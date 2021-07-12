Felece’den Dünyaya Deneyim ve Teknoloji İhracatı
Teknoloji şirketi Felece, Türkiye’de ve yurt dışında hayata geçirdiği başarılı projeleri farklı pazarlarda da yaygınlaştırmak amacıyla yeni ofisini Londra’da açtı. Global birçok şirketin merkezinin bulunduğu Londra’da Felece Business Solutions adıyla hizmet vermeye başlayan şirket, endüstri uzmanlığını globale taşıyarak dünya şirketlerine tüm iş süreçlerinde uçtan uca teknolojik çözüm, hizmet ve danışmanlık hizmeti verecek. Felece Genel Müdürü Oğuz Kaya, Londra ofisinin de yönetiminden sorumlu olacak.
BT sektöründe uzun yıllara varan tecrübesi ve endüstri uzmanı kadrosuyla müşterilerine uçtan uca teknoloji ve SAP çözüm ortaklığı sunan Felece, dünyaya teknoloji ihraç ediyor. 13 farklı sektörde 250’den fazla müşterisinin dijital dönüşüm süreçlerine dünya çapında yaygınlaşan ağı ile katkıda bulunan şirket, Londra ofisiyle teknoloji çözümlerini global iş ortaklıkları ile dünyaya tanıtmayı hedefliyor.
‘Geleceğin iş modellerini günümüze taşıyoruz’
SAP Gold Partner’ı olmasının yanı sıra kendi yazılımlarını yaparak hemen her sektöre danışmanlık ve çözüm desteği de veren Felece, Londra’da Felece Business Solutions adıyla hizmet verecek. Kısa zamanda Londra’daki ekibi de büyütmeyi planladıklarını söyleyen Kaya, “Müşterilerimizin dijital dönüşüm yolculukları boyunca her adımda yanlarında yer alıp bugün ve gelecekte en yüksek faydayı elde etmelerini sağlayarak geleceğin iş modellerini günümüze taşıyoruz. Küresel rekabette Türkiye olarak sahip olduğumuz yetkinlik ve mühendislik birikimi ile konumumuzu güçlendireceğiz” dedi.
Felece Hakkında
Müşterilerine tüm iş süreçleriyle ilgili uçtan uca teknolojik çözüm, hizmet ve danışmanlık sunan Felece, 2014 yılında kuruldu. Endüstri uzmanlığıyla yaklaşık 11 sektörde 250’den fazla müşterisine dijital dönüşüm yolculuğunda eşlik eden Felece, SAP Gold Partner’ı olarak sunduğu üstün teknoloji çözümleri sayesinde müşterilerinin tüm dijital ihtiyaçlarını tek noktadan karşılayabiliyor. Alanında uzman 300’ü aşkın çalışanıyla kurumların beklentileri doğrultusunda gerekli teknoloji yatırımlarını yapmalarına yardımcı olan Felece’nin İstanbul, Eskişehir’de ve Londra’da ofisleri bulunuyor. Felece, Eskişehir Teknopark’ta yer alan Ar-Ge Merkezinde de müşterilerinin ihtiyacına yönelik olarak inovatif çözümler geliştiriyor.