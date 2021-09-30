

İnfo Yatırım 2021 Yılı Politika Faizi Değerlendirmesi



İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ekibinden Çağlar Toros'un değerlendirmesinde Naci Ağbal'ın görev süresi ve sonrası ile ilgili grafikler eşliğinde şu değerlendirmeleri yaptı;

2021 yılında en çok konuşulan konuların başında politika faizi geldi. 2020 yılı Kasım ayında TCMB Başkanının görevden alınarak yerine Naci Ağbal'ın göreve getirilmesi sonrasında piyasalar ve Türk Lirası varlıklar TCMB'deki Başkan değişikliğinden olumlu etkilendi. Çünkü Naci Ağbal'ın özgeçmişine bakıldığında Maliye Bakanlığı görevini icra etmesi ve Ağbal'ın Bakanlık döneminde yapılan ortodoks maliye ve para politikalarının Türkiye'nin ekonomik anlamda gelişmişliğini olumlu yönde etkilemesi, yurtiçinde başkan değişikliği öncesi ekonomik kaygıyı geride bırakıp ileriye dönük projeksiyonların pozitif olacağı algısını sağladı.



Ağbal'ın göreve geldiği ilk gün 'sıkı para politikası' benimseyeceğini açıklaması piyasaları desteklerken, görev süresi boyunca Dolar / TL paritesinin 8,50'li seviyelerden 6,90'lı seviyelere kadar geriledi. TCMB, politika faizini piyasayı rahatlatmak ve likiditenin doğru kullanılması açısından %10,25'ten kademeli olarak %19,00'a yükseltti. Kasım 2020'de gelen Ağbal faiz artırım kararı ile Mart 2021 tarihinde TCMB'deki görevinden alındı ve göreve Şahap Kavcıoğlu getirildi. Son 2 senede 4 TCMB Başkan değişikliği ve iyi giden politikalar sonrasında meydana geen Başkan değişikliği piyasalarda güvensizliğe neden oldu.

Kur sert yükselişle 8 seviyesinin üstüne çıktı. Başkan Kavcıoğlu'nun da geldiği günden beri 'sıkı duruş' söylemleri piyasaları rahatlatmaya yetmedi. Son günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faizlerin yüksek olduğunu söylemesi ve Kavcıoğlu'nun 'çekirdek enflasyonun baz alınacağını' belirtmesi Türk Lirası varlıklarda değer kaybını hızlandırdı. Son PPK'da 100 baz puan indirim yapırak politika faizi %18,00'e çekildi ve Dolar / TL kuru tarihinin en yüksek seviyesini gördü.

Eylül ayı PPK'da yapılan 100 baz puan indirimin ardından yıl sonuna kadar yapılacak faiz indirimi kapısının aralandığını düşünüyoruz. TCMB'den 2021 yıl sonuna kadar 100 - 150 baz puan daha faiz indirimi ön görüyoruz.



