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İhtiyaç sahibi çiftlere İBB'den evlilik desteği

İstanbul’da dünya evine girecek ihtiyaç sahibi çiftlere 7 bin TL yardım yapılacak. Başvurular, Alo 153 Çözüm Merkezi ve İstanbul Senin mobil uygulaması üzerinden alınacak. 

14 Nisan 2023 Cuma 18:13
İhtiyaç sahibi çiftlere İBB'den evlilik desteği

İhtiyaç sahibi çiftlere İBB'den evlilik desteği



Dar gelirli çiftlerin gelir ve ihtiyaç durumuna bakılacak. Şartları taşıyan 10 binin üzerindeki çifte, tek seferlik karşılıksız ödeme yapılacak. Destek kadının hesabına yatırılacak. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yeni sosyal destek projesini, “Hayalleri gerçek, mutlulukları daim olsun” sözleriyle duyurdu.    

ARA KADININ HESABINA YATIRILACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), öncü olmaya, sosyal belediyeciliğinin iyi örneklerini vermeye devam ediyor. İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından evlilik hazırlığındaki çiftler için yeni destek paketi hazırlandı. İstanbul’da ikamet eden ihtiyaç sahibi çiftlere tek seferlik 7 bin TL ödeme yapılacak. Çiftlerin iş durumu, maddi yeterlilikleri ve ihtiyaçları sosyal araştırma ile tespit edilecek. Şartları taşıyan çiftler için yapılan ödemede para, kadının hesabına yatırılacak. 

HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?

Değerlendirmeye tabi olacak çiftlerin 3 ay içinde evlenmeleri, İstanbul’da ikamet etmeleri, sosyal incelemede uygun görülmeleri gerekiyor. Çiftlerin daha önce boşanmayla sonuçlanan evlilik gerçekleştirmiş olmaları başvurularına bir engel teşkil etmiyor.  

Her yıl ortalama 90 bin evliliğin gerçekleştiği İstanbul’da, ihtiyaç sahibi olduğu sosyal incelemeyle belirlenen yaklaşık 10 binin üzerinde çift, destekten faydalanabilecek. Başvuralar Alo 153 Çözüm Merkezi ve İstanbul Senin mobil uygulaması üzerinden alınmaya başlandı.

“HAYALLERİ GERÇEK, MUTLULUKLARI DAİM OLSUN”

İBB Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla destek paketini duyurdu. İmamoğlu, mesajında şunları söyledi:

“Sevgili hemşerilerim, ekonomik olarak zor günlerden geçiyoruz. Hem ülkemizde hem de İstanbul'da yaşam maliyeti her geçen gün artıyor. Bu durumun hepinizi olumsuz etkilediğini çok iyi biliyoruz. Sizlere destek olmak, sizi bir nebze olsun rahatlatmak için çalışıyor, projeler üretiyoruz. Sizlere güzel bir haber vermek istiyorum. İBB olarak evlilik desteği projemizi başlatıyoruz. 2023 yılında İstanbul'da yeni evlenecek 10 binin üzerinde çiftimize, tek seferlik 7 bin TL evlilik desteği vereceğiz. Yeni yuva kuracak çiftlerimize katkıda bulunmak bizleri çok mutlu ediyor. Yeni evlenecek tüm çiftlerimizin hayalleri gerçek, mutlulukları daim olsun. Bu zor günleri hep birlikte dayanışma ile hep birlikte aşacağız. Birlikte başaracağız."

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Anahtar Kelimeler:
İBBEvlilik
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