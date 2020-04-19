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İmamoğlu'ndan çiftçiye üretim ve alım desteği

Koronavirüs salgını ile birlikte artan ekonomik kriz sadece tüketiciyi değil üreticiyi de vurdu. İstanbul'daki üreticilere İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan destek geldi.

19 Nisan 2020 Pazar 10:14
İmamoğlu'ndan çiftçiye üretim ve alım desteği


İmamoğlu'ndan çiftçiye üretim ve alım desteği


Türkiye'yi zorlu günler bekliyor. Üretici, tarlasında bahçesinde en zorlu günleri yaşıyor. Ekonomi yönetiminden beklediği mazot gübre desteği bir türlü gelmedi. İstanbul çevresindeki üreticilere İBB'den müjdeli haber.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), covid-19 salgınında halkın gıda ihtiyacını karşılamak, çiftçiye destek olmak için üretim seferberliği başlattı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medyadan duyurduğu destekle İBB, çiftçinin satamadığı ürününü hal fiyatı üzerinden satın alacak. Alınan ürünler ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak.

Ekrem İmamoğlu’nun, “Üretim seferberliği başladı” sloganıyla müjdelediği destekle ilgili bilgi veren İBB Muhtarlıklar ve Gıda Dairesi Müdürü Ahmet Atalık, bu destekle, salgınla mücadele döneminde İstanbulluların gıda ihtiyacını karşılamada ve çiftçinin üretimine devam etmesini sağlamada önemli adımlar atmış olacaklarını söyledi.

İmamoğlu’nun, destek sürecinde, tohum, fide, tarım ilacı, gübre ve damla sulama gibi çiftçiye maliyet yükü olan kalemlerde hibe yapılacağını açıklayan Atalık, şöyle devam etti:

“Üretimin her aşamasında çiftçiler ziraat mühendislerinden bilgi ve destek alabilecek. Çiftçi ürünü istediği gibi satabilecek, satamadığı koşulda İBB devreye girecek. Çiftçinin ürününü, hal fiyatı üzerinden satın alacak. Alınan ürün de ihtiyacı olan ailelere ücretsiz dağıtılacak. Bununla çok önemli bir sosyal amaç, güçlü bir yardımlaşma sağlanmış olacak.”

İyi tarım kriterlerinde üretim

Verilen hibelerle, tarımsal üretimde çiftçinin önemli maliyet yükü ortadan kalkarken, kentin toprağı ile en iyi şekilde uyum sağlayacak domates, salatalık, biber, patlıcan ve karpuz çeşitleri tohum veya fidelerinin çiftçilere verileceğini de bildiren Atalık, uzman ziraat mühendislerinin de üretimin her aşamasında çiftçinin bilinçli üretim yapması için yönlendirici görev üstleneceğini anlattı. Atalık, “Gübre ve tarım ilacı kullanımını mühendislerimiz gözetiminde uygulatarak çevre ile uyumlu, çiftçilerimizin ve halkımızın sağlığını koruyan iyi tarım kriterlerinde üretimi hedefliyoruz” dedi.

İhtiyaç sahibine ücretsiz dağıtım

Ürünü satma noktasında çiftçinin önündeki zorlukları kaldırmayı da hedefleyen bir projeyi hayata geçirildiğini sözlerine ekleyen Atalık, “Çiftçiyi, tüccarın gazabına bırakmayacağız” diyerek, müşteri bulamayan çiftçiden ürününün, İBB tarafından, hal fiyatı üzerinden alacağının altını çizdi. Atalık, çiftçiden alınan bu ürünlerin, İstanbul’da ihtiyaç sahibi olan ailelere ücretsiz dağıtılacağını kaydetti.

Toprakla buluşma 15 Mayıs

Mühendisler sebze ve meyve tarımı yapılan kırsal mahalle muhtarlarıyla ve çiftçilerle görüşmelere başladığı bilgisini de veren Atalık, sözlerini şöyle tamamladı:

“Proje yaklaşık 1.500 dekar alanda uygulanacak. Fide ve tohumlarımızı 1-15 Mayıs aralığında toprakla buluşturarak projemizi başlatmış olacağız. Hibeler, muhtarlık ve kooparatiflere kayıt yaptıran çiftçilere dağıtılacak. Çiftçilerimizin, aynı zamanda 0505 474 32 35 irtibat numarasından kayıt yaptırması da mümkün olacak.”

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İBBEkrem İmamoğluÜreticiZiraatçiftçiler
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