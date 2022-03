İş kazalarında her yıl 2 milyon insan can veriyor



İş kazaları çalışanların hayatını her gün tehdit ediyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) ortak yürüttüğü bir araştırmaya göre, her yıl dünya çapında 2 milyona yakın kişi çeşitli iş kazalarından dolayı hayatını kaybediyor. Ülke Endüstriyel Kurumsal Çözümler Direktörü Murat Şengül, çalışma ortamlarını daha güvenli hale getirmek isteyen işletmelere tavsiyelerde bulunuyor.

Çalışanlar iş ortamında her gün birçok tehlikeyle karşı karşıya kalıyor. Kimi tehditler ciddi boyutlarda zarar vermese de bazıları çalışanların hayatına mal olabiliyor. Öyle ki, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) birlikte yürüttüğü bir araştırmaya göre, her yıl dünya çapında 2 milyona yakın kişi iş yerinde oluşan tehlikelere bağlı nedenlerden hayatını kaybediyor. Aynı araştırmaya göre, bu ölümlerin 450 bini ortamdaki solunum risklerine bağlı akciğer hastalıklarından kaynaklanıyor. İşletmelerdeki iş sağlığı ve güvenliği koşullarını verimli şekilde yönetebilmeye dönük ürünler ve hizmetler sunan Ülke Endüstriyel’in Kurumsal Çözümler Direktörü Murat Şengül de çalışma ortamındaki risklere bağlı ölümleri azaltmak için dikkat edilmesi gerekenleri sıralıyor.

1. Kimyasallarla çalışırken mutlaka maske kullanın. Kimyasallarla çalışırken dikkat edilmesi gereken birçok husus bulunuyor. Gaz haldeki kimyasallar nefes yoluyla akciğer üzerinden kana karışıyor ve çalışanların sağlığını ciddi derecede tehdit ediyor. Sıvı haldeki kimyasallar ise cilt üzerinde ciddi yaralara sebebiyet verebiliyor. Bu nedenle kimyasallara maruz kalan çalışanların ilgili kimyasalın sınıfına özel olarak seçilecek maske, maske filtresi ve eldiven gibi gerekli kişisel koruyucu ekipmanlar kullanmaları hayati önem taşıyor.

2. Farkındalık oluşturun. Çalışanlar kimi zaman iş ortamındaki risklerin farkına varamıyor ya da tehlikeleri ciddiye almıyor, bunun sonucunda da ihmalkar davranabiliyor. Gerekli önlemleri almamak ise çalışanların ciddi sağlık sorunları yaşamalarına neden olabiliyor. Hayati riskleri minimuma indirmek isteyen işverenlerin çalışanlara, bulundukları ortamdaki riskli koşulların sağlık üzerindeki etkisine dair farkındalık kazandırması önem taşıyor. Bunun için iş sağlığı ve güvenliği ve kişisel koruyucu donanımların doğru kullanımı ile ilgili çeşitli eğitimler verilmesi veya tatbikatlar yapılması gerekiyor.



3. İlk yardım öğrenin. Her işverenin çalışma ortamını güvende tutmak gibi bir sorumluluğu bulunuyor. Çalışanlar her ne kadar bilinçli de olsa kazalar veya acil durumlar yaşanabiliyor. Bu gibi durumlara karşı hazır olmak için her iş ortamında yeterli sayıda çalışanın ilk yardım uygulamalarını biliyor olması hayati önem taşıyor. İşverenler, çalışanları ilk yardım kursuna gönderebileceği gibi eğitmenleri de çalışma ortamına davet edebilir ve tüm çalışanların ilk yardım eğitimi almasını sağlayabilir. Ayrıca, çalışma ortamında her daim bulunması gereken ilk yardım ekipmanlarının eksiksiz ve kullanılabilir durumda olduğundan emin olmak da oldukça önemli.



4. Rutin kontrolleri ve gerekli bakımları ihmal etmeyin. Çalışma ortamlarındaki hayati tehlikeleri sıfırlamak mümkün olmayabilir ancak küçük önlemler alarak minimuma indirmek mümkün. Bunun için iş ortamındaki fiziki koşullar düzenli aralıklarla kontrol edilmeli, gerekli kişisel koruyucu donanımlar tam ve kullanıma hazır hale getirilmeli ve bakım gerektiren ünitelerde gerekli işlemler düzenli aralıklarla yapılmalı. Ayrıca çalışma düzeni ve vardiya gibi çalışanların iş temposunu doğrudan etkileyen süreçler de sürekli gözden geçirilerek uygunlukları sağlanmalı.



