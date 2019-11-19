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Gelin ve damat adaylarına fotoğraf ücreti şoku

Ören yerlerinde fotoğraf çektirmek isteyen gelin ve damatlar, en mutlu günlerinde karşılarına konulan yönetmelikle şoke oldular. Antik tiyatrolar, antik şehirlerde fotoğraf çektirmenin bedeli 750 TL.

Gelin ve damat adaylarına fotoğraf ücreti şoku

Ören yerlerinde fotoğraf çektirmek isteyen gelin ve damatlar, en mutlu günlerinde karşılarına konulan yönetmelikle şoke oldular. Antik tiyatrolar, antik şehirlerde fotoğraf çektirmenin bedeli 750 TL.

19 Kasım 2019 Salı 14:39
Gelin ve damat adaylarına fotoğraf ücreti şoku

Gelin ve damat adaylarına fotoğraf ücreti şoku

Ören yerlerini işleten uyanıklar, yönetmelikte yer alan bir maddeyi gerekçe göstererek, gelin ve damat adaylarının hatıra fotoğrafı çektirme girişimini fırsata çevirmeye kalkıyor. 


Mersin'de evlilik yıl dönümleri için ören yerinde fotoğraf çektirmek isteyen Nedret İpek ile eşi Nüket İpek, 'yönetmelik gereği' 750 TL para istenmesi üzerine büyük şaşkınlık yaşadı. Çift, isteklerini gerçekleştiremeyerek geri döndü.

Mersin'in Erdemli ilçesi Kanlıdivane Ören Yeri'ne, anı olması için düğünlerinde giydikleri gelinlik ve damatlıkla giden Nedret İpek ile Nüket İpek, 7 TL olan giriş ücretini görevlilere uzattı. Ancak çiftten gelinlik ve damatlıkla oldukları için yönetmelik gereği 750 TL ödemeleri istendi.

BUNUN ADI FIRSATÇILIK

Çift, yetkililere amaçlarının ören yerinde bir organizasyon yapmak olmadığını, sadece birkaç anı fotoğrafı çekmek olduğunu söyledi ancak yine de ikna edemediler. 28 yıldır fotoğrafçılık sektöründe hizmet veren Nedret İpek, "Eşimle birlikte evlilik yıl dönümümüz nedeniyle anı fotoğrafı çekelim dedik. Eşim gelinliğini, ben de damatlığımı giydim. Kanlıdivane'ye gittik. 7 TL olan giriş ücretini ödeyerek içeri girmek istedik. Ancak oradaki görevliler 'giriş ücreti 750 TL' dediler. Ayrıca bu ücreti de bankaya yatırmamızı istediler. 'Eğer çok girmek istiyorsanız hanımefendi gelinliğini çıkartsın öyle girin' dediler. 'Eşimin gelinlikle girmesini engelleyecek bir kılık kıyafet yönetmeliğiniz var mı' diye sorduğumda hayır cevabını aldım. Üzülerek geri döndük. Düğün yapan insanların maddi durumu belli. İstenilen çok uçuk bir para. Bir çok gelin-damat geri dönmek zorunda kalıyor. Şehir dışından gelenler mağdur oluyor. Orada gelin damatlar anı fotoğrafı çekmek istiyor. Bunun önüne kıyafet sorununun çıkartılması kabul edilemez. 'Gelinliğinizi çıkartın içeri öyle girin demeleri' bizi çok üzdü" dedi.


'BİRÇOK GELİN GERİ DÖNDÜ'

Yaşadığı olay üzerine yetkililerle görüşmeler yaptığını belirten İpek, "Müze girişlerinde para alınmadığını öğrendim. Müze Müdürlüğü ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ile görüştüm. Önüme 6 nolu cetveli getiriyorlar hep. Ören yerlerinde anı fotoğrafı çekmek isteyenleri 6 nolu cetvelin içine sokmak istiyorlar. Bu 6 nolu cetvelde 'Düğün, nişan organizasyon yapılacak ise önceden başvuru yapılıp gün alınmalı. Böyle bir organizasyon yapıldığı takdirde 750 TL, 2 saati geçerse bin 500 TL alınır' deniyor. Eğer böyle organizasyonlar yapıyorsak 7 bin 500 TL olsun. Ama biz her turist gibi eşimle gidip 10-15 fotoğraf çekip çıkacaktık. Bu şehrin tanıtımına faydalı olacak bir şey. Birçok gelin geri döndü. Abiye ile gelenler bile geri çevrildi. Biz orada organizasyon yapmıyoruz. CİMER'e yazı yazdım. Bana gelen cevapta ören yerlerinde bir kılık kıyafet yönetmeliği olmadığı, uygulamanın keyfi olduğunu söylediler. Umarım bu yanlıştan bir an önce dönülür" diye konuştu.

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