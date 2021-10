İnfo Yatırım | Faiz kararı sonrası değerlendirme

Faiz kararı sonrası değerlendirme | İnfo Yatırım

TCMB Politika Faizini 200 baz puan aşağı çekerek %18,00’den %16,00’ya indirdi. Politika faizi, TCMB Başkanı Kavcıoğlu'nun daha önce vurguladığı %16,98 olan çekirdek enflasyonun altına geriledi.

TCMB, karar metninde 23 Eylül'deki mesajlara paralel mesajlar verdi. Karar metninde, 'geçici enflasyon' vurgusu yapıldı.

Metinde, ''Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmekle birlikte, gelişmiş ülke merkez bankaları enflasyondaki yükselişin talep kompozisyonundaki normalleşme, arz kısıtlarının hafiflemesi ve baz etkilerinin devreden çıkmasıyla birlikte büyük ölçüde geçici nitelikte olacağını değerlendirmektedir.'' ifadesine yer verildi. Para politikasının ana hedeflerinde bir değişikliğe yol açmadan sürdürülebilir finans uygulamalarını uzun vadeli bir politika olarak destekleme kararı alınarak 200 baz puan indirime gidildi.

Karar metnine , ''Arz yönlü arızi unsurlardan kaynaklı politika faizinde yapılan aşağı yönlü düzeltme için yıl sonuna kadar sınırlı bir alan kaldığı değerlendirildi'' ifadesi eklendi. Bu ifade önden yüklemeli faiz indimi olarak algılanabilir.

Kasım ve Aralık aylarında TCMB'nin politikası yakından takip edilecek.

Dolar / TL Dakikalık Grafik

TCMB’nin beklentilerin üstünde faiz indirimi sonrasında TL varlıklar değer kaybetti. Dolar / TL 9,49'u seviyesini test etti.

