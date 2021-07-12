Hamurla Girişimi mutfaklara kitle fonlamasıyla girecek

Türkiye kitle fonlaması sisteminin öncü kuruluşu fonbulucu.com, Invest platformundaki yeni kampanyasını duyurdu. Yeni nesil yatırımcılık sisteminin dördüncü kampanyası Hamurla girişimini yatırımcılarla buluşturan platform, girişimcilik ve yatırımcılık ekosisteminde yeni bir sayfa daha açtı. Kısa bir süre yatırım turunda kalacak olan Hamurla, 760 bin TL fonlama hedefiyle şirket paylarının %7,2’sini geleceğe yatırım yapmak isteyenlere sundu.

Donuk gıdaya inovatif yaklaşım

“Ben Yaptım” sloganı ile yola çıkan Hamurla, B2B ve B2C e-ticaret alanında farklı ürün, hizmet ve pazarlama modeli ile henüz niş denebilecek özel bir pazarda ilk olmayı başaran inovatif bir girişim. Girişim, ülkemizde hızlı büyüme potansiyeli bulunan donuk gıda ürünleri ve evlere hızlı teslimat ile gıda sektöründe varlık gösteriyor. Baklava, börek, ekmek gibi evlerde doğru şekilde yapılması zor ve zaman alan unlu mamulleri, pişirilmeye hazır ve donuk olarak özel termo ambalajlarda evlere taşıyan Hamurla, tüketicilere son derece kaliteli, hızlı, kolay bir hazırlama ve pişirme deneyimi sunuyor. Girişim, söz konusu ürünlerin merdiven altı üretimini önlemek, atık ve israfı en aza indirmek, standartlara uygun hale getirmek ve tüketicilerde sağlık sorunlarının oluşmasının önüne geçmek gibi kritik konularda da sektörde ve tüketicilerde farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Dijital mikro bayilik modeli ile kadın istihdamına destek

Hamurla iş modelinin içerisine entegre edilen ve Türkiye' de ilk kez olacak dijital mikro bayilik modeli ile bölgesel olarak hızlı bir büyüme kaydedilirken, bu model ile Hamurla ürünlerini deneyimleyen kişileri birer bayiye dönüştürebiliyor. Bireysel olarak kişilere verilen mikro bayilik, yıllık olarak belirlenen bir bedelle bayi adayına sunuluyor. Mikro bayiden herhangi bir sabit yatırım veya ürünleri satın alıp depolaması beklenmiyor. Bayi, telefonuna yüklenen Hamurla uygulaması sayesinde belirli bir kâr oranında bağlı bulunduğu bölgedeki hamurla deposundan kendi çevresine esnek bir çalışma modeli ile ürün satışı yapabiliyor. Modelin temel amaçlarından bir diğeri; unlu mamullerin dolaşımının yoğun olduğu çalışan veya çalışmayı düşünen kadınların ürünlerin hem kullanıcısı hem de sosyal yaşamları içerisinde satıcı da olmalarını sağlamak. Bu yönüyle Mikro bayilik uygulaması aynı zamanda kadın istihdamı ve kadının çalışma hayatına adaptasyonu sağlamaya yönelik bir sosyal sorumluluk projesi olarak da öne çıkıyor.

“Hamurla’nın gerçek ihtiyaca yönelik pratik çözüm sunan harika bir iş modeli bulunuyor”

Hamurla girişiminin platforma başvuru yapması ve sunduğu inovatif sistemi incelemeleri ardından çok heyecanlandıklarını ve hem iş modeli hem sunduğu fayda önerileri hem de yaklaşımlarından dolayı yayınlanmasına ve yatırımcılarla buluşmasına karar verdiklerini belirten fonbulucu.com Platformları Kurucusu ve Genel Müdürü Hakan Yıldız, kampanya süreci ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Kampanyaya yatırım yapacak yatırımcılar tüm detayları incelediklerinde Hamurla’nın çok iyi planlanmış bir girişim olduğunu görecekler. Girişimin kurucularının konuya hakimiyetleri, sektörü çok iyi bilmeleri ve özellikle de ispatlanmış iş ve gelir modeli ile başarılı olacağına inanıyoruz. Yatırım turunun duyurulmasının hemen ardından Girişim Sermayesi Yatırım Fonumuz hızlı bir inceleme yaptı ve girişime yatırım kararı aldı. Ayrıca kurumsal bazı yatırımcıların ilgisini de çok net gördük. Hatta bazıları ile toplantılar da yaptık. Şu an aktif olarak satış yapan ve fonlama ile çok daha hızlı ölçekleneceğini düşündüğümüz girişimi her seviyede yatırımcının inceleyebilmesi için fnb.lc/hamurla linkine davet ediyoruz.”