumsal teknoloji pazarındaki üstün hizmet kalitemizi ve odaklı yaklaşımımızı dünya çapında daha fazla şirket ile buluşturacağız.

‘Geleceğin iş modellerini günümüze taşıyoruz’

SAP Gold Partner’ı olmasının yanı sıra kendi yazılımlarını yaparak hemen her sektöre danışmanlık ve çözüm desteği de veren Felece, Londra’da Felece Business Solutions adıyla hizmet verecek. Kısa zamanda Londra’daki ekibi de büyütmeyi planladıklarını söyleyen Kaya, “Müşterilerimizin dijital dönüşüm yolculukları boyunca her adımda yanlarında yer alıp bugün ve gelecekte en yüksek faydayı elde etmelerini sağlayarak geleceğin iş modellerini günümüze taşıyoruz. Küresel rekabette Türkiye olarak sahip olduğumuz yetkinlik ve mühendislik birikimi ile konumumuzu güçlendireceğiz” dedi.

Felece Hakkında

Müşterilerine tüm iş süreçleriyle ilgili uçtan uca teknolojik çözüm, hizmet ve danışmanlık sunan Felece, 2014 yılında kuruldu. Endüstri uzmanlığıyla yaklaşık 11 sektörde 250’den fazla müşterisine dijital dönüşüm yolculuğunda eşlik eden Felece, SAP Gold Partner’ı olarak sunduğu üstün teknoloji çözümleri sayesinde müşterilerinin tüm dijital ihtiyaçlarını tek noktadan karşılayabiliyor. Alanında uzman 300’ü aşkın çalışanıyla kurumların beklentileri doğrultusunda gerekli teknoloji yatırımlarını yapmalarına yardımcı olan Felece’nin İstanbul, Eskişehir’de ve Londra’da ofisleri bulunuyor. Felece, Eskişehir Teknopark’ta yer alan Ar-Ge Merkezinde de müşterilerinin ihtiyacına yönelik olarak inovatif çözümler geliştiriyor.