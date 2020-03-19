Ford Otosan, çalışanlarının sağlığı için üretime ara verdi



Türkiye koronavirüse karşı mücadelesini hayatın her alanında sürdürüyor. Türk otomotiv sektörünün öncü kuruluşu Ford Otosan çalışanlarının sağlığını korumak ve çalışma koşullarını revize etmek için üretime ara verdiğini duyurdu. Ford Otosan'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler yer verildi.

Ford Otosan olarak, tüm dünyayı etkileyen koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili çalışanlarımızın sağlığını önceliğimize alarak, gerekli önlem ve aksiyonları Sağlık Bakanlığımızın açıkladığı ve Koç Topluluğu genelinde uygulanmakta olan tedbirlere paralel olarak güncellemeye devam etmekteyiz.

Bu doğrultuda, Pandemi (Salgın hastalıklar) Eylem Planımızı mevcut duruma göre revize ederek, devreye aldık. Ford Otosan Enfeksiyon Komitemizi topladık ve Koç Holding Acil Durum Koordinasyon Merkezi’nin de yönlendirmeleri ile gerekli aksiyonları belirledik. Olası bir salgına karşı tıbbi malzeme ve ilaç envanterlerimizi güncelledik. İşlerimizin devamını sağlayabilmek için senaryo planlarımızı yaptık. Seyahat ve yurtdışı çıkışlarına yönelik kısıtlamalar ve aksiyon planları oluşturduk. Şirketimize ziyaretçi girişini durdurduk. Riskli sağlık gurubunda yer alan hamile, diabet gibi kronik hastalıkları olan çalışanlarımızı evden çalışmaya yönlendirdik.

Tüm bunların ötesinde Ocak ayı sonu itibariyle çalışanlarımız için koronavirüsü farkındalık ve bilinçlendirme kampanyası başlattık.

Tüm yerleşkelerimizde ‘Genişletilmiş Genel Hijyen Planı’ devreye alınmış olup bu kapsamda yemekhane, soyunma odaları, dinlenme alanları, toplantı odaları, üretim ve depolama alanları, ofisler, servis araçları vb biyosidal ve insan sağlığına zararı olmayan ürünlerle temizlenmektedir. Sık temas edilen yüzeyler ve ofis havalandırma sistemlerimiz bu hijyen planı kapsamında dezenfekte edilmektedir. En hassas alanlardan biri olan yemekhaneler ve toplantı salonlarında minimum emniyet mesafesi düzenine geçilmiştir. Şirket içi toplantılar ve şirket dışı katılımcıları olan toplantılar dijital platformlara taşınarak online olarak yapılmaktadır.

Ulusal ve bölgesel tedarik zincirimizin durumu ve planlamaları içinse süreci yakından izleyen özel ekipler kurulmuştur. Ford Otosan olarak, gelişmeleri yakından takip ediyor, global ekiplerimizle birlikte irtibat halinde gerekli aksiyonları almaya devam ediyoruz.

Öte yandan, Avrupa’da ticaretin durması ve ülkelerin karantinaya girmesi birçok markanın üretimini ve satışlarını durdurmasına sebep olmuştur. Tüm bu gelişmelerle birlikte, Sağlık Bakanlığımızın iş ve toplum sağlığına yönelik açıkladığı tedbirlere paralel olarak üretim operasyonlarımızla ilgili de bazı kararlar almış bulunmaktayız.

Bu bilgiler ışığında; Kocaeli ve Eskişehir Fabrikalarımızda üretim operasyonlarımıza 2 hafta boyunca ara verilmiştir.

Bu kapsamda;

Gölcük Fabrikamızdaki Custom hatlarında üretim çalışmasına, 19 Mart Perşembe gün sonu itibarıyla,

Gölcük Fabrikamızda Transit hatlarında ve Yeniköy Fabrikamızda üretim operasyonlarına ise 21 Mart Cumartesi günü sonu itibarıyla,

Ford Trucks kamyon ve çekicileri ile motor ve motor sistemleri üretimi gerçekleştiren Eskişehir Fabrikamızda ise üretim operasyonlarına 21 Mart Cumartesi gün sonu itibarıyla 2 hafta ara verilmesi kararlaştırılmıştır.

Ayrıca tüm ofis çalışanlarımız, kritik olarak belirlenen kişiler haricinde, evden çalışmaya geçecektir. Bu süreç içerisinde yerleşkelerimizde çalışacak arkadaşlarımız için uyguladığımız tüm önlemler arttırılarak alınmaya devam edecektir.Özellikle toplu halde bulunulan yemekhane ve personel taşımacılığı gibi hizmetler de yeniden düzenlenmiştir. Yemek arası uzatılmış, aynı anda belli sayıda kişinin toplu olarak yer alması sağlanmıştır. Servislerinde sayısı arttırılmış ve çalışanlarımızın toplu bulunduğu ortamlarda temasın mimimuma indirilmesi sağlanmıştır.

Konuyla ilgili tüm önlem ve planlarımızı Sağlık Bakanlığımız ve Koronavirüs Bilim Kurulu’nun kamuoyuyla paylaştığı tedbirlere paralel olarak güncellemeye devam edeceğiz.

Saygılarımızla kamuoyunun bilgilerine sunarız.

