İş insanı Sebahattin Gazanfer hayatını kaybetti



Ege iş dünyasının önde gelen isimlerinden biri bugün ebediyete uğurlanıyor. Pamuk konusunda dünya genelinde otorite isimlerden biri olan Uluslararası Pamuk İstişare Konseyi (ICAC)'nde Danışma Kurulu Başkanı olarak ülkemizi uzun yıllar başarıyla temsil eden, 1991-2000 yılları arasında Ege İhracatçı Birlikleri'nde Genel Sekreterlik yapan Dr. Sebahattin Gazanfer (76) vefat etti.

Dr. Sebahattin Gazanfer, Ege İhracatçı Birlikleri'nin 50. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle, İhracatçı Birlikleri Tarihçesi isimli kitabı Ege İhracatçı Birlikleri çalışanlarıyla birlikte kaleme almıştı. Gazanfer, TARİŞ Genel Müdürlüğü, Türkiye Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Danışmanlığı, Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği, EGS Dış Ticaret A.Ş. Genel Koordinatörlüğü görevlerinde de bulunmuştu.

Dr. Sebahattin Gazanfer, pandemi koşullarında İzmir'de 7 Mart 2021 pazar günü toprağa verildi.