KOBİ'ler alacaklarının finansmanını Fon Radar teknolojisi ile yönetiyor

Değişken finansal koşullar altında nakit ihtiyaçlarını yönetebilmek KOBİ’lerin en önemli gereksinimlerinden birisini oluşturuyor. Bu ihtiyacı 20 yılı aşan profesyonel kariyeri boyunca yakından gözlemleyen satış ve pazarlama yöneticisi Okan Ünlüçerçi ve yazılım geliştirme uzmanı Elif Özdemir, tecrübelerinden yola çıkarak, yenilikçi bir servis olarak Fon Radar’ı hayata geçiriyor.

Fon Radar, KOBİ’lerin nakit ihtiyaçlarını karşılamak üzere KOBİ’ler ile finansal kurumları bir araya getiren hızlı ve etkin bir dijital platform olmayı hedefliyor.

“KOBİ’ler nakit ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla uzun zaman ve büyük gayret harcamalarına rağmen, doğru çözüme ulaşamıyorlar. Hatta çözüm arayışı için harcadıkları zaman, performanslarını da ciddi şekilde azaltıyor” diyen Fon Radar kurucu ortaklarından Okan Ünlüçerçi, Fon Radar’ın KOBİ’lere vadeli alacaklarına karşılık en uygun alternatif seçeneklere dakikalar içerisinde ulaşma imkânı verdiğini ve finansal kurumlara da düşük maliyetler ile yeni pazarlara ulaşarak operasyon kolaylığı sağladığını vurguluyor.

Fon Radar kurucu ortaklarından Elif Özdemir, platformda güvenliğin ve kolay kullanımın ön planda olduğunu belirtiyor, “Bir KOBİ nakde çevirmek istediği faturalı çekini Fon Radar mobil uygulamasına yükleyerek, platformdaki kayıtlı finansal kurumlar arasından teklif almak istediği seçiyor. KOBİ’ler finansal kurumların kısa sürede verdikleri teklifler arasından, maliyet ve konumunu değerlendirerek, en uygun olanı onaylıyor ve kurumun ilgili şubesinde işlemi tamamlıyor.”

ERP şirketleri ile geliştirilen iş birlikleri sayesinde, yüksek sayıda KOBİ ile finansal kurumu bir araya getiren Fon Radar, derecelendirme sistemi ile sağlıklı bir risk analizi hizmeti de geliştiriyor.

Büyük ölçekli firmaların tedarikçilerine finansman arama hizmeti sunmasını da yol haritasına alan Fon Radar, platforma eklenecek yenilikçi enstrümanlar ile KOBİ’lerin tüm finansal ihtiyaçlarını karşılayacakları bir dijital danışman olmayı hedefliyor.