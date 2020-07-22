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İnternetten kurban alırken dolandırılmayın

Mübarek kurban bayramı öncesi vatandaşları uyaran TESK Genel Başkanı Palandöken özellikle dolandırıcalara karşı dikkatli olunmasını istedi.

22 Temmuz 2020 Çarşamba 10:25
İnternetten kurban alırken dolandırılmayın


İnternetten kurban alırken dolandırılmayın


ANKARA- İnternet üzerinden kurbanlık satın alacak olan vatandaşların dolandırılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bu yıl korona virüs salgını nedeniyle kurban pazarlarına gitmeden internet üzerinden kurbanlık almayı düşünen vatandaşlarımız çok uyanık olmalı.

Geçmiş yıllarda internetten kurbanlık alanların yaşadığı sıkıntıların tekrar etmemesi için hayvanın kurbanlık şartlarını sağlayıp sağlamadığı mutlaka kontrol edilmeli. İnternet üzerinden vekalet yoluyla kurban ibadetini yerine getirecek olanlar ise sahte bağış sitelerine karşı dikkatli olmalı” dedi.

-“MAĞDURİYET YAŞAMAMAK İÇİN MUTLAKA DİKKATLİ OLUNMALI” 

Önümüzdeki Kurban Bayramı için internet üzerinden kurbanlık satın alacak olan vatandaşlara uyarıda bulunan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Geçen yıl internet üzerinden kurbanlık alan vatandaşların bir kısmı çeşitli nedenlerle maalesef mağdur oldu. Satın aldıkları kurban etlerinin büyükbaş yerine küçükbaş gelmesi ya da hisselerine düşen kilogram yerine daha az, daha yağlı et gönderilmesi gibi vakalar yaşandı. Çünkü İnternet üzerinden satılan kurbanlıklarda genellikle daha iri olan başka bir hayvanın fotoğrafı kullanılıyor. Vatandaşlarımız mağdur olmamak adına kurbanlıklarını internet üzerinden değil kurban pazarına gidip görerek satın almalı. Kurban edilecek hayvanın dini şartları yerine getirip getirmediği kesilen hayvan kurban olur mu olmaz mı, sağlıklı mı değil mi ona bakılmalı. Bu pandemi döneminde en çok dikkat edilmesi gereken hiç şüphesiz ki sağlık olduğu unutulmamalı” diye konuştu.

-“KURBAN DOLANDIRICILARINA KARŞI ÖNLEM ALINMALI”

Bazı dolandırıcıların parayı aldıktan sonra kurbanlığı teslim etmediğini belirten Palandöken, “Yanlış hayvanın kurban edilmesinin yanı sıra parayı aldıktan sonra ne kurbanlık kesim yerinin ne de kurbanlığın ortada olmadığı durumlarla bile karşılaşılabiliyor. Başta Ticaret Bakanlığı, İçişleri ve ilgili tüm bakanlıklar bu tarz dolandırıcılara karşı gerekli tüm önlemleri almalı” şeklinde konuştu.
 

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Anahtar Kelimeler:
Kurbanlık
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