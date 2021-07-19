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Hastane yoğun bakım servisleri RASYOTEK'e emanet

Rasyotek A.Ş. pandemi döneminde sağlık sektörünü destekleyen yatırımlara hız verdi. Rasyomed Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Sistemi (YBBYS) Gaziantep'te 6 hastanede hizmet verecek.

19 Temmuz 2021 Pazartesi 10:33
Hastane yoğun bakım servisleri RASYOTEK'e emanet

Hastane yoğun bakım servisleri RASYOTEK'e emanet


“Teknolojik İnsan” mottosu ve teknolojik altyapısı ile farklı sektörlerden 1000’den fazla müşterisine bütünleşik hizmetler sunan Rasyotek İnsan Kaynakları Bilişim A.Ş., kendi yazılım ekibi tarafından geliştirilen Rasyomed Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Sistemi (YBBYS) ile sağlık sektörünü destekleyen yatırımlar gerçekleştiriyor. Özellikle son bir buçuk yıldır Koronavirüs pandemisi sırasında en ön safta savaşan sağlık personellerinin iş yükünü hafifletecek, iş süreçlerini dijital olarak yönetebilmelerini ve çalışma yoğunlukları sırasında gerçekleşebilecek olası hataların önüne geçmelerini sağlayacak Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Sistemi’nin (YBBYS) önemine değinen Rasyotek Yönetim Kurulu Başkanı Haldun PAK “Koronavirüs pandemisi sebebiyle hemen her sektör gerek ekonomik gerekse sosyal anlamda pek çok zorlukla karşılaşmıştır. Ne var ki hiç şüphesiz en büyük zorluğu yaşayan sağlık sektörü olmuştur. Bu sebeple son bir buçuk yıldır en ön safta hepimizin sağlığı için savaşan sağlık sektörüne fayda sağlayacak girişimlerde bulunmak, öncelikli hedeflerimizdendir.” diyerek sağlık sektörü için yaptıkları yatırımların kendileri için ne denli önemli olduğunu ifade etti.

Rasyomed YBBYS, Sağlık Bakanlığı tarafından tescil edildi

Rasyomed Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Sistemi (YBBYS), yapılan denetimlerini tamamlayarak YBBYS yetki belgesi almaya hak kazanmıştır. 21 kayıtlı firma içinde yer alan Rasyomed YBBYS, birçok hastanenin yoğun bakım servisinde kurulumlar gerçekleştirerek sağlık kurumlarının maliyet ve zaman tasarrufu ile hasta takibinde kolaylık sağlamasına imkân veriyor. PAK “Uyarı sistemi, güçlü raporlama kabiliyeti ve detaylı analiz olanağı sunan Rasyomed YBBYS yazılımımız ile yoğun bakım servislerindeki doktor ve hemşirelerimiz işlerini çok daha kolay şekilde gerçekleştirebileceklerdir.” dedi.

Gaziantep’teki 6 hastanede dijital dönüşüm başlıyor.


Rasyotek A.Ş., Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü ile iş birliği içindedir. Rasyotek A.Ş. tarafından yürütülen proje ile Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı altı devlet hastanesinin yoğun bakım servislerinde Rasyomed Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Sistemi’nin (YBBYS) kurulumuna başlanmıştır.  Rasyotek A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Haldun PAK, Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü ile gerçekleştirdikleri iş birliğinin önemine değinerek “Hemen her alanda olduğu gibi sağlık sektöründe de dijital dönüşüm süreçlerinin hız kazanması gerekmektedir. Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü, bu anlamda önemli adımlar atılmasını sağlamıştır. Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, 25 Aralık Devlet Hastanesi, Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi, Şehit Kâmil Devlet Hastanesi, Nizip Devlet Hastanesi ve Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne Rasyomed YBBYS'nin entegre edilmesi hususunda anlaşma yaptık. Proje kapsamında Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi bünyesinde yer alan 286 yoğun bakım yatağına YBBYS kurulumlarına başladık ve bir ay içerisinde tüm yoğun bakımlara entegrasyonun yapılmasını planlamaktayız.” diye ifade etmiştir.

Rasyotek | Verilerini Koruyan Markalar Daha Çok Değer Kazandı
Rasyotek | Verilerini Koruyan Markalar Daha Çok Değer Kazandı
Son Güncelleme: 19.07.2021 11:42
Anahtar Kelimeler:
Hastane Yoğum BakımRasyotekHaldun Pak
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