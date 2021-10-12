Hedef Holding halka arz oluyor

Temelleri 1996 yılına dayanan ve finans, teknoloji, sağlık gibi birçok alanda doğrudan veya dolaylı yatırımları bulunan Türkiye’nin önde gelen yatırım grubu Hedef Holding, İnfo Yatırım liderliğinde oluşturulan konsorsiyum aracılığıyla 14-15 Ekim günlerinde halka arz oluyor.

25 yıllık tecrübeye dayanan, yerli sermaye ile kurulmasının ardından teknoloji, finans, sağlık sektörlerinde doğru yatırımları doğru zamanda keşfeden Türkiye'nin önde gelen yatırım gruplarından Hedef Holding halka arz oluyor. Hedef Holding’in sermayesi 250 milyon TL’den 50 milyon TL sermaye artırımı yoluyla 300 milyon TL’ye çıkarılırken, 10 milyon TL nominal değerli paylar ise ortak satışı yoluyla halka arz edilecek olup, toplam 60.000.000 adet payın halka arzı sonrası Holding sermayesinin yüzde 20’sinin BİST Ana Pazar’da işlem görmesi bekleniyor. 1,96 TL olarak belirlenen halka arz fiyatıyla İnfo Yatırım liderliğinde oluşturulan 23 üyeli konsorsiyum aracılığıyla gerçekleşecek halka arzda, talep toplama tarihleri 14-15 Ekim olarak açıklanırken, halka arz büyüklüğü ise 117,6 milyon TL olacak.

“Yeni Nesil Holding” vizyonuyla yatırımlarını planlayan Hedef Holding, sermaye ve para piyasalarında uzun yıllara dayanan deneyimi ile finans ve teknoloji alanında yatırımlar yaparak büyümek ve büyütmek yönünde hareket ediyor.

Güçlü sermayesi ve geniş iş ağının yanı sıra, bünyesinde doğrudan ve dolaylı olarak 4 halka açık şirketi barındıran Hedef Holding, halka arzdan elde edeceği gelirle öz sermayesini güçlendirerek yeni yatırımlarına devam edecek.

Bünyesinde güçlü iştirakler bulunuyor

İnfo Yatırım (#İNFO) ve Hedef GSYO (#HDFGS) Hedef Holding'in halka açık iştirakleri olup, Hedef GSYO’nun da bünyesinde Borsa’da işlem gören Seyitler Kimya (#SEYKM) ve İdeal Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık (#IDEAS) şirketleri bulunuyor.

Hedef Holding, İnfo Yatırım'ın yüzde 30’una, Hedef GSYO’nun yüzde 21’ine ve Hedef Portföy’ün yüzde 89,5’ine sahip. Hedef GSYO bünyesindeki iştirakler aracılığıyla başta teknoloji, kimya/sağlık ve fintech yatırımları ve ortaklıklar bulunuyor.

Yatırım Bankası kuracak

2020 yılını 226 milyon TL'nin üzerinde karlılıkla kapattıklarını belirten Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp, halka arz öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelerek, geleceğe yönelik yatırımlarıyla ilgili bilgi verdi: “İşimizi büyütmek, yatırım yaptığımız şirketlere değer katmak ve bu değeri de paylaşmak temel hedefimiz. Sermaye yapımız içerisinde, yeni yatırımlar için gerekli olan kaynak ihtiyacını, halka arzla birlikte, şirkete girecek olan kaynakla yapmayı planlıyoruz.”

Halka arz gelirinin yüzde 83'ünün şirkete kaynak olarak aktarılacağını belirten Gökalp, böylece özsermayelerinin güçleneceğini ve yatırımlar konusunda da ellerinin daha güçlü olacağını söyledi.

“Bizim bir yatırım kültürümüz ve yatırımcı geçmişimiz var” diyen Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp, bu tecrübeyle bir yatırım bankası kurmak üzere karar aldıklarını açıkladı. Gökalp, “Yeterince deneyime ve insan kaynağına sahibiz. Bir yatırım bankasının neredeyse tüm işlemlerini Hedef Portföy, Hedef GSYO ve aracı kuruluşumuz İnfo Yatırım özelinde yapıyoruz. Bunları topladığınızda, bir yatırım bankasının yaptığı işlerin ötesinde de işler yapıyoruz. Bunları konsolide etmek açısından böyle bir karar aldık. Sürecin bizim açımızdan BDDK’ya yapacağımız başvuruyu takiben kısa sürede neticeleneceğini düşünüyorum. Burada da güzel işler yapacağız.” şeklinde konuştu.

“Yeni Nesil Holding” vizyonu

Namık Kemal Gökalp, Hedef Holding'in ana amacının finansal holding haline gelerek teknoloji yatırımlarıyla (yeni teknolojiler, startuplar, yenilikçi projeler) büyümek ve yatırım yaptığı girişimleri büyütmek olduğunu söyledi. Gökalp, sermaye piyasalarından çıkan en büyük finansal teknoloji şirketi olmayı hedeflediklerini de belirtti.

Namık Kemal Gökalp, sözlerini şöyle sürdürdü: “Finansal holding statüsü derken tüm yatırımlarımızın finansal piyasalarda faaliyet gösteren şirketlerden oluşmasını kast ediyoruz. Ülkemizde yeni yeni başlayan Kitlesel Fonlama (crowdfunding) ile girişimleri desteklemek ve büyütmek, var olan kurumsal yapıları da mevcut şirketlerimiz ve teknolojik altyapımızla zenginleştirerek onlara değer katmak ana felsefemizi oluşturuyor.”

Hedef Holding Hakkında:

Hedef Holding, teknoloji ve finans alanlarında doğru yatırımları doğru zamanda keşfeden, geniş iş ağına sahip Türkiye'nin önde gelen yatırım gruplarından biridir. Hedef Holding A.Ş.'nin iştirakleri, Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.’dir.